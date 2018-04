Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelentések szerint az Iszlám Állam terroristái Rómát szemelték ki egyik következő célpontjuknak.","shortLead":"Jelentések szerint az Iszlám Állam terroristái Rómát szemelték ki egyik következő célpontjuknak.","id":"20180330_papa_nagypentek_keresztut","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af38caf2-c58c-4beb-9d4d-6ea14b4c7923","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_papa_nagypentek_keresztut","timestamp":"2018. március. 30. 19:24","title":"Tízezer rendőr vigyáz nagypénteki keresztútján a pápára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fb5260-2513-45b2-9af6-df172a74675a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A gyógyvízforrások mellé pénzforrás is települt. Csurran-cseppen a szállodai vendégeknek is a társadalombiztosító támogatásából.","shortLead":"A gyógyvízforrások mellé pénzforrás is települt. Csurran-cseppen a szállodai vendégeknek is a társadalombiztosító...","id":"201811__tamogatott_wellness__vendegcsalogato__furdoorvosok__valamit_hoz_aviz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92fb5260-2513-45b2-9af6-df172a74675a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552a6abb-b792-4de8-9618-827456c6a4b5","keywords":null,"link":"/elet/201811__tamogatott_wellness__vendegcsalogato__furdoorvosok__valamit_hoz_aviz","timestamp":"2018. március. 31. 13:00","title":"Rengetegen ejtőznek a gyógyfürdőkben, csak épp a rászorulók nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc51025-aec0-4f85-95a9-b68370897388","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"A háttérben felsejlő svájci cég orosz háttere miatt érdemes nemcsak gigalenyúlási próbálkozásként nézni a Kósa-ügyet. Vélemény.","shortLead":"A háttérben felsejlő svájci cég orosz háttere miatt érdemes nemcsak gigalenyúlási próbálkozásként nézni a Kósa-ügyet...","id":"20180331_Seres_A_tehetseges_Mr_Husz_Szazalek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cc51025-aec0-4f85-95a9-b68370897388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ca766c-baf1-4f30-ab86-253fe877bf86","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Seres_A_tehetseges_Mr_Husz_Szazalek","timestamp":"2018. március. 31. 18:00","title":"Seres: A tehetséges Mr. Húsz Százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ötös lottó televízióban közvetített számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","shortLead":"Az ötös lottó televízióban közvetített számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","id":"20180331_Volt_az_e_heti_lottoszamai_kozott_nagyobb_mint_43_Akkor_otose_tuti_nincs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0f072c-8505-4504-ac59-5c65fb168c41","keywords":null,"link":"/elet/20180331_Volt_az_e_heti_lottoszamai_kozott_nagyobb_mint_43_Akkor_otose_tuti_nincs","timestamp":"2018. március. 31. 19:43","title":"Volt az e heti lottószámai között nagyobb, mint 43? Akkor ötöse tuti nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c3263-bdad-4b7b-b639-9f71a81cfbef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-re pedig szerinte teljesen értelmetlen. De ha a demokratikus ellenzék nem támogatja, hogy a Jobbikra szavazzon, inkább nem szavaz.","shortLead":"Az LMP-re pedig szerinte teljesen értelmetlen. De ha a demokratikus ellenzék nem támogatja, hogy a Jobbikra szavazzon...","id":"20180330_Schilling_Arpad_azert_szavaz_a_Jobbikra_mert_az_MSZPre_meg_befogott_orral_sem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a07c3263-bdad-4b7b-b639-9f71a81cfbef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b489ef48-767e-40cb-a252-5f6b1eb7799b","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Schilling_Arpad_azert_szavaz_a_Jobbikra_mert_az_MSZPre_meg_befogott_orral_sem","timestamp":"2018. március. 30. 19:35","title":"Schilling Árpád azért szavaz a Jobbikra, mert az MSZP-re még befogott orral sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834ed424-5a78-45de-b7c0-9fd21617f452","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hipersportkocsiról továbbra sem derül ki, hogy pontosan mennyi a végsebessége, pedig erre konkrét ígéret volt.","shortLead":"A hipersportkocsiról továbbra sem derül ki, hogy pontosan mennyi a végsebessége, pedig erre konkrét ígéret volt.","id":"20180331_csalodas_a_bugatti_nem_ad_valaszt_arra_hogy_mennyi_a_760_millio_forintos_chiron_vegsebessege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=834ed424-5a78-45de-b7c0-9fd21617f452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad073ec2-7ed8-4e9d-b7bd-0e63de7460a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180331_csalodas_a_bugatti_nem_ad_valaszt_arra_hogy_mennyi_a_760_millio_forintos_chiron_vegsebessege","timestamp":"2018. március. 31. 11:21","title":"Csalódás: a Bugatti nem ad választ arra, hogy mennyi a 760 millió forintos Chiron végsebessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c69da7c-6372-4597-a49a-24f45281147b","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A régi BMW-k és az új Dacia Dusterek országa lettünk, nehéz pár kilométert is megtenni anélkül, hogy ne jönne szembe legalább egy, de inkább egy tucat ezekből. Tegyük hozzá: nincs ebben semmi meglepő. A bajor prémiumot egyszer az életben sokan meg akarták ízlelni, a Dacia meg minden szempontból józan választás. Most itt a Duster második generációja, amivel szerencsére nem akarták megváltani a világot.","shortLead":"A régi BMW-k és az új Dacia Dusterek országa lettünk, nehéz pár kilométert is megtenni anélkül, hogy ne jönne szembe...","id":"20180330_Dacia_Duster_teszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c69da7c-6372-4597-a49a-24f45281147b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c8d7d8-32b0-4143-8945-459ba5f59b2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_Dacia_Duster_teszt","timestamp":"2018. március. 30. 17:30","title":"Dacia Duster-teszt: nyomokban Audit tartalmaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91af2dcd-5e9c-435f-af10-ea40949617a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pinceszintet kell csak lezárni. ","shortLead":"A pinceszintet kell csak lezárni. ","id":"20180401_Sugarzo_anyagot_talaltak_egy_ujbudai_panelhaz_pincejeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91af2dcd-5e9c-435f-af10-ea40949617a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b2fc09-98a1-41d5-a050-87d6179284fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Sugarzo_anyagot_talaltak_egy_ujbudai_panelhaz_pincejeben","timestamp":"2018. április. 01. 17:05","title":"Sugárzó anyagot találtak egy újbudai panelház pincéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]