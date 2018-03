Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65f5b128-49d7-4a85-b594-4dc32562a22e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint hanyagság és gondatlanság okozta a tüzet. ","shortLead":"Az orosz elnök szerint hanyagság és gondatlanság okozta a tüzet. ","id":"20180327_Putyin_is_megszolalt_a_halalos_plazatuzrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65f5b128-49d7-4a85-b594-4dc32562a22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06ad20b-df70-4667-88e3-4047fb98743f","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_Putyin_is_megszolalt_a_halalos_plazatuzrol","timestamp":"2018. március. 27. 07:34","title":"Putyin is megszólalt a halálos plázatűzről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca5d6a0-f941-435f-b314-0d4dc895089e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A milliárdos Jean Paul Getty hatalmas vagyonának nem a családja, hanem a műkincsgyűjteménye lett a legnagyobb haszonélvezője. Hogy lett egy olajbizniszből meggazdagodó üzletember a művészet megszállottja?","shortLead":"A milliárdos Jean Paul Getty hatalmas vagyonának nem a családja, hanem a műkincsgyűjteménye lett a legnagyobb...","id":"20180328_mit_adott_John_Paul_Getty_a_vilagnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fca5d6a0-f941-435f-b314-0d4dc895089e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22079e0c-9cc9-42bb-a976-60e5c8ea76f2","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_mit_adott_John_Paul_Getty_a_vilagnak","timestamp":"2018. március. 28. 20:00","title":"Ennyi pénzzel könnyű beleszeretni a műkincsekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e638bb-3847-4e54-ab9a-cc885e54d1ef","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Szlovákiában csak Pozsonyban működött az Uber, de az ottani taxisoknak sem tetszett, akárcsak annak idején a budapestieknek.","shortLead":"Szlovákiában csak Pozsonyban működött az Uber, de az ottani taxisoknak sem tetszett, akárcsak annak idején...","id":"20180328_szlovakiaban_is_leallt_az_uber","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2e638bb-3847-4e54-ab9a-cc885e54d1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f6cd59-dd98-480d-a266-046b6943f372","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_szlovakiaban_is_leallt_az_uber","timestamp":"2018. március. 28. 11:45","title":"Szlovákiában is leállt az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a79962f-7c1d-4173-9932-0c11f27bb96e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fenntarthatósági témákra érzékeny egyetemistáktól, főiskolásoktól vár ötleteket ökológiai lábnyomának további csökkentésére a Heineken Hungária. Az ebből a megfontolásból diákversenyt indító vállalat tíz év alatt 42 százalékot faragott le a gyártás során képződő széndioxid mennyiségéből, ezen a mutatón szeretnének még tovább javítani.","shortLead":"Fenntarthatósági témákra érzékeny egyetemistáktól, főiskolásoktól vár ötleteket ökológiai lábnyomának további...","id":"20180327_heineken_dobd_a_c_t_diakverseny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a79962f-7c1d-4173-9932-0c11f27bb96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1944e223-ca37-4652-9224-5a1e1ba7b67c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_heineken_dobd_a_c_t_diakverseny","timestamp":"2018. március. 27. 16:03","title":"\"Széndobálókat\" keres a Heineken, és nem is akármit ad cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Simicskó István honvédelmi miniszter szerint most újraindul a magyar hadiipar. ","shortLead":"Simicskó István honvédelmi miniszter szerint most újraindul a magyar hadiipar. ","id":"20180328_fegyvergyartas_indul_magyarorszagon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b623298f-9349-4847-8904-386064981c82","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_fegyvergyartas_indul_magyarorszagon","timestamp":"2018. március. 28. 13:10","title":"Fegyvergyártás indul Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f47a795-a6b5-41da-9775-c289ffb699a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb fotók készültek a 3-as metró felújítás alatt álló északi szakaszáról, annak is az újpesti részéről. Az állomások burkolatát már elbontották, az egyik oldalon felszedték a síneket, a másikon pedig munkavonat jár, azzal szállítják el például a törmeléket. Külön érdekességnek számítanak a betonig lecsupaszított Újpest-városkapu és Újpest-központ állomások, amelyekre most egyáltalán nem lehet ráismerni. \r

","shortLead":"Újabb fotók készültek a 3-as metró felújítás alatt álló északi szakaszáról, annak is az újpesti részéről. Az állomások...","id":"20180327_remiszto_szellemtanyara_hasonlit_most_az_atepulo_3as_metro","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f47a795-a6b5-41da-9775-c289ffb699a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b25c73-9285-4f24-a1dd-6c661e37acdf","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_remiszto_szellemtanyara_hasonlit_most_az_atepulo_3as_metro","timestamp":"2018. március. 27. 15:07","title":"Rémisztő szellemtanyára hasonlít most az átépülő 3-as metró – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e195033-71d1-42cc-b711-51e35d8adc98","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"Hatalmas várakozás előzte meg a The Michelin Guide Main Citiez of Europe kiadvány budapesti bemutatóját. A két évvel ezelőtti Bocuse d'Or kontinentális döntő után most ismét Magyarország került a gasztro térkép fókuszába. S megkezdődött a találgatás, a reménykedés, a \"jól értesültség vélelme \" jegyében osztogatott fülesek 48 órája. Az eredményhirdetés után a Michelin- protokollban gyakorlatlanokban támadt pici zavar. Tisztába tesszük.\r

","shortLead":"Hatalmas várakozás előzte meg a The Michelin Guide Main Citiez of Europe kiadvány budapesti bemutatóját. A két évvel...","id":"20180327_Kalauz_a_Michelin_kalauzhoz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e195033-71d1-42cc-b711-51e35d8adc98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a182f47b-837e-4e1f-ab0f-97fe29324795","keywords":null,"link":"/elet/20180327_Kalauz_a_Michelin_kalauzhoz","timestamp":"2018. március. 27. 19:34","title":"Kalauz a Michelin kalauzhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cc038a-b5ce-474a-9ca8-0a96fbe02c5a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Clara Ponsati Edinburgh központjában ügyvédjével együtt ment be egy rendőrőrsre.","shortLead":"Clara Ponsati Edinburgh központjában ügyvédjével együtt ment be egy rendőrőrsre.","id":"20180328_feladta_magat_skociaban_a_volt_katalan_oktatasi_miniszter","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cc038a-b5ce-474a-9ca8-0a96fbe02c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45524ad-2526-4f91-a50f-9ed6c5ad532b","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_feladta_magat_skociaban_a_volt_katalan_oktatasi_miniszter","timestamp":"2018. március. 28. 13:16","title":"Feladta magát Skóciában a volt katalán oktatási miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]