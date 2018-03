Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"376a2c54-f99a-4e17-b1ab-10e1e0b98e8f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Géniusz című sorozat második évadját - Antonio Banderas főszereplésével - részben Szentendrén forgatták, a werkfotókból pedig kiállítás nyílt a városban. ","shortLead":"A Géniusz című sorozat második évadját - Antonio Banderas főszereplésével - részben Szentendrén forgatták...","id":"20180328_Antonio_Banderas_megfordult_Szentendren_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=376a2c54-f99a-4e17-b1ab-10e1e0b98e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57124d3-4d89-4279-a104-ce94a68dc7fe","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_Antonio_Banderas_megfordult_Szentendren_is","timestamp":"2018. március. 28. 15:12","title":"Antonio Banderas megfordult Szentendrén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft azt szeretné, ha minél többen használnák az Edge böngészőt. Ezért el is készítette iPades és androidos változatát.","shortLead":"A Microsoft azt szeretné, ha minél többen használnák az Edge böngészőt. Ezért el is készítette iPades és androidos...","id":"20180328_edge_bongeszo_ipadre_es_androidra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06d48b3-f2fc-4110-ad41-91382e468797","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_edge_bongeszo_ipadre_es_androidra","timestamp":"2018. március. 28. 13:00","title":"Megkedvelte az Edge böngészőt? Akkor mostantól a tabletjén is elérheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a18eff-3f82-407c-9c3e-0daef1e0a6bc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Különös vizsgálat bizonyított.","shortLead":"Különös vizsgálat bizonyított.","id":"20180328_Baratkozzon_es_akkor_magasabb_lesz_a_fajdalomkuszobe_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0a18eff-3f82-407c-9c3e-0daef1e0a6bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10118e0-8663-4859-96b5-a24264e95e75","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180328_Baratkozzon_es_akkor_magasabb_lesz_a_fajdalomkuszobe_is","timestamp":"2018. március. 28. 12:15","title":"Barátkozzon, és akkor magasabb lesz a fájdalomküszöbe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d94aa9-bf2e-4869-8a93-3a11bc4cc90a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akadnak olyan sofőrök, akik a jelek szerint egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy milyen közveszélyes járműveket vezetnek.","shortLead":"Akadnak olyan sofőrök, akik a jelek szerint egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy milyen közveszélyes járműveket...","id":"20180329_a_nap_videoja_vezetofulke_nelkuli_teherautoval_kozlekedtek_az_autopalyan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83d94aa9-bf2e-4869-8a93-3a11bc4cc90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5895554-0fe6-49e0-836a-a27420a66a12","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_a_nap_videoja_vezetofulke_nelkuli_teherautoval_kozlekedtek_az_autopalyan","timestamp":"2018. március. 29. 06:41","title":"A nap videója: Vezetőfülke nélküli teherautóval közlekedtek az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11610559-7598-41d4-b02d-1aadf2ca500c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A személyiség jellegzetességei meghatározó szerepet játszanak abban, hogy az emberek hogyan képesek átélni a flow-élményeket, azaz mennyire merülnek el tevékenységeikben. Szerencsések, akik gyakran képesek a felfokozott állapotra.","shortLead":"A személyiség jellegzetességei meghatározó szerepet játszanak abban, hogy az emberek hogyan képesek átélni...","id":"20180329_Az_egyik_legjobb_emberi_tulajdonsag_ami_gazdagabba_teszi_az_eletet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11610559-7598-41d4-b02d-1aadf2ca500c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03e1c0d-e7d6-4b75-b07f-153d127ede25","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180329_Az_egyik_legjobb_emberi_tulajdonsag_ami_gazdagabba_teszi_az_eletet","timestamp":"2018. március. 29. 10:00","title":"Az egyik legjobb emberi tulajdonság, ami gazdagabbá teszi az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca5d6a0-f941-435f-b314-0d4dc895089e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A milliárdos Jean Paul Getty hatalmas vagyonának nem a családja, hanem a műkincsgyűjteménye lett a legnagyobb haszonélvezője. Hogy lett egy olajbizniszből meggazdagodó üzletember a művészet megszállottja?","shortLead":"A milliárdos Jean Paul Getty hatalmas vagyonának nem a családja, hanem a műkincsgyűjteménye lett a legnagyobb...","id":"20180328_mit_adott_John_Paul_Getty_a_vilagnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fca5d6a0-f941-435f-b314-0d4dc895089e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22079e0c-9cc9-42bb-a976-60e5c8ea76f2","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_mit_adott_John_Paul_Getty_a_vilagnak","timestamp":"2018. március. 28. 20:00","title":"Ennyi pénzzel könnyű beleszeretni a műkincsekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e556468-0200-421f-926f-b7e4ced78bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselők távolmaradása miatt – ahogy öt hónapja mindig – ma is határozatképtelen volt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága.","shortLead":"A fideszes képviselők távolmaradása miatt – ahogy öt hónapja mindig – ma is határozatképtelen volt az Országgyűlés...","id":"20180329_A_Fidesz_megint_elmenekult_a_kerdesek_elol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e556468-0200-421f-926f-b7e4ced78bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fb6afe-7b8e-4771-a4ab-86511e76fd8f","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_A_Fidesz_megint_elmenekult_a_kerdesek_elol","timestamp":"2018. március. 29. 10:30","title":"A Fidesz megint elmenekült a kérdések elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram legszebb, legérdekesebb képeit rengetegen lájkolják és kommentelik. Az alábbi szolgáltatással éppen ezeket kereshetjük ki igen egyszerűen.","shortLead":"Az Instagram legszebb, legérdekesebb képeit rengetegen lájkolják és kommentelik. Az alábbi szolgáltatással éppen ezeket...","id":"20180327_a_leggyakrabban_lajkolt_es_kommentelt_kepek_az_instagramon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0f5dfa-6ef8-4eef-8c9a-3da8d0460044","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_a_leggyakrabban_lajkolt_es_kommentelt_kepek_az_instagramon","timestamp":"2018. március. 27. 21:03","title":"Kíváncsi az Instagram legszebb, legizgalmasabb képeire? Akkor ezt tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]