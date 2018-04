Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96fc0caa-29e3-4221-a8d9-e2d352ef7bea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Republikon Intézet becslése szerint a Fidesz 41 százalékkal nyerné a választást. ","shortLead":"A Republikon Intézet becslése szerint a Fidesz 41 százalékkal nyerné a választást. ","id":"20180403_Valasztasi_becsles_a_DK_es_az_LMP_jutna_be_a_kis_partok_kozul_a_parlamentbe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96fc0caa-29e3-4221-a8d9-e2d352ef7bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a256949-6afc-40ef-bc8c-83e9601e43be","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Valasztasi_becsles_a_DK_es_az_LMP_jutna_be_a_kis_partok_kozul_a_parlamentbe","timestamp":"2018. április. 03. 06:22","title":"Választási becslés: a DK és az LMP jutna csak be a kis pártok közül a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52a9d79-6e9f-4452-beeb-3932b973c20c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A bejelentés hangzatos volt, a Momentum nyilvánosságra hozott egy amúgy is nyilvános dokumentumot 2002-ből. Kollégánk végigrágta magát a dokumentumokon, és sok érdekeset olvasott, de zsarolásra alkalmasat nem talált. Nem így működik a múltfeltárás.","shortLead":"A bejelentés hangzatos volt, a Momentum nyilvánosságra hozott egy amúgy is nyilvános dokumentumot 2002-ből. Kollégánk...","id":"20180403_multfeltaras_momentum_ugynokkerdes_medgyessy_peter_2002_parlamenti_vizsgalobizottsag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b52a9d79-6e9f-4452-beeb-3932b973c20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2e4c09-0c3c-4135-9ecf-74fae29cfba6","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_multfeltaras_momentum_ugynokkerdes_medgyessy_peter_2002_parlamenti_vizsgalobizottsag","timestamp":"2018. április. 03. 14:30","title":"Zsarolást lát a Momentum, pedig akár meg is tanulhatná a leckét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"177c4181-f1df-4f6a-8fce-815fcce40edc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most már az összes választókerületre levetítve látható, hol és ki képes megszorongatni a Fideszt.","shortLead":"Most már az összes választókerületre levetítve látható, hol és ki képes megszorongatni a Fideszt.","id":"20180403_MarkiZay_minden_korzetben_nyilvanossagra_hozta_a_legeselyesebb_ellenzeki_jelolt_nevet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=177c4181-f1df-4f6a-8fce-815fcce40edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4a1690-1f2c-43eb-af3d-34bb005c0e31","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_MarkiZay_minden_korzetben_nyilvanossagra_hozta_a_legeselyesebb_ellenzeki_jelolt_nevet","timestamp":"2018. április. 03. 19:07","title":"Márki-Zay minden körzetben nyilvánosságra hozta a legesélyesebb ellenzéki jelölt nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c72f0a0-dbd0-4164-9c26-7f5448ef6d49","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csillagászat történelmének legnagyobb teleszkópja segítségével vizsgálták meg.","shortLead":"A csillagászat történelmének legnagyobb teleszkópja segítségével vizsgálták meg.","id":"20180404_kopkodo_fekete_lyukat_ilyen_reszletesseggel_meg_sosem_sikerult_megfigyelni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c72f0a0-dbd0-4164-9c26-7f5448ef6d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0cab3d-74e2-4fd1-abd8-ddaaf1fc53e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_kopkodo_fekete_lyukat_ilyen_reszletesseggel_meg_sosem_sikerult_megfigyelni","timestamp":"2018. április. 04. 16:40","title":"Köpködő fekete lyukat ilyen részletességgel még sosem sikerült megfigyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9be044-1702-4687-91e9-d69a22572569","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a politikus maga jelentette be a Facebook-oldalán. Szabó Szabolcsnak így nőttek az esélyei Németh Szilárddal szemben.","shortLead":"Ezt a politikus maga jelentette be a Facebook-oldalán. Szabó Szabolcsnak így nőttek az esélyei Németh Szilárddal...","id":"20180404_Hivatalos_Bangone_visszalepett_Csepelen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e9be044-1702-4687-91e9-d69a22572569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030cc800-129a-442f-a092-c5695024a615","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Hivatalos_Bangone_visszalepett_Csepelen","timestamp":"2018. április. 04. 13:15","title":"Hivatalos: Bangóné visszalépett Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea39f41-d39c-43d0-8deb-68d3bdaa599b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Havonta mintegy 98 millió felhasználót szolgált ki a 123movies, a filmipar lobbija azonban erősebbnek bizonyult az oldal üzemeltetőinél.","shortLead":"Havonta mintegy 98 millió felhasználót szolgált ki a 123movies, a filmipar lobbija azonban erősebbnek bizonyult...","id":"20180404_123movies_123movieshub_gomovies_streaming_oldal_bezaras","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aea39f41-d39c-43d0-8deb-68d3bdaa599b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2f41e8-5bc3-43bd-855a-1254e4dcc7d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_123movies_123movieshub_gomovies_streaming_oldal_bezaras","timestamp":"2018. április. 04. 08:03","title":"Bezárták a legnépszerűbb ingyenes filmnézős oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ef5f65-77e4-4b66-86e4-aa10e0746ea0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem éppen mai találmány, mégsem árt időről időre felhívni a figyelmet az irányjelző használatára. ","shortLead":"Nem éppen mai találmány, mégsem árt időről időre felhívni a figyelmet az irányjelző használatára. ","id":"20180403_on_szokott_indexelni_30_ezerre_is_buntethetik_ha_nem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0ef5f65-77e4-4b66-86e4-aa10e0746ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1253b4b2-f13c-45b4-a188-630d7442ce07","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_on_szokott_indexelni_30_ezerre_is_buntethetik_ha_nem","timestamp":"2018. április. 03. 06:41","title":"Ön szokott indexelni? 30 ezerre is büntethetik, ha nem, és tényleg csak egy apró mozdulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1064ed35-1dca-4fe7-888c-01095810235e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tilos lesz idén szelfizni a cannes-i fesztivál vörös szőnyegén – jelentette be szerdán Thierry Frémaux, a seregszemle művészeti vezetője, akinek régi vágya teljesül a korlátozással.","shortLead":"Tilos lesz idén szelfizni a cannes-i fesztivál vörös szőnyegén – jelentette be szerdán Thierry Frémaux, a seregszemle...","id":"20180404_Tilos_lesz_szelfizni_a_cannesi_voros_szonyegen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1064ed35-1dca-4fe7-888c-01095810235e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00bb430b-fdcd-47b9-b375-ce13d801c27a","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Tilos_lesz_szelfizni_a_cannesi_voros_szonyegen","timestamp":"2018. április. 04. 17:33","title":"Tilos lesz szelfizni a cannes-i vörös szőnyegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]