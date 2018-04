Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Andre Agassi után másik edzőjével, a cseh Radek Stepanekkel is szakított a volt világelső teniszező, Novak Djokovic.","shortLead":"Andre Agassi után másik edzőjével, a cseh Radek Stepanekkel is szakított a volt világelső teniszező, Novak Djokovic.","id":"20180404_djokovic_korul_valami_nagyon_nincs_rendben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb3560f-3629-4cbb-80c3-950fb8ff75c1","keywords":null,"link":"/sport/20180404_djokovic_korul_valami_nagyon_nincs_rendben","timestamp":"2018. április. 04. 15:37","title":"Djokovic körül valami nagyon nincs rendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"196f0558-8620-4f40-b265-c18937703ddd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP rávágta az ajtót Karácsonyékra, az Együttel viszont közel a megállapodás. ","shortLead":"Az LMP rávágta az ajtót Karácsonyékra, az Együttel viszont közel a megállapodás. ","id":"20180404_Bangone_visszalep_Csepelen_az_Egyutt_cserebe_78_helyet_ad_fel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=196f0558-8620-4f40-b265-c18937703ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbf4191-62b6-45a0-a852-c0931365651c","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Bangone_visszalep_Csepelen_az_Egyutt_cserebe_78_helyet_ad_fel","timestamp":"2018. április. 04. 10:12","title":"Bangóné visszaléphet Csepelen, az Együtt cserébe 7-8 helyet ad fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8888bf94-ac74-4a83-a1bf-7606cd7f1049","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az USA-ban és Pekingben is elítélik az újabb védővámokat.","shortLead":"Az USA-ban és Pekingben is elítélik az újabb védővámokat.","id":"20180404_Trump_ismet_tamad_a_Kina_elleni_kereskedelmi_haboruban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8888bf94-ac74-4a83-a1bf-7606cd7f1049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61f43d9-6de2-4d0d-ae3c-169a5463549c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Trump_ismet_tamad_a_Kina_elleni_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2018. április. 04. 05:27","title":"Trump ismét támad a Kína elleni kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1c0f31-cf52-44c9-a8b9-a745488ad501","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A gyöngyöspatai romák nyomorúságos körülményeik közepette is attól tartanak, hogy migránsokat költöztetnek hozzájuk. A város nem roma lakossága részéről viszont éles kormánykritikával találkoztunk. Mi történt a településen, amely a Fidesz kormányra kerülése idején etnikai konfliktusoktól volt hangos? A problémákat oldották meg, vagy csak a zajt?","shortLead":"A gyöngyöspatai romák nyomorúságos körülményeik közepette is attól tartanak, hogy migránsokat költöztetnek hozzájuk...","id":"20180404_Mar_a_gyongyospatai_romak_is_a_migransoktol_felnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a1c0f31-cf52-44c9-a8b9-a745488ad501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342ef8c9-4fbb-48fb-b50a-49699e07bb19","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Mar_a_gyongyospatai_romak_is_a_migransoktol_felnek","timestamp":"2018. április. 04. 10:04","title":"A sebek nem gyógyulnak, de a gyöngyöspatai romák már a migránsoktól félnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc129ef5-2b07-4bab-8da0-0c96db6534f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vibert is birtokló Rakuten bejelentette, hogy a vállalati fejlődést segítő akceletátor programot indít startupok számára. A fókuszban természetesen az üzenetküldő platformokra fókuszáló megoldások fejlesztése áll.","shortLead":"A Vibert is birtokló Rakuten bejelentette, hogy a vállalati fejlődést segítő akceletátor programot indít startupok...","id":"20180403_rakuten_viber_startup_akcelerator_program_uzenetkuldo_platform","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc129ef5-2b07-4bab-8da0-0c96db6534f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b329bcf-2126-4bd2-92b1-efe49f95895e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_rakuten_viber_startup_akcelerator_program_uzenetkuldo_platform","timestamp":"2018. április. 03. 14:03","title":"Újítana a Viber, már csak az ötleteket várják ahhoz, hogy mivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234e1118-57d3-40ca-bd7b-0026ccd97c29","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy európai uniós rendelet szerint az áprilistól uniós piacra kerülő gépjárművek csak akkor kapnak típusbizonyítványt, s lehet azokat forgalomba helyezni, ha bennük van az eCall rendszerhez szükséges fedélzeti egység.","shortLead":"Egy európai uniós rendelet szerint az áprilistól uniós piacra kerülő gépjárművek csak akkor kapnak típusbizonyítványt...","id":"20180403_automatasegelyhivo_ecall","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=234e1118-57d3-40ca-bd7b-0026ccd97c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d206c7dd-db49-4d8b-9477-266de87690f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_automatasegelyhivo_ecall","timestamp":"2018. április. 03. 15:25","title":"Bemutatkozott a kötelező, automata-segélyhívó – 30 ezerért a régebbi autók is kaphatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df4bac5-ebcb-4cae-8de5-93c1d22bc783","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy szerint az MSZP elnökségi határozatát a Fidesz írta.","shortLead":"Hadházy szerint az MSZP elnökségi határozatát a Fidesz írta.","id":"20180404_Hadhazy_visszalep_penteken_delutan_ha_nem_lesz_megallapodas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6df4bac5-ebcb-4cae-8de5-93c1d22bc783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaca57a-f206-418b-97bb-476fbb0b60a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Hadhazy_visszalep_penteken_delutan_ha_nem_lesz_megallapodas","timestamp":"2018. április. 04. 09:31","title":"Hadházy egyoldalúan visszalép pénteken délután, ha nem lesz megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA elkötelezett az Iszlám Állam (IS) Szíriában lévő fegyveresei elleni harc folytatása mellett – jelentette be közleményében a Fehér Ház. A nyilatkozat azt jelenti, hogy az USA már visszakozik, pedig Donald Trump kedden még azt mondta, nagyon gyorsan hazatér a közel-keleti országban lévő mintegy kétezer amerikai katona. ","shortLead":"Az USA elkötelezett az Iszlám Állam (IS) Szíriában lévő fegyveresei elleni harc folytatása mellett – jelentette be...","id":"20180404_Trump_kivonulna_Sziriabol_de_megis_maradnak_az_amerikaiak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747056ed-7cbe-4d4f-8774-d19159494be4","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Trump_kivonulna_Sziriabol_de_megis_maradnak_az_amerikaiak","timestamp":"2018. április. 04. 18:10","title":"Trump kivonulna Szíriából, de mégis maradnak az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]