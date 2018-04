Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86750161-00ca-4664-8339-50b67e80d33c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém házigazdaként 34-29-re legyőzte a dán Skjern HB csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája rájátszásának első fordulójában, a negyeddöntőbe jutásért rendezett párharc szombati visszavágóján, de 61-59-es összesítéssel kiesett.\r

","shortLead":"A Telekom Veszprém házigazdaként 34-29-re legyőzte a dán Skjern HB csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája...","id":"20180331_Gyozelme_ellenere_kiesett_a_Veszprem_a_kezilabda_BLbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86750161-00ca-4664-8339-50b67e80d33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbf13e1-6210-46f1-babe-8db1ae083b53","keywords":null,"link":"/sport/20180331_Gyozelme_ellenere_kiesett_a_Veszprem_a_kezilabda_BLbol","timestamp":"2018. március. 31. 19:33","title":"Győzelme ellenére kiesett a Veszprém a kézilabda BL-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De legalább akár 22 fok is lehet.","shortLead":"De legalább akár 22 fok is lehet.","id":"20180331_szeles_zivataros_lesz_a_nagyszombat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b51062-f09d-4616-a166-658c2dc9eca6","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_szeles_zivataros_lesz_a_nagyszombat","timestamp":"2018. március. 31. 08:25","title":"Szeles, zivataros lesz a Nagyszombat - itt a figyelmeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2382758f-7273-415b-b07c-77ac96d9f3cc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerdán 22 fok is lehet, de többször megélénkül majd a szél és záporok is jöhetnek. ","shortLead":"Szerdán 22 fok is lehet, de többször megélénkül majd a szél és záporok is jöhetnek. ","id":"20180401_Szeles_esos_de_tavaszias_ido_lesz_a_jovo_heten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2382758f-7273-415b-b07c-77ac96d9f3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fe99e2-3628-498e-8ffa-16e4184f41f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Szeles_esos_de_tavaszias_ido_lesz_a_jovo_heten","timestamp":"2018. április. 01. 16:32","title":"Szeles, esős, de tavaszias idő lesz a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár világosságot nem hozott az Elios a szerződésben álló településekre, de a fényszennyeződés rávilágított Orbán Viktor vejére. Ezért kerestek neki olyan új üzletágat, amelyen tovább erősítheti saját lábát.","shortLead":"Bár világosságot nem hozott az Elios a szerződésben álló településekre, de a fényszennyeződés rávilágított Orbán Viktor...","id":"20180331_Ahogy_az_Eliosban_lekapcsolta_a_fenyt_Tiborcz_uj_penzcsapot_nyithatott_meg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b550a98-5ae6-4dd6-b433-e5b7523c0e1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Ahogy_az_Eliosban_lekapcsolta_a_fenyt_Tiborcz_uj_penzcsapot_nyithatott_meg","timestamp":"2018. március. 31. 10:27","title":"Ahogy az Eliosban lekapcsolta a fényt, Tiborcz új pénzcsapot nyithatott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523be316-00a8-42fd-ba59-1ae49b14bc62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország egyik leggazdagabb emberét április 10-én, a Fiumei Úti Sírkert 19-es parcellájában temetik majd el. Ahogy a Blikk írja, van benne valami logikus, hogy Ady Endréhez közel talál végső nyughelyet.","shortLead":"Az ország egyik leggazdagabb emberét április 10-én, a Fiumei Úti Sírkert 19-es parcellájában temetik majd el. Ahogy...","id":"20180331_Ady_Endretol_par_meterre_temetik_el_Demjan_Sandort","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=523be316-00a8-42fd-ba59-1ae49b14bc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b4bb56-a833-4af1-a91d-c5272a5accbd","keywords":null,"link":"/elet/20180331_Ady_Endretol_par_meterre_temetik_el_Demjan_Sandort","timestamp":"2018. március. 31. 11:04","title":"Ady Endrétől pár méterre temetik el Demján Sándort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Megelégelte a Fidesz hazugságait, ezért pereket indít - ezt mondta az RTL Klubnak Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje. \r

","shortLead":"Megelégelte a Fidesz hazugságait, ezért pereket indít - ezt mondta az RTL Klubnak Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd...","id":"20180331_Karacsony_pert_indit_a_hazugsagok_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02b9b41-b8bd-4e16-8622-fb0bceeea91d","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Karacsony_pert_indit_a_hazugsagok_miatt","timestamp":"2018. március. 31. 19:55","title":"Karácsony pert indít a hazugságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a28b2e-a2bd-4d64-894f-23645be7f8d3","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"\"Bizony nem az a helyzet, hogy a rendes emberek mind kint vannak, a gazemberek meg mind a börtönben\" - vallja Hortobágyi T. Cirill, aki évek óta bejár a baracskai rabokhoz misézni, beszélgetni. Az új pannonhalmi főapátot a múlt heti benedikálása alkalmából névre szóló borral lepték meg a szerzetestársai. Várszegi Asztrik utódja arról is mesél az interjúban, hogy támogatja-e a cölibátust, illetve mit gondol Ferenc pápáról. A HVG Portré rovatában készült beszélgetés hosszabb változatában ízelítőt kapunk a szerzeteshumorból is.","shortLead":"\"Bizony nem az a helyzet, hogy a rendes emberek mind kint vannak, a gazemberek meg mind a börtönben\" - vallja...","id":"20180401_Hortobagyi_T_Cirill_az_uj_pannonhalmi_foapat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26a28b2e-a2bd-4d64-894f-23645be7f8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1da0a0c-4c5b-408e-a1bf-49f289c1d4bb","keywords":null,"link":"/kultura/20180401_Hortobagyi_T_Cirill_az_uj_pannonhalmi_foapat","timestamp":"2018. április. 01. 07:00","title":"Új pannonhalmi főapát: \"Az egyháznak nem csak a saját tagjai iránt van küldetése\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6526f259-c9ae-4406-8a92-c29f11a0cb13","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"201811__hungarikumok__megkesett_gulyas__hol_a_rubikkocka__szikviz_szappan_szalami","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6526f259-c9ae-4406-8a92-c29f11a0cb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5ebe84-dec8-466e-90f9-2cdab10e5c97","keywords":null,"link":"/kultura/201811__hungarikumok__megkesett_gulyas__hol_a_rubikkocka__szikviz_szappan_szalami","timestamp":"2018. április. 01. 08:00","title":"Egészen meglepő hungarikumok is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]