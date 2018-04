Jogellenes volt a felmondásuk, ezért együttesen több mint 23 millió forint perköltséget és távolléti díjat kell megfizetnie annak a 117 dolgozónak, aki 2016 júniusában rendkívüli felmondással távozott a pécsi Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.-től . A bíróság februári ítélete szerint a tömeges, rendkívüli és azonnali felmondásban megjelölt indok nem volt valós, vagy nem tudták annak valóságtartalmát hitelt érdemlően bizonyítani a volt Zsolnay-dolgozók. A dolgozók a városvezetés bíztatására mondtak fel a Zsolnaynál. A Zsolnay-gyár jogi képviselői a végrehajtási költségeket is be fogják nyújtani, így a most egy dolgozóra jutó 200 ezer forintos bíróság általi kötelezéssel fizetendő összeg több tízezer forinttal is emelkedhet fejenként.

A fizetési határidő holnap jár le, az önkormányzat ígérete ellenére nem segített a bajba jutottaknak, így az ex-zsolnaysok tegnap levélben fordultak a fideszes polgármesterhez: „Végső elkeseredésünkben írunk Önnek, mint a Zsolnay Manufaktúra Zrt. volt dolgozói. 2016 júniusában, többször, szóban és írásban, Pécs város vezetői nevében arra buzdítottak bennünket, hogy egy nap alatt hagyjuk ott a munkahelyünket, mondjuk fel a munkaviszonyunkat. Azt mondták, hogy ez a város, ez a kormány érdeke és csak így tudjuk megtartani az állásunkat, megőrizni a végkielégítési jogosultságunkat.”

A dolgozók úgy fogalmaztak, már csak a végrehajtót várják, és azt, hogy álljon ki végre Páva Zsolt, és mondja el, hogyan és mikor lesznek kártalanítva, vagy ha nem, legalább ismerje be, hogy „át lettünk vágva és most magunkra lettünk hagyva, oldjuk meg ahogy tudjuk, saját erőnkből.” A levelet Berkecz Balázs, az Együtt képviselője tette ki a blogjára – szúrta ki a napi.hu. Berkecz arról is beszámol, hogy a Szabad Pécs a napokban úgy értesült Zentai Istvántól, a Ledina Kerámiát vezető ügyvezetőtől, hogy a céget tulajdonló angliai székhelyű China Rose cégcsoport kifizeti a “ledinásokra” rótt, Zsolnaynak fizetendő 23 milliós büntetést. Berkecz az egykori zsolnays dolgozóktól úgy tudja, hogy ez csak a még a Ledinánál munkaviszonnyal rendelkezőkre érvényes, aki mostanság talán hatvanan lehetnek csak, azaz az érintettek felének jelenthetne ez megoldást.

Berkecz megemlíti, hogy 2017 március 1. óta van NAV-végrehajtás érvényben az ellen-Zsolnayként létrehozott Ledina Épületkerámia Kft. ellen, amiről az Átlátszónak így nyilatkozott Szabó Iván, Pécs város ügyvédje: "a közgyűlés hozott egy ilyen határozatot, hogy létrehozza a Ledina Kerámia Kft.-t annak érdekében, hogy a Zsolnay-kultuszt meg az embereket átmentse". Berkecz szerint „gondolkodó emberben okkal merül fel a kérdés, hogy az egy éve NAV végrehajtás alatt álló Ledina Kerámia Kft miből fizeti ki a dolgozóira kirótt büntetést, ha az adótartozását sem tudja rendezni több mint egy éve?”

A Ledina keármia Kft. 2016-os árbevétele 28 ezer forint volt. Berkecz szerint a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. többségi tulajdonosával folytatott küzdelemben a „városvezetés elvesztette a kontrollt, melynek eredményeként Bachar Najari jelzálogjogot szerzett fontos pécsi önkormányzati ingatlanokra vonatkozóan. A Zsolnayra szemet vetett az Orbán-Tiborcz érdekkörhöz tartozó WHB Kft. is, így Paár Attila cége közel 200 milliót kaszált a bulin, de végül az egész eltaktikázott sakkjátszma legnagyobb vesztese Pécs városa lett, amely így nem csak a vagyonát, hanem a pécsi gazdaságba befektetni szándékozók bizalmát is eljátszotta.”