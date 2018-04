Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3f441ce-8cb2-42aa-8110-12793252eecb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem Bakondi György az egyetlen fideszes spammelő. A Párbeszéd szerint adatlopás történt.","shortLead":"Nem Bakondi György az egyetlen fideszes spammelő. A Párbeszéd szerint adatlopás történt.","id":"20180402_Tobb_fideszes_politikus_is_keretlen_levelekkel_arasztotta_el_a_postaladakat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3f441ce-8cb2-42aa-8110-12793252eecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e4de96-6da8-405c-856d-4d88c6cbe312","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Tobb_fideszes_politikus_is_keretlen_levelekkel_arasztotta_el_a_postaladakat","timestamp":"2018. április. 02. 11:08","title":"Több fideszes politikus is kéretlen levelekkel árasztotta el a postaládákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c21cd41-f42e-4344-a595-6d0354ad9c22","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bumerángként ütött vissza a német autógyártók korosabb dízelautókra adott becserélési prémiuma, mivel csak fokozta a dízellel szembeni vásárlói aggodalmakat - állapítja meg a Duisburg-Essen egyetem autóipari kutatóintézete, a CAR-Center márciusi piaci elemzésében.\r

","shortLead":"Bumerángként ütött vissza a német autógyártók korosabb dízelautókra adott becserélési prémiuma, mivel csak fokozta...","id":"20180402_Autoipari_kutato_a_cserepremium_elriasztja_a_dizeltol_az_autovasarlokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c21cd41-f42e-4344-a595-6d0354ad9c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7479df7c-360c-45eb-88dc-27b940f1131f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180402_Autoipari_kutato_a_cserepremium_elriasztja_a_dizeltol_az_autovasarlokat","timestamp":"2018. április. 02. 17:31","title":"Autóipari kutató: a csereprémium elriasztja a dízeltől az autóvásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67d8292-f705-4dd4-974f-533ab78c7c90","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A törökországi Erzurum is beszáll a 2026-os téli olimpia rendezési jogáért zajló versenybe.","shortLead":"A törökországi Erzurum is beszáll a 2026-os téli olimpia rendezési jogáért zajló versenybe.","id":"20180403_nagy_a_tulekedes_a_2026os_teli_olimpiaert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c67d8292-f705-4dd4-974f-533ab78c7c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2aaba97-dc62-4e9f-85f8-56b1e8ec23bd","keywords":null,"link":"/sport/20180403_nagy_a_tulekedes_a_2026os_teli_olimpiaert","timestamp":"2018. április. 03. 13:47","title":"Nagy a tülekedés a 2026-os téli olimpiáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de83ecd-cce0-42db-bbc1-0f04a94b57f9","c_author":"Hont András","category":"vilag","description":"Fölborította a szlovákiai közéletet Ján Kuciák oknyomozó újságírónak és jegyesének meggyilkolása. A kényes helyzetben kulcsszerep hárult a szlovák–magyar pártra, a Most–Hídra, amely amúgy is ellentmondásos viszonyrendszerben igyekszik lavírozni. ","shortLead":"Fölborította a szlovákiai közéletet Ján Kuciák oknyomozó újságírónak és jegyesének meggyilkolása. A kényes helyzetben...","id":"201813__bugar_bela__ficoi_oroksegrol_sorosozasrol__aszerint_ertekeljenek_amit_teszek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8de83ecd-cce0-42db-bbc1-0f04a94b57f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52a1e7b-631e-4520-828c-63f1713fc58c","keywords":null,"link":"/vilag/201813__bugar_bela__ficoi_oroksegrol_sorosozasrol__aszerint_ertekeljenek_amit_teszek","timestamp":"2018. április. 02. 10:00","title":"Bugár Béla: „Aszerint értékeljenek, amit teszek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41626d7-f0f7-4ed9-85e1-860c56531294","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tíz éve a légitársaságok közül elsőként az Emirates engedélyezte, hogy az utasok repülés közben is kezdeményezhessenek és fogadhassanak telefonhívást, valamint szöveges üzenetet küldhessenek a mobiltelefonjukról. ","shortLead":"Tíz éve a légitársaságok közül elsőként az Emirates engedélyezte, hogy az utasok repülés közben is kezdeményezhessenek...","id":"20180403_emirates_fedelzeti_telefonalas_a_repulon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a41626d7-f0f7-4ed9-85e1-860c56531294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64df3066-5601-4c6b-80b4-8e4df84ca5b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_emirates_fedelzeti_telefonalas_a_repulon","timestamp":"2018. április. 03. 06:03","title":"Volt, aki 3 óra 50 percen át telefonált – miközben a repülőgépen ült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszalépéseket vár a kormányváltást akaró választók 67 százaléka az ellenzéki pártoktól a legerősebb jelölt javára – olvasható a Medián Index által ismertetett kutatásából.","shortLead":"Visszalépéseket vár a kormányváltást akaró választók 67 százaléka az ellenzéki pártoktól a legerősebb jelölt javára –...","id":"20180403_visszalepest_var_partjatol_a_jobbikosok_es_az_lmpsek_ketharmada","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce1c58a-96c9-4e49-9ae3-890afdca3ced","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_visszalepest_var_partjatol_a_jobbikosok_es_az_lmpsek_ketharmada","timestamp":"2018. április. 03. 10:55","title":"Visszalépést vár pártjától a jobbikosok és az LMP-sek kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d771be6-28be-4775-8bcc-46d4b4510937","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180401_Szilagyi_arany_Marton_ezustermes_a_szouli_kard_GPn","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d771be6-28be-4775-8bcc-46d4b4510937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75899be-f717-47af-87d6-dcf4b9fd35fa","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Szilagyi_arany_Marton_ezustermes_a_szouli_kard_GPn","timestamp":"2018. április. 01. 17:59","title":"Szilágyi arany-, Márton ezüstérmes a szöuli kard GP-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76f25e8-7951-44d5-a381-c10c2445c4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180403_Breaking_az_AFP_leleplezte_Sorost__indul_a_valasztason","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f76f25e8-7951-44d5-a381-c10c2445c4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d6a33e-7abe-4e5f-8888-c979db6b6ca8","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Breaking_az_AFP_leleplezte_Sorost__indul_a_valasztason","timestamp":"2018. április. 03. 17:05","title":"Breaking: az AFP leleplezte Sorost – indul a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]