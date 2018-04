Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c1c57c7-960b-4204-be90-8e88d5a81c2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az európai légi járatok felénél jelentős késésekre lehet számítani az Eurocontrol európai repülésirányító rendszer brüsszeli központjában történt súlyos számítógépes hiba miatt. ","shortLead":"Az európai légi járatok felénél jelentős késésekre lehet számítani az Eurocontrol európai repülésirányító rendszer...","id":"20180403_Baj_van_osszeomlott_az_europai_legikozlekedes_gepek_ezrei_kesnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c1c57c7-960b-4204-be90-8e88d5a81c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01012cdc-1fa4-477f-a488-918f1ca3cd14","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Baj_van_osszeomlott_az_europai_legikozlekedes_gepek_ezrei_kesnek","timestamp":"2018. április. 03. 17:46","title":"Baj van: összeomlott az európai légi közlekedés, gépek ezrei késnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénzt és fáradságot nem kímélve a térség első szuperexpresszével akarja meglepni az Orbán-kormány a választóit a román–magyar határ mindkét oldalán.","shortLead":"Pénzt és fáradságot nem kímélve a térség első szuperexpresszével akarja meglepni az Orbán-kormány a választóit...","id":"20180405_A_magyarroman_TGVvel_lepne_meg_Orban_az_erdelyi_valasztokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc1a560-ff25-4b96-b604-24c54c86f669","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_A_magyarroman_TGVvel_lepne_meg_Orban_az_erdelyi_valasztokat","timestamp":"2018. április. 05. 15:59","title":"A magyar-román TGV-vel lepné meg Orbán az erdélyi választókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a86dae-97ce-4270-a111-5276281855ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Balatonfenyvesen szivattyúkat és homokzsákokat vetettek be.","shortLead":"Balatonfenyvesen szivattyúkat és homokzsákokat vetettek be.","id":"20180404_Mar_februar_kozepen_kihuztak_a_dugot_de_meg_mindig_tul_magas_a_Balaton_vizszintje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62a86dae-97ce-4270-a111-5276281855ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82026f94-5365-402a-9b96-158b679703f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Mar_februar_kozepen_kihuztak_a_dugot_de_meg_mindig_tul_magas_a_Balaton_vizszintje","timestamp":"2018. április. 04. 12:59","title":"Már február közepén kihúzták a dugót, de még mindig túl magas a Balaton vízszintje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazajönni nem tud, hogy gyakorolja a jogait, Fokvárosból Pretoriába buszozik, hogy voksolhasson.","shortLead":"Hazajönni nem tud, hogy gyakorolja a jogait, Fokvárosból Pretoriába buszozik, hogy voksolhasson.","id":"20180404_3000_kilometert_utazik_egy_magyar_no_hogy_szavazhasson_vasarnap","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"292c5f25-e87e-490e-b821-6643dc14a15d","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_3000_kilometert_utazik_egy_magyar_no_hogy_szavazhasson_vasarnap","timestamp":"2018. április. 04. 18:16","title":"3000 kilométert utazik egy magyar nő, hogy szavazhasson vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy rejtélyes üzletember és a CBA alapítói is a legnagyobb trafikosok között vannak – írta meg az Átlátszó.","shortLead":"Egy rejtélyes üzletember és a CBA alapítói is a legnagyobb trafikosok között vannak – írta meg az Átlátszó.","id":"20180405_Ime_az_ember_akinek_majdnem_szaz_trafikja_van","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b95978a-8d04-4adf-b2d2-9441c5885d56","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_Ime_az_ember_akinek_majdnem_szaz_trafikja_van","timestamp":"2018. április. 05. 09:59","title":"Íme az ember, akinek majdnem száz trafikja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df4bac5-ebcb-4cae-8de5-93c1d22bc783","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy szerint az MSZP elnökségi határozatát a Fidesz írta.","shortLead":"Hadházy szerint az MSZP elnökségi határozatát a Fidesz írta.","id":"20180404_Hadhazy_visszalep_penteken_delutan_ha_nem_lesz_megallapodas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6df4bac5-ebcb-4cae-8de5-93c1d22bc783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaca57a-f206-418b-97bb-476fbb0b60a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Hadhazy_visszalep_penteken_delutan_ha_nem_lesz_megallapodas","timestamp":"2018. április. 04. 09:31","title":"Hadházy egyoldalúan visszalép pénteken délután, ha nem lesz megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan már biztosan nem tudják határidőre visszaküldeni. ","shortLead":"Sokan már biztosan nem tudják határidőre visszaküldeni. ","id":"20180404_Kesve_adtak_fel_a_kulhoni_magyaroknak_a_szavazashoz_szukseges_levelcsomagokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eae20cf-77a1-4407-a24b-49ef66509343","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Kesve_adtak_fel_a_kulhoni_magyaroknak_a_szavazashoz_szukseges_levelcsomagokat","timestamp":"2018. április. 04. 20:17","title":"Késve adták fel a külhoni magyaroknak a szavazáshoz szükséges levélcsomagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe859ed-2ba5-47dd-9aaa-9d57981621aa","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Lázár Jánossal megint szembejött a valóság egy hódmezővásárhelyi utcafórumon. Most egy helyi cég szakszervezeti vezetője szembesítette a minisztert azzal, hogyan nem keresnek egy fillérrel sem többet, mint a béremelés előtt és a munkatörvénykönyv egy cseppet sem dolgozóbarát.","shortLead":"Lázár Jánossal megint szembejött a valóság egy hódmezővásárhelyi utcafórumon. Most egy helyi cég szakszervezeti...","id":"20180405_Lazar_szerint_aki_sztrajkol_az_allasat_kockaztatja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fe859ed-2ba5-47dd-9aaa-9d57981621aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da297603-0439-41f4-b051-d76f26a8e50d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_Lazar_szerint_aki_sztrajkol_az_allasat_kockaztatja","timestamp":"2018. április. 05. 10:56","title":"Lázár szerint aki sztrájkol, az állását kockáztatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]