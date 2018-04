Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca364964-fb76-4473-9e5d-c3ea2f9c516f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Együtt dolgozhatott Martin Luther Kinggel, Bill Clinton elnöki beiktatásán saját versét szavalhatta, és úgy általában: sokat tett azért, hogy a világ szebb és jobb hely legyen. Dr. Maya Angelou nem véletlenül került ma a Google kereső főoldalára.","shortLead":"Együtt dolgozhatott Martin Luther Kinggel, Bill Clinton elnöki beiktatásán saját versét szavalhatta, és úgy általában...","id":"20180404_maya_angelou_emberi_jogok_aktivista_egyenjogusag_marguerite_annie_johnson","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca364964-fb76-4473-9e5d-c3ea2f9c516f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f5c1b4-d7b4-439f-84c2-2f6f6305c180","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_maya_angelou_emberi_jogok_aktivista_egyenjogusag_marguerite_annie_johnson","timestamp":"2018. április. 04. 06:03","title":"Miért van most ez a nő a Google főoldalán, ki ez a Maya Angelou? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278d3a99-ba9d-41cc-bb3c-5b0114817d3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon nem tesztett az ajánlat, amit kaptak.","shortLead":"Nagyon nem tesztett az ajánlat, amit kaptak.","id":"20180403_Ungar_Peter_ot_pontban_utasitotta_vissza_Karacsony_ajanlatat_a_bohozatot_lezartnak_tekintik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=278d3a99-ba9d-41cc-bb3c-5b0114817d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec19fea-834f-4cc6-908a-6c9cb848012c","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Ungar_Peter_ot_pontban_utasitotta_vissza_Karacsony_ajanlatat_a_bohozatot_lezartnak_tekintik","timestamp":"2018. április. 03. 22:03","title":"Ungár Péter öt pontban utasította vissza Karácsony ajánlatát, \"a bohózatot lezártnak tekintik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"177c4181-f1df-4f6a-8fce-815fcce40edc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha az ellenzék kerül többségbe, Márki-Zay Péter szerint szakértői kormányra lenne szükség. ","shortLead":"Ha az ellenzék kerül többségbe, Márki-Zay Péter szerint szakértői kormányra lenne szükség. ","id":"20180405_MarkiZay_elmondta_ki_lenne_jo_miniszterelnok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=177c4181-f1df-4f6a-8fce-815fcce40edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ae928a-4f27-4c27-a753-8813ed9f43cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_MarkiZay_elmondta_ki_lenne_jo_miniszterelnok","timestamp":"2018. április. 05. 06:53","title":"Márki-Zay elmondta, ki lenne jó miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53d993b-dc61-4c24-87e4-b06a6c329fe8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ray Wilkins, az angol labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya 61 éves volt.","shortLead":"Ray Wilkins, az angol labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya 61 éves volt.","id":"20180404_meghalt_a_chelsea_legendaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c53d993b-dc61-4c24-87e4-b06a6c329fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6960a0da-a11e-48d2-a942-d043a110bb1a","keywords":null,"link":"/sport/20180404_meghalt_a_chelsea_legendaja","timestamp":"2018. április. 04. 17:51","title":"Meghalt a Chelsea legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ca2c7e-1b3e-423c-ba8c-559cd905cd74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, miért öltek meg négy embert a törökországi Eskisehir városában található egyetemen.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, miért öltek meg négy embert a törökországi Eskisehir városában található egyetemen.","id":"20180405_negy_embert_lott_le_egy_kutato_egy_torokorszagi_egyetemen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71ca2c7e-1b3e-423c-ba8c-559cd905cd74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa0c20f-f8fa-43ff-9b0c-40696908a644","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_negy_embert_lott_le_egy_kutato_egy_torokorszagi_egyetemen","timestamp":"2018. április. 05. 15:47","title":"Négy embert lőttek le egy törökországi egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mit tehet az, aki visszatérne a munkába, miközben gyesen van? Az ilyen munkaviszony vagy vállalkozás szabályait gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Mit tehet az, aki visszatérne a munkába, miközben gyesen van? Az ilyen munkaviszony vagy vállalkozás szabályait...","id":"20180404_Kismamakent_visszamenne_dolgozni_Jo_ha_ezt_tudja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fd1b71-b247-434d-92c7-869a7b234e0b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180404_Kismamakent_visszamenne_dolgozni_Jo_ha_ezt_tudja","timestamp":"2018. április. 04. 10:33","title":"Kismamaként visszamenne dolgozni? Jó, ha ezt tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1064ed35-1dca-4fe7-888c-01095810235e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tilos lesz idén szelfizni a cannes-i fesztivál vörös szőnyegén – jelentette be szerdán Thierry Frémaux, a seregszemle művészeti vezetője, akinek régi vágya teljesül a korlátozással.","shortLead":"Tilos lesz idén szelfizni a cannes-i fesztivál vörös szőnyegén – jelentette be szerdán Thierry Frémaux, a seregszemle...","id":"20180404_Tilos_lesz_szelfizni_a_cannesi_voros_szonyegen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1064ed35-1dca-4fe7-888c-01095810235e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00bb430b-fdcd-47b9-b375-ce13d801c27a","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Tilos_lesz_szelfizni_a_cannesi_voros_szonyegen","timestamp":"2018. április. 04. 17:33","title":"Tilos lesz szelfizni a cannes-i vörös szőnyegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3549cb23-878b-4f2b-9fc2-bc68642daef9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Alfa Romeo a hírek szerint aktívan dolgozik a Giulia kupé változatán, ami nem csak külsejében lenne igazán attraktív, de a technológiai finomságai sem hétköznapiak.","shortLead":"Az Alfa Romeo a hírek szerint aktívan dolgozik a Giulia kupé változatán, ami nem csak külsejében lenne igazán...","id":"20180405_Alfa_Romeo_Giulia_Coupe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3549cb23-878b-4f2b-9fc2-bc68642daef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea48f55-1a39-47e2-97d3-2b56d084ad9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_Alfa_Romeo_Giulia_Coupe","timestamp":"2018. április. 05. 13:26","title":"Ha igaz, Forma–1-es technikával lesz 650 lóerős az Alfa Romeo Giulia kupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]