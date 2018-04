Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"effc5ac5-704b-4112-9ac0-069f416c380a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Zlatan Ibrahimovic pénteken érkezett meg a Los Angeles Galaxy csapatához, de szombaton máris két gólt lőtt az észak-amerikai profiliga (MLS) alapszakaszában, pedig csak csereként állt be.\r

","shortLead":"Zlatan Ibrahimovic pénteken érkezett meg a Los Angeles Galaxy csapatához, de szombaton máris két gólt lőtt...","id":"20180401_Ibrahimovic_iszonyatos_gollal_mutatkozott_be_Los_Angelesben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=effc5ac5-704b-4112-9ac0-069f416c380a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52188f5-0526-4de7-a64a-417876971a88","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Ibrahimovic_iszonyatos_gollal_mutatkozott_be_Los_Angelesben","timestamp":"2018. április. 01. 07:52","title":"Ibrahimovic iszonyatos góllal mutatkozott be Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180331_Vajon_Orban_szerint_ra_is_vonatkoznak_a_szabalyok_Az_ovodas_videobol_kiderul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a1867c-c16a-409b-95ab-41ce03a11019","keywords":null,"link":"/elet/20180331_Vajon_Orban_szerint_ra_is_vonatkoznak_a_szabalyok_Az_ovodas_videobol_kiderul","timestamp":"2018. március. 31. 10:51","title":"Vajon Orbán szerint rá is vonatkoznak a szabályok? Az óvodás videóból kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfb2534e-7014-4726-a24f-e7b1bb445102","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik 28 százalékra számíthat listán, míg egyéni képviselő-jelöltje 33 százalékot remélhet. Nincs más megoldás erre, mint hogy Pest megye 9-es választókerületében a szavazók egy része már most taktikai voksolásra készül. A Magyar Nemzet által ismertetett Iránytű-felmérés szerint a 2014-es fideszes előny felére olvadt.","shortLead":"A Jobbik 28 százalékra számíthat listán, míg egyéni képviselő-jelöltje 33 százalékot remélhet. Nincs más megoldás erre...","id":"20180331_A_Fidesz_remalma_Nagykatan_mukodik_egyeniben_20_szazalekkal_tobbet_kap_mint_listan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfb2534e-7014-4726-a24f-e7b1bb445102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c9b508-5f36-42d1-bcda-61837885be6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_A_Fidesz_remalma_Nagykatan_mukodik_egyeniben_20_szazalekkal_tobbet_kap_mint_listan","timestamp":"2018. március. 31. 08:55","title":"A Fidesz rémálma Nagykátán működik: egyéniben sokan szavaznak át a Jobbikra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"866346f3-dfeb-4a01-98fa-f6ed2befbeb8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A festő egyik önarcképét árverezi el a Christie's. A műalkotás április 3-ig Hongkongban tekinthető meg, ahonnan Londonba, majd New Yorkba szállítják. ","shortLead":"A festő egyik önarcképét árverezi el a Christie's. A műalkotás április 3-ig Hongkongban tekinthető meg, ahonnan...","id":"20180330_majusban_jon_a_kovetkezo_lehetoseg_annak_aki_picasso_festmenyt_akar_vasarolni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=866346f3-dfeb-4a01-98fa-f6ed2befbeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8969c1-1792-4126-8fd5-5653b8590445","keywords":null,"link":"/kultura/20180330_majusban_jon_a_kovetkezo_lehetoseg_annak_aki_picasso_festmenyt_akar_vasarolni","timestamp":"2018. március. 30. 21:55","title":"Májusban jön a következő lehetőség annak, aki Picasso-festményt akar vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e7c82b-a5bc-4ebf-a624-658438793f30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi a Magyar Turisztikai Ügynökség két vezető beosztású munkatársa.","shortLead":"A két férfi a Magyar Turisztikai Ügynökség két vezető beosztású munkatársa.","id":"20180331_juhasz_peter_szerint_veluk_targyalt_orban_rahel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1e7c82b-a5bc-4ebf-a624-658438793f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c46976-b7d3-40cb-a4ab-3616da2c8207","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_juhasz_peter_szerint_veluk_targyalt_orban_rahel","timestamp":"2018. március. 31. 15:42","title":"Juhász Péter elárulta, kikkel tárgyalhatott Orbán Ráhel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d921ba80-ecb7-4d1a-8ac6-9199ff31e144","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az M3-as bevezetőjén kirakott plakáton nem látszik, Orbán Viktort a kormány vagy a Fidesz népszerűsíti. Pedig nem mindegy.","shortLead":"Az M3-as bevezetőjén kirakott plakáton nem látszik, Orbán Viktort a kormány vagy a Fidesz népszerűsíti. Pedig nem...","id":"20180401_A_Kuria_szerint_jogserto_az_egyik_Orban_plakat_a_Momentum_leszedetne_az_osszeset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d921ba80-ecb7-4d1a-8ac6-9199ff31e144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce47079-78b7-4a62-bf13-ae54862fcd27","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_A_Kuria_szerint_jogserto_az_egyik_Orban_plakat_a_Momentum_leszedetne_az_osszeset","timestamp":"2018. április. 01. 14:39","title":"A Kúria szerint jogsértő az egyik Orbán plakát, a Momentum leszedetné az összeset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976d4b69-cfe3-41bc-9744-b85570b338ca","c_author":"Muck Tibor","category":"gazdasag","description":"A dolgok klasszikus logikája szerint ennek pont fordítva kellene lennie, de mégis van rá magyarázat.","shortLead":"A dolgok klasszikus logikája szerint ennek pont fordítva kellene lennie, de mégis van rá magyarázat.","id":"201811_egtajak_es_szavazatok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=976d4b69-cfe3-41bc-9744-b85570b338ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66f4e14-0c21-48f0-b75f-e45f93b2918f","keywords":null,"link":"/gazdasag/201811_egtajak_es_szavazatok","timestamp":"2018. március. 31. 07:00","title":"Aki szűkösebben él, inkább szavaz a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7658bd5-ad8d-4b52-81a0-6a9cbebdc685","c_author":"","category":"itthon","description":"Megtettük azt, ami egy ellenzéki pártnak sem sikerült az elmúlt 8 évben: elkezdtük a politikai elit ügynökmúltjának feltárását. Szerintünk ez a rendszerváltás befejezésének első lépése - mondta Soproni Tamás, a Momentum kampányfőnöke, miután a párt bejelentette, az ungynokaktak.hu oldalon nyilvánosságra hozták a 2002-es Medgyessy-bizottság titkosított aktáit.","shortLead":"Megtettük azt, ami egy ellenzéki pártnak sem sikerült az elmúlt 8 évben: elkezdtük a politikai elit ügynökmúltjának...","id":"20180331_A_Momentum_nyilvanossagra_hozta_a_Medgyessybizottsag_egykor_titkos_aktait","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7658bd5-ad8d-4b52-81a0-6a9cbebdc685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26238aa-ced6-4c98-87f8-d5a49a04e629","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_A_Momentum_nyilvanossagra_hozta_a_Medgyessybizottsag_egykor_titkos_aktait","timestamp":"2018. március. 31. 15:42","title":"A Momentum nyilvánosságra hozta a Medgyessy-bizottság egykor titkos aktáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]