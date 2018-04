Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180401_A_Greshamben_ebedelt_husvetkor_Rogan_Antal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87976f2c-476a-4822-8872-b3b3ec66aaeb","keywords":null,"link":"/elet/20180401_A_Greshamben_ebedelt_husvetkor_Rogan_Antal","timestamp":"2018. április. 01. 17:40","title":"A Greshamben ebédelt húsvétkor Rogán Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d11f5f-22b8-49fe-9a2c-f0168e9b782c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mintha a szociális ellátásban dolgozókról teljesen megfeledkezett volna a kormányzat.","shortLead":"Mintha a szociális ellátásban dolgozókról teljesen megfeledkezett volna a kormányzat.","id":"20180403_Otezer_forinttal_sem_nott_a_szocialis_dolgozok_bere_7_ev_alatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41d11f5f-22b8-49fe-9a2c-f0168e9b782c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df67d5d7-3376-4d34-8537-cd7c36cd7a23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_Otezer_forinttal_sem_nott_a_szocialis_dolgozok_bere_7_ev_alatt","timestamp":"2018. április. 03. 07:08","title":"Ötezer forinttal sem nőtt a szociális dolgozók bére 7 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten végre sem a főbejáraton, sem a hátsó kapun nem szándékozik visszatérni a tél – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"A héten végre sem a főbejáraton, sem a hátsó kapun nem szándékozik visszatérni a tél – derül ki az Országos...","id":"20180403_eso_hideg_nem_rondit_majd_bele_a_valasztasba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4768a4bd-eb16-4957-a6f4-334679e390a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_eso_hideg_nem_rondit_majd_bele_a_valasztasba","timestamp":"2018. április. 03. 12:14","title":"Eső, hideg nem rondít majd bele a választásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43eceaca-3476-4fe9-a71c-9d73e18ad99d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi eszköz figyelmeztethet az emberi füllel nem hallható hangokra, például egy kezdődő földmozgás morajára vagy akár a SpaceX kilövésére is, persze csak akkor, ha ezek a közelben történnek.","shortLead":"Az alábbi eszköz figyelmeztethet az emberi füllel nem hallható hangokra, például egy kezdődő földmozgás morajára vagy...","id":"20180402_raspberry_boom_hallhatatlan_hangok_erzekelese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43eceaca-3476-4fe9-a71c-9d73e18ad99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29527279-333e-45ec-b73b-7e53f5517be7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_raspberry_boom_hallhatatlan_hangok_erzekelese","timestamp":"2018. április. 02. 14:03","title":"Hallhatatlan, de akár veszélyes hangokra is figyelmeztet ez az eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a9dc53-6c03-4d3c-bb85-2c93c6aad298","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még nem tudni, mikor kezdődik a kitermelés. 