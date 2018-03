Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aef7af2d-84d3-4b73-8596-b00ddc439a6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum helyi jelöltje, Bodrozsán Alexandra plakátjait nem először tépték le.","shortLead":"A Momentum helyi jelöltje, Bodrozsán Alexandra plakátjait nem először tépték le.","id":"20180327_leszedtek_a_momentum_plakatjait_tobb_mint_felmilliora_birsagoltak_a_kecskemeti_buszpalyaudvart","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef7af2d-84d3-4b73-8596-b00ddc439a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de697bdb-8b79-4128-84a2-137c7a692031","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_leszedtek_a_momentum_plakatjait_tobb_mint_felmilliora_birsagoltak_a_kecskemeti_buszpalyaudvart","timestamp":"2018. március. 27. 20:12","title":"Leszedték a Momentum plakátjait, több mint félmillióra bírságolták a kecskeméti buszpályaudvart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1f6580-0d64-4af2-82a3-67f75d190794","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Demján Sándornak köszönheti a Soroksári út a mostani arculatát, érdemes volna megfontolni, hogy róla nevezzék el - mondta Parragh László.","shortLead":"Demján Sándornak köszönheti a Soroksári út a mostani arculatát, érdemes volna megfontolni, hogy róla nevezzék el...","id":"20180328_Parragh_nevezzek_at_a_Soroksari_utat_Demjan_Sandor_utra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b1f6580-0d64-4af2-82a3-67f75d190794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7385a91-d342-470c-bfef-b4d3dc3d8c78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Parragh_nevezzek_at_a_Soroksari_utat_Demjan_Sandor_utra","timestamp":"2018. március. 28. 18:20","title":"Parragh: Nevezzék át a Soroksári utat Demján Sándor útra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b832a165-a24f-4fc2-9fe0-475623092e7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A petíció szerint a név sérti a keresztényeket.","shortLead":"A petíció szerint a név sérti a keresztényeket.","id":"20180328_Peticio_indult_a_Sweet_Jesusfagyizolanc_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b832a165-a24f-4fc2-9fe0-475623092e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc3bac3b-0e1a-4a2a-a8b2-f7d5a502ee42","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Peticio_indult_a_Sweet_Jesusfagyizolanc_ellen","timestamp":"2018. március. 28. 12:02","title":"Petíció indult a Sweet Jesus-fagyizólánc ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672971cc-49a8-48b9-88c9-f59088a80c2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bosszantotta az önkormányzatot, hogy a tulajdonos építőanyagot tárolt a termőföldön.","shortLead":"Bosszantotta az önkormányzatot, hogy a tulajdonos építőanyagot tárolt a termőföldön.","id":"20180327_A_Kuria_semmisitette_meg_a_szemelyre_szabott_balatonfuredi_foldadot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=672971cc-49a8-48b9-88c9-f59088a80c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ad13a9-4c77-45a4-ac43-4a54dfa689c1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180327_A_Kuria_semmisitette_meg_a_szemelyre_szabott_balatonfuredi_foldadot","timestamp":"2018. március. 27. 09:59","title":"A Kúria semmisítette meg a személyre szabott balatonfüredi földadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1c4b1ea-543e-4ed4-9f84-4528c232b82d","c_author":"","category":"vilag","description":"Katalóniában péntek óta vannak tüntetések, és a demonstrációkat csak tovább szította az, amikor vasárnap a német hatóságok őrizetbe vették Carles Puigdemont volt katalán elnököt.","shortLead":"Katalóniában péntek óta vannak tüntetések, és a demonstrációkat csak tovább szította az, amikor vasárnap a német...","id":"20180327_autopalyakat_blokkoltak_a_katalan_tuntetok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1c4b1ea-543e-4ed4-9f84-4528c232b82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c097e94c-5bd2-47f8-9995-2da192c5b9d8","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_autopalyakat_blokkoltak_a_katalan_tuntetok","timestamp":"2018. március. 27. 20:44","title":"Autópályákat blokkoltak a katalán tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b721acfb-fc60-45a3-9580-892eceaa6d90","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Székkutasi gazdák szembesítették egy választási fórumon a minisztereket – akik éppen a kormány birtokpolitikáját dicsérték – azzal, hogy a jelenlevők közül senkinek nem sikerült földhöz jutnia a településen, azokat a tehetősebb, távol élők vitték el. Azért a végén volt taps, mert az ellenzéki pártok még azt is elvennék, ami megvan és erőszakosan szövetkezetesítenének, na meg persze jönnek a bevándorlók.","shortLead":"Székkutasi gazdák szembesítették egy választási fórumon a minisztereket – akik éppen a kormány birtokpolitikáját...","id":"20180328_Lazarnak_es_Fazekasnak_az_arcara_fagyott_a_mosoly","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b721acfb-fc60-45a3-9580-892eceaa6d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c05ec0-af2a-4fb6-8139-d44b96cc3a89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Lazarnak_es_Fazekasnak_az_arcara_fagyott_a_mosoly","timestamp":"2018. március. 28. 09:48","title":"Lázárnak és Fazekasnak az arcára fagyott a mosoly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési választási kampány hajrájában a magyar kormány és Orbán Viktor miniszterelnök egykori barátja, Simicska Lajos is használja a saját médiáját. ","shortLead":"Az országgyűlési választási kampány hajrájában a magyar kormány és Orbán Viktor miniszterelnök egykori barátja...","id":"20180326_politico_kiszivarogtatasi_csataba_csapott_at_az_egyre_forrosodo_magyar_kampany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa25eb56-5bd9-4110-8a14-ddb36c191eff","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_politico_kiszivarogtatasi_csataba_csapott_at_az_egyre_forrosodo_magyar_kampany","timestamp":"2018. március. 26. 19:32","title":"Politico: Kiszivárogtatási csatába csapott át az egyre forrósodó magyar kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5424d64b-2c61-4bcc-82a1-63973c65588f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A húszmilliárdos rekonstrukció jövő ősszel kezdődhet el. Kissé megváltozik az épület teteje, növekszik a nézőtér befogadóképessége és a színpadtechnikát is felújítják.","shortLead":"A húszmilliárdos rekonstrukció jövő ősszel kezdődhet el. Kissé megváltozik az épület teteje, növekszik a nézőtér...","id":"20180327_jegkockat_tesznek_a_sisancra_igy_epitik_at_a_gyori_szinhazat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5424d64b-2c61-4bcc-82a1-63973c65588f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5767c5-ecd4-40cd-bb9d-bfe3a3ec8fa8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180327_jegkockat_tesznek_a_sisancra_igy_epitik_at_a_gyori_szinhazat","timestamp":"2018. március. 27. 20:28","title":"Jégkockát tesznek a sísáncra, így építik át a győri színházat – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]