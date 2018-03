Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba23556f-a7c8-4914-86cb-183de3cff828","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Máshol legalább néha úgy tesznek, mint ha megpróbálnának spórolni.","shortLead":"Máshol legalább néha úgy tesznek, mint ha megpróbálnának spórolni.","id":"20180328_Elkepeszto_magyarazat_erkezett_miert_dragul_felmilliarddal_a_kisvardai_sportszallo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba23556f-a7c8-4914-86cb-183de3cff828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab6251a-b64b-4725-a244-36dc68da4368","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_Elkepeszto_magyarazat_erkezett_miert_dragul_felmilliarddal_a_kisvardai_sportszallo","timestamp":"2018. március. 28. 17:29","title":"Elképesztő magyarázat érkezett, miért drágul félmilliárddal a kisvárdai sportszálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1261b3-0bf4-40e7-b524-6b71b699f190","c_author":"ELTE ÁJK","category":"brandchannel","description":"2016 júniusában a britek úgy döntöttek, kilépnek az Európai Unióból. Ez a hír akkor sokkolta a világot, senki nem gondolta volna, hogy ez megtörténhet. Most már nincs visszaút, és egyelőre úgy tűnik, ebből jól nem jöhet ki az Egyesült Királyság. Mi a helyzet most? Hogyan jutottak idáig a britek? Milyen hatással lesz a kilépés Európára és Magyarországra? Dr. Arató Krisztinával, az ELTE-ÁJK Politikatudományi Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.","shortLead":"2016 júniusában a britek úgy döntöttek, kilépnek az Európai Unióból. Ez a hír akkor sokkolta a világot, senki nem...","id":"elteajk_20180328_Friss_hirek_a_brexitrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d1261b3-0bf4-40e7-b524-6b71b699f190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab1ecff-cc05-46fd-bcaa-22b2a4df51ce","keywords":null,"link":"/brandchannel/elteajk_20180328_Friss_hirek_a_brexitrol","timestamp":"2018. március. 29. 07:13","title":"Friss hírek a brexitről: legszívesebben már a britek is visszalépnének?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"ELTE Állam- és Jogtudományi Kar","c_partnerlogo":"05cd6e4f-53ed-4d15-8570-be783ae74000","c_partnertag":"elteajk"},{"available":true,"c_guid":"a66b931b-74be-45f0-80fb-61d6a787c09e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az abroncsgyártó Pirelli úgy döntött, hogy beszáll abba a projektbe, amelynek során a feltámasztják a világ legértékesebb autóját, amelyből összesen 39 darab készült. Ám ha valaki ennek kapcsán valami extra széles és szuper tapadású gumira számít, csalódni fog. Ez a gumiabroncs elég unalmasnak tűnik.","shortLead":"Az abroncsgyártó Pirelli úgy döntött, hogy beszáll abba a projektbe, amelynek során a feltámasztják a világ...","id":"20180328_pirelli_abroncs_ferrari_250_gto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a66b931b-74be-45f0-80fb-61d6a787c09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ce1dfa-12de-4af0-bc83-9571323551ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_pirelli_abroncs_ferrari_250_gto","timestamp":"2018. március. 28. 13:21","title":"Csak egy unalmas abroncsnak tűnik, pedig ez a világ legdrágább sportkocsijához készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48416223-ff0e-4450-92c2-4b71d0992006","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Akár 8-10 százalékkal is többet kell adni idén az építőanyagokért, ennek ellenére az ágazati szereplők 2018-ban is 30 százalékos forgalombővülésre számítanak.","shortLead":"Akár 8-10 százalékkal is többet kell adni idén az építőanyagokért, ennek ellenére az ágazati szereplők 2018-ban is 30...","id":"20180328_Munkaerohiany_utan_epitoanyaghianyra_szamitanak_a_szakemberek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48416223-ff0e-4450-92c2-4b71d0992006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52604568-7ebc-4ff8-be3f-cdfbadedb5e9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180328_Munkaerohiany_utan_epitoanyaghianyra_szamitanak_a_szakemberek","timestamp":"2018. március. 28. 11:16","title":"Munkaerőhiány után építőanyag-hiányra számítanak a szakemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e195033-71d1-42cc-b711-51e35d8adc98","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"Hatalmas várakozás előzte meg a The Michelin Guide Main Citiez of Europe kiadvány budapesti bemutatóját. A két évvel ezelőtti Bocuse d'Or kontinentális döntő után most ismét Magyarország került a gasztro térkép fókuszába. S megkezdődött a találgatás, a reménykedés, a \"jól értesültség vélelme \" jegyében osztogatott fülesek 48 órája. Az eredményhirdetés után a Michelin- protokollban gyakorlatlanokban támadt pici zavar. Tisztába tesszük.\r

","shortLead":"Hatalmas várakozás előzte meg a The Michelin Guide Main Citiez of Europe kiadvány budapesti bemutatóját. A két évvel...","id":"20180327_Kalauz_a_Michelin_kalauzhoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e195033-71d1-42cc-b711-51e35d8adc98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a182f47b-837e-4e1f-ab0f-97fe29324795","keywords":null,"link":"/elet/20180327_Kalauz_a_Michelin_kalauzhoz","timestamp":"2018. március. 27. 19:34","title":"Kalauz a Michelin kalauzhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab1825f-cead-4c35-8adb-956b9715864c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bíróság elé állt szerdán a Kim Wall svéd újságírónő brutális meggyilkolásával és feldarabolásával vádolt dán feltaláló, Peter Madsen. Hajmeresztő dolgokat mondott.","shortLead":"Bíróság elé állt szerdán a Kim Wall svéd újságírónő brutális meggyilkolásával és feldarabolásával vádolt dán feltaláló...","id":"20180329_peter_madsen_kim_wall_targyalas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab1825f-cead-4c35-8adb-956b9715864c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b077b54-c454-49ad-984b-0559ebceb356","keywords":null,"link":"/vilag/20180329_peter_madsen_kim_wall_targyalas","timestamp":"2018. március. 29. 14:28","title":"Feldarabolta az újságírónőt, majd cuki SMS-t írt a feleségének - vallott Peter Madsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3c2836-3c68-4b3b-b500-6822aab3d5e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A patinás Párizsi Nagyáruház izgalmas belső tere ad otthont a hamarosan nyitó Andrássy Élményközpontnak.

","shortLead":"A patinás Párizsi Nagyáruház izgalmas belső tere ad otthont a hamarosan nyitó Andrássy Élményközpontnak.

","id":"20180329_A_vilag_legmodernebb_tudomanyos_jatszoterevel_nyit_a_budapesti_elmenykozpont","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be3c2836-3c68-4b3b-b500-6822aab3d5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6b0463-75dd-4223-b423-14dd3a3f24de","keywords":null,"link":"/elet/20180329_A_vilag_legmodernebb_tudomanyos_jatszoterevel_nyit_a_budapesti_elmenykozpont","timestamp":"2018. március. 29. 12:03","title":"A világ legmodernebb tudományos játszóterével nyit a budapesti élményközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A régi, lepukkant szerelvények helyett visszaküldött fekete-fehér szerelvények közül eddig 25 érkezett meg Budapestre. ","shortLead":"A régi, lepukkant szerelvények helyett visszaküldött fekete-fehér szerelvények közül eddig 25 érkezett meg Budapestre. ","id":"20180328_aprilistol_eltunnek_a_szovjet_metrok_a_3as_metrorol_csak_oroszok_jarnak_majd","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef39860-7d78-461e-986d-bf5293ed634e","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_aprilistol_eltunnek_a_szovjet_metrok_a_3as_metrorol_csak_oroszok_jarnak_majd","timestamp":"2018. március. 28. 06:53","title":"Áprilistól eltűnnek a szovjet metrók a 3-as vonalról, csak oroszok járnak majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]