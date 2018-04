Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea26f34f-7874-4aba-aae3-5bff24b7e998","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla népszerűsége nemcsak az innovatív technológiának, hanem az ahhoz passzoló dizájnnak is köszönhető, amiért főként Franz von Holzhausen felel.","shortLead":"A Tesla népszerűsége nemcsak az innovatív technológiának, hanem az ahhoz passzoló dizájnnak is köszönhető, amiért...","id":"20180402_tesla_model_3_tuning","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea26f34f-7874-4aba-aae3-5bff24b7e998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88360a3c-4301-45c3-af63-ed16469312f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180402_tesla_model_3_tuning","timestamp":"2018. április. 02. 14:15","title":"A Tesla fődizájnere magának persze egy kicsit másmilyen autót csináltatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c945741d-7ab3-42d1-b98b-242bf9a16c01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az ingatlanosok munkáját, vagy legalábbis annak egy részét átvennék a robotok. San Francisco egyik régiójában már „ők” mutatják meg a lakásokat majdani tulajdonosaiknak, bérlőiknek.","shortLead":"Már az ingatlanosok munkáját, vagy legalábbis annak egy részét átvennék a robotok. San Francisco egyik régiójában már...","id":"20180401_zenplace_ingatlant_bemutato_robotok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c945741d-7ab3-42d1-b98b-242bf9a16c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91902808-ec2b-4384-8874-62346eed70d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180401_zenplace_ingatlant_bemutato_robotok","timestamp":"2018. április. 01. 08:03","title":"Már az ingatlanosok is félthetik az állásukat a robotoktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beebd735-9326-43da-b06b-1accb8df0cf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A húsvéti ünnep apropóján nem árt átismételni az alapszabályokat, amelyek betartásával sok balesetet lehet megelőzni.","shortLead":"A húsvéti ünnep apropóján nem árt átismételni az alapszabályokat, amelyek betartásával sok balesetet lehet megelőzni.","id":"20180401_autozas_husvet_ittas_vezetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beebd735-9326-43da-b06b-1accb8df0cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133404cd-0cd0-4a2f-b803-58389b02cafe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180401_autozas_husvet_ittas_vezetes","timestamp":"2018. április. 01. 13:26","title":"4 dolog, amit minden autósnak be kellene tartania húsvétkor is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39b768-64ee-4fb9-a09e-8d27af107a73","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Egy mester főműve és egy mesterré lett tanítvány ünnepel ma, egy napon. Chuck Berry Johnny B. Goode-ja és Angus Young.","shortLead":"Egy mester főműve és egy mesterré lett tanítvány ünnepel ma, egy napon. Chuck Berry Johnny B. Goode-ja és Angus Young.","id":"20180331_Duplan_szuletesnapos_ma_a_rock_and_roll_kacsatanc_Chuck_Berry_Johnny_B_Goode_AC_DC","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f39b768-64ee-4fb9-a09e-8d27af107a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c359f52-a65a-48d3-a5b5-30e9677a3302","keywords":null,"link":"/kultura/20180331_Duplan_szuletesnapos_ma_a_rock_and_roll_kacsatanc_Chuck_Berry_Johnny_B_Goode_AC_DC","timestamp":"2018. március. 31. 16:27","title":"Duplán születésnapos ma a rock and roll-kacsatánc - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Többeknek eltörhetett a csontja is. ","shortLead":"Többeknek eltörhetett a csontja is. ","id":"20180401_Repteri_buszok_utkozese_kilenc_embert_vittek_korhazba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04791bb8-47c5-410b-bf13-c80a66f405d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Repteri_buszok_utkozese_kilenc_embert_vittek_korhazba","timestamp":"2018. április. 01. 15:03","title":"Reptéri buszok ütközése: kilenc embert vittek kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök baráti beszélgetésen járt az Echo TV-ben.","shortLead":"A miniszterelnök baráti beszélgetésen járt az Echo TV-ben.","id":"20180402_Bayer_Zsolt_Orbannak_Mi_tudunk_tenni_Miben_tudunk_segiteni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed46704-003a-493e-b954-6586f246e567","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Bayer_Zsolt_Orbannak_Mi_tudunk_tenni_Miben_tudunk_segiteni","timestamp":"2018. április. 02. 08:14","title":"Bayer Zsolt Orbánnak: „Mit tudunk tenni? Miben tudunk segíteni?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de83ecd-cce0-42db-bbc1-0f04a94b57f9","c_author":"Hont András","category":"vilag","description":"Fölborította a szlovákiai közéletet Ján Kuciák oknyomozó újságírónak és jegyesének meggyilkolása. A kényes helyzetben kulcsszerep hárult a szlovák–magyar pártra, a Most–Hídra, amely amúgy is ellentmondásos viszonyrendszerben igyekszik lavírozni. ","shortLead":"Fölborította a szlovákiai közéletet Ján Kuciák oknyomozó újságírónak és jegyesének meggyilkolása. A kényes helyzetben...","id":"201813__bugar_bela__ficoi_oroksegrol_sorosozasrol__aszerint_ertekeljenek_amit_teszek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8de83ecd-cce0-42db-bbc1-0f04a94b57f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52a1e7b-631e-4520-828c-63f1713fc58c","keywords":null,"link":"/vilag/201813__bugar_bela__ficoi_oroksegrol_sorosozasrol__aszerint_ertekeljenek_amit_teszek","timestamp":"2018. április. 02. 10:00","title":"Bugár Béla: „Aszerint értékeljenek, amit teszek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16dda75e-5588-4605-b030-827b2c88a177","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A kisméretű szabadidőautók közé dobta be új modelljét a BMW, oda, ahol a legfontosabb kritérium a megjelenés. Külsőségeit tekintve a BMW X2 hozza is az autódizájn elit színvonalát. Kérdés, mit tud még?","shortLead":"A kisméretű szabadidőautók közé dobta be új modelljét a BMW, oda, ahol a legfontosabb kritérium a megjelenés...","id":"20180331_kiprobaltuk_BMW_X2","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16dda75e-5588-4605-b030-827b2c88a177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1779f91-ccfd-4023-a8f5-a94647dd0b7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180331_kiprobaltuk_BMW_X2","timestamp":"2018. március. 31. 17:00","title":"Fix kettes: kipróbáltuk a nyerőnek tűnő BMW X2-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]