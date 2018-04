Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De legalább akár 22 fok is lehet.","shortLead":"De legalább akár 22 fok is lehet.","id":"20180331_szeles_zivataros_lesz_a_nagyszombat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b51062-f09d-4616-a166-658c2dc9eca6","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_szeles_zivataros_lesz_a_nagyszombat","timestamp":"2018. március. 31. 08:25","title":"Szeles, zivataros lesz a Nagyszombat - itt a figyelmeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e9a5c9-3fde-4dba-9556-d9b06b4c24a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világszervezet visszafogottságra szólított volna fel, és vizsgálatot követelt volna az izraeli hadsereggel történt összecsapások ügyében, melyek 16 halálos áldozatot követeltek - tudta meg helyi idő szerint szombaton diplomáciai forrásból az AFP francia hírügynökség.\r

\r

","shortLead":"A világszervezet visszafogottságra szólított volna fel, és vizsgálatot követelt volna az izraeli hadsereggel történt...","id":"20180401_Washington_megvetozta_az_ENSZnyilatkozat_elfogadasat_Gazarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81e9a5c9-3fde-4dba-9556-d9b06b4c24a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b86a976-320e-4c5a-8a0f-2f7799ba7ae8","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Washington_megvetozta_az_ENSZnyilatkozat_elfogadasat_Gazarol","timestamp":"2018. április. 01. 07:35","title":"Washington megvétózta, hogy az ENSZ BT nyilatkozzon Gázáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d41fe1c-abbc-4f77-bef0-0a7d5d921581","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy Los Angeles-i bíróság döntése értelmében a jövőben a Kaliforniában kávét értékesítő cégeknek figyelmeztetniük kell vásárlóikat, hogy az ital a rák kialakulásának veszélyét növelő anyagot tartalmaz.","shortLead":"Egy Los Angeles-i bíróság döntése értelmében a jövőben a Kaliforniában kávét értékesítő cégeknek figyelmeztetniük kell...","id":"20180330_Rakveszely_figyelmeztetest_kell_tenni_a_kavera_Kaliforniaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d41fe1c-abbc-4f77-bef0-0a7d5d921581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e539ef83-f7e7-4bfd-b70f-a492b7936c4a","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_Rakveszely_figyelmeztetest_kell_tenni_a_kavera_Kaliforniaban","timestamp":"2018. március. 30. 17:29","title":"Rákveszély figyelmeztetést kell tenni a kávéra Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862268dd-3362-416b-9593-a892efd4acb0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A VIP páholyt fotózni tilos. Legalábbis újságíróknak.","shortLead":"A VIP páholyt fotózni tilos. Legalábbis újságíróknak.","id":"20180401_Lefotoztak_a_pufimellenyes_Orbant_kiraktak_oket_a_Pancho_Arenabol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=862268dd-3362-416b-9593-a892efd4acb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdd1ab7-4c21-464d-8520-0cdd7f1eb4d6","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Lefotoztak_a_pufimellenyes_Orbant_kiraktak_oket_a_Pancho_Arenabol","timestamp":"2018. április. 01. 09:12","title":"Lefotózták a pufimellényes Orbánt, kirakták őket a Pancho Arénából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9198ff3a-732b-4c10-885e-7af3218f8419","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A szombaton délután elbúcsúztatott Stephen Hawking évtizedeken át viselt betegsége ritkaság, az viszont még szokatlanabb, hogy valaki ilyen sokáig éljen vele. Életminőségének fenntartásában jelentős szerepe volt a gépi segítségnek.","shortLead":"A szombaton délután elbúcsúztatott Stephen Hawking évtizedeken át viselt betegsége ritkaság, az viszont még...","id":"201812__stephen_hawking__szklerozis__agep_forog__az_ido_ura","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9198ff3a-732b-4c10-885e-7af3218f8419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f75fb9f-f1df-4c7c-a8d5-d9c0e80177d1","keywords":null,"link":"/tudomany/201812__stephen_hawking__szklerozis__agep_forog__az_ido_ura","timestamp":"2018. március. 31. 15:00","title":"Minek köszönhette Stephen Hawking, hogy 76 éves koráig aktív életet élt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180401_Orban_vagya_hamarabb_teljesul_mint_hinne","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3cad42-5e2d-416a-8b65-2b23c1121f04","keywords":null,"link":"/elet/20180401_Orban_vagya_hamarabb_teljesul_mint_hinne","timestamp":"2018. április. 01. 08:30","title":"Az ünnepek után visszavonhatatlanul jön a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b89c0b-5679-48d4-8fb5-2a4314ac0a3d","c_author":"","category":"elet","description":"Zacskóban találtak meg egy nőstény nyulat és kicsinyét csütörtökön, a Lajta partján, Mosonmagyaróvárnál - számolt be az RTL Klub híradója.","shortLead":"Zacskóban találtak meg egy nőstény nyulat és kicsinyét csütörtökön, a Lajta partján, Mosonmagyaróvárnál - számolt be...","id":"20180331_Nyultetemek_a_Lajta_partjan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79b89c0b-5679-48d4-8fb5-2a4314ac0a3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac726cf-eeb6-4df8-8915-df3abba0e1ff","keywords":null,"link":"/elet/20180331_Nyultetemek_a_Lajta_partjan","timestamp":"2018. március. 31. 19:37","title":"Nyúltetemek a Lajta partján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház elrendelte annak a 200 millió dolláros (csaknem 51 milliárd forint) támogatásnak a befagyasztását, amelyet Washington eredetileg szíriai újjáépítési munkálatokra szánt volna – jelentette a The Wall Street Journal.","shortLead":"A Fehér Ház elrendelte annak a 200 millió dolláros (csaknem 51 milliárd forint) támogatásnak a befagyasztását, amelyet...","id":"20180331_trump_dontott_nem_tamogatja_a_sziriai_ujjaepitest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a4df5e-43db-40a3-98e9-5275dc5cd984","keywords":null,"link":"/vilag/20180331_trump_dontott_nem_tamogatja_a_sziriai_ujjaepitest","timestamp":"2018. március. 31. 08:48","title":"Trump döntött: nem támogatja a szíriai újjáépítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]