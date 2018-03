Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29cc9631-8fb5-4ef4-81e5-f8a7aa0a7913","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Látványos kampányesemények helyett az ajtótól ajtóig-módszer a divat Szegeden. Némi plakátháború és pörkölt, sör, virsli azért akad, de inkább a személyes kapcsolatra gyúrnak a pártok.","shortLead":"Látványos kampányesemények helyett az ajtótól ajtóig-módszer a divat Szegeden. Némi plakátháború és pörkölt, sör...","id":"20180327_szeged_kampany_valasztas_2018","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29cc9631-8fb5-4ef4-81e5-f8a7aa0a7913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ace7b84-80d4-4e72-82dc-9e3ab8e743e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_szeged_kampany_valasztas_2018","timestamp":"2018. március. 27. 18:02","title":"Kampány van a mi utcánkban: Szegeden a kutyapárti jelölthöz csöngetett be a fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22062c3f-21a1-4eb2-9876-18911472f899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bejelentés alapján járnak el.","shortLead":"Bejelentés alapján járnak el.","id":"20180328_Vizsgalja_a_rendorseg_a_terroristas_szorolapot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22062c3f-21a1-4eb2-9876-18911472f899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72af6eff-df0d-47a1-88d9-d054cd15d556","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Vizsgalja_a_rendorseg_a_terroristas_szorolapot","timestamp":"2018. március. 28. 16:19","title":"Vizsgálja a rendőrség a terroristás szórólapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f6f7392-2269-48e1-9bf8-89e7abf58572","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Győrben, Veszprémben és Székesfehérváron 11-19 százalékkal, jóval 300 ezer forint fölé mentek az átlagos négyzetméterárak, és 15 százalékkal rövidült az értékesítés ideje is.\r

","shortLead":"Győrben, Veszprémben és Székesfehérváron 11-19 százalékkal, jóval 300 ezer forint fölé mentek az átlagos...","id":"20180328_Gyorsabban_elkelnek_pedig_nagyon_megdragultak_a_videki_lakasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f6f7392-2269-48e1-9bf8-89e7abf58572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09354eb7-dadd-49b2-823d-1c23c2c7288f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180328_Gyorsabban_elkelnek_pedig_nagyon_megdragultak_a_videki_lakasok","timestamp":"2018. március. 28. 09:16","title":"Gyorsabban elkelnek, pedig nagyon megdrágultak a vidéki lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba23556f-a7c8-4914-86cb-183de3cff828","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Máshol legalább néha úgy tesznek, mint ha megpróbálnának spórolni.","shortLead":"Máshol legalább néha úgy tesznek, mint ha megpróbálnának spórolni.","id":"20180328_Elkepeszto_magyarazat_erkezett_miert_dragul_felmilliarddal_a_kisvardai_sportszallo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba23556f-a7c8-4914-86cb-183de3cff828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab6251a-b64b-4725-a244-36dc68da4368","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_Elkepeszto_magyarazat_erkezett_miert_dragul_felmilliarddal_a_kisvardai_sportszallo","timestamp":"2018. március. 28. 17:29","title":"Elképesztő magyarázat érkezett, miért drágul félmilliárddal a kisvárdai sportszálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben a menekültek befogadását hangosan ellenzi a kormány, a 444 és a Direkt36 információi szerint az elmúlt években magyar letelepedési kötvényt vásárolt több olyan személy is, akik komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek Magyarország számára.","shortLead":"Miközben a menekültek befogadását hangosan ellenzi a kormány, a 444 és a Direkt36 információi szerint az elmúlt években...","id":"20180328_Egy_nemzetkozi_bunugy_gyanusitottja_es_a_sziriai_diktator_stromanja_is_magyar_papirokat_kapott_a_kotvenyprogramban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920c3c3e-19f8-484f-8c85-d2eb87f9b3a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Egy_nemzetkozi_bunugy_gyanusitottja_es_a_sziriai_diktator_stromanja_is_magyar_papirokat_kapott_a_kotvenyprogramban","timestamp":"2018. március. 28. 12:29","title":"Egy nemzetközi bűnügy gyanúsítottja és a szíriai diktátor strómanja is magyar papírokat kapott a kötvényprogramban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Heineken a light sörét próbálta meg eladni egy jó hangulatúnak szánt hirdetéssel, de az üzenet nagyon félrement.","shortLead":"A Heineken a light sörét próbálta meg eladni egy jó hangulatúnak szánt hirdetéssel, de az üzenet nagyon félrement.","id":"20180328_Ez_most_egy_rasszista_hirdetes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7bfe9a-f194-4613-b140-d1d8aa73ebd4","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Ez_most_egy_rasszista_hirdetes","timestamp":"2018. március. 28. 09:46","title":"Ez most egy rasszista hirdetés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1c4b1ea-543e-4ed4-9f84-4528c232b82d","c_author":"","category":"vilag","description":"Katalóniában péntek óta vannak tüntetések, és a demonstrációkat csak tovább szította az, amikor vasárnap a német hatóságok őrizetbe vették Carles Puigdemont volt katalán elnököt.","shortLead":"Katalóniában péntek óta vannak tüntetések, és a demonstrációkat csak tovább szította az, amikor vasárnap a német...","id":"20180327_autopalyakat_blokkoltak_a_katalan_tuntetok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1c4b1ea-543e-4ed4-9f84-4528c232b82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c097e94c-5bd2-47f8-9995-2da192c5b9d8","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_autopalyakat_blokkoltak_a_katalan_tuntetok","timestamp":"2018. március. 27. 20:44","title":"Autópályákat blokkoltak a katalán tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9e9224-a700-4d0c-ae2c-1b8be05f177b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az alábbi podcastban – amely Fülke című sorozatunk különkiadása – Gergely Márton és Farkas Zoltán, a HVG gazdasági rovatának munkatársa idézi fel a második leggazdagabb magyar pályafutását. Az e heti Fülke pedig nagypénteken jelentkezik itt a hvg.hu-n, abban a választási kampány aktuális fejleményeit elemezzük.\r

","shortLead":"Az alábbi podcastban – amely Fülke című sorozatunk különkiadása – Gergely Márton és Farkas Zoltán, a HVG gazdasági...","id":"20180329_demjan_sandor_portre_podcast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d9e9224-a700-4d0c-ae2c-1b8be05f177b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1023b965-c356-462a-a3cc-936c46ef79d9","keywords":null,"link":"/kkv/20180329_demjan_sandor_portre_podcast","timestamp":"2018. március. 29. 13:05","title":"Demján Sándor, a mogul, akitől utolsó éveiben életműve fontos darabjait vette el a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]