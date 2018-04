Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6b63f5b-8fc6-4735-a247-30de1dc0f0ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Soha nem gyártottak még le annyi elektromos autót egyetlen negyedév alatt a Teslánál, mint amennyit most sikerült összehozni. Elon Musk történelmi sikerről beszélt.","shortLead":"Soha nem gyártottak még le annyi elektromos autót egyetlen negyedév alatt a Teslánál, mint amennyit most sikerült...","id":"20180404_tesla_gyartasi_adatok_2018q1","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6b63f5b-8fc6-4735-a247-30de1dc0f0ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50885099-0a66-4e7b-aec8-4348dcc0b82a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_tesla_gyartasi_adatok_2018q1","timestamp":"2018. április. 04. 09:22","title":"Minden idők legsikeresebb negyedévét zárta a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Mi lenne, ha észlelnék azokat is, akiknek a kontójára a 13. havi nyugdíjat ígérik? Akik ezt a szerencsétlen országot fenntartják, finanszírozzák? Vélemény.","shortLead":"Mi lenne, ha észlelnék azokat is, akiknek a kontójára a 13. havi nyugdíjat ígérik? Akik ezt a szerencsétlen országot...","id":"20180403_Cegledi_Nem_szeretnek_onoknek_13_havi_nyugdijat_fizetni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9edea6d5-294c-4048-8f59-4120fb2b7a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Cegledi_Nem_szeretnek_onoknek_13_havi_nyugdijat_fizetni","timestamp":"2018. április. 03. 10:45","title":"Ceglédi: Nem szeretnék önöknek 13. havi nyugdíjat fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f564e495-8e2d-418f-90ce-688fd903f5a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2,8 milliárd forintot ajánlottak fel a cégek a II. kerületi Gyarmati Dezső Sportuszoda építésére. ","shortLead":"2,8 milliárd forintot ajánlottak fel a cégek a II. kerületi Gyarmati Dezső Sportuszoda építésére. ","id":"20180403_Egy_Mol_es_egy_Meszarosceg_is_beletaozott_az_uj_budapesti_sportuszodaba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f564e495-8e2d-418f-90ce-688fd903f5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd22f88-5ae4-45c5-a1ed-0a49fa817d68","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180403_Egy_Mol_es_egy_Meszarosceg_is_beletaozott_az_uj_budapesti_sportuszodaba","timestamp":"2018. április. 03. 11:55","title":"Egy volt Közgép- és egy Mol-tag is beletaózott az új budapesti sportuszodába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf019b6c-396c-4ddc-a703-3014a3434fca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A norvég sílövő minden idők második legeredményesebb téli olimpikonja.\r

","shortLead":"A norvég sílövő minden idők második legeredményesebb téli olimpikonja.\r

","id":"20180403_Visszavonult_a_nyolcszoros_olimpiai_bajnok_Ole_Einar_Bjorndalen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf019b6c-396c-4ddc-a703-3014a3434fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf6667f-c10e-41cd-9aab-46f87c8aa241","keywords":null,"link":"/sport/20180403_Visszavonult_a_nyolcszoros_olimpiai_bajnok_Ole_Einar_Bjorndalen","timestamp":"2018. április. 03. 12:11","title":"Visszavonult a nyolcszoros olimpiai bajnok Ole Einar Björndalen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dccbe77-428f-42b2-8729-e2c5e74b2751","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A San Bruno-i rendőrfőnök, Ed Barberini jelentette be, hogy a támadó, egy nő belehalt sérülésébe, amelyet saját magának okozott fegyverével. A nő négy embert lőtt meg, egyikük válságos állapotban van. Az életveszélyben lévő férfi a támadó barátja, a rendőrség családi drámaként kezeli az esetet. A másik három sérült állapota stabil, nem életveszélyes. A lövöldöző nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. ","shortLead":"A San Bruno-i rendőrfőnök, Ed Barberini jelentette be, hogy a támadó, egy nő belehalt sérülésébe, amelyet saját magának...","id":"20180403_Lovesek_dordultek_a_Youtube_kozpontjaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dccbe77-428f-42b2-8729-e2c5e74b2751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4487980-01f9-4554-992b-500e2eb9342f","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Lovesek_dordultek_a_Youtube_kozpontjaban","timestamp":"2018. április. 04. 04:42","title":"A YouTube központjában lövöldöző nő halott, a háttérben családi dráma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8888bf94-ac74-4a83-a1bf-7606cd7f1049","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az USA-ban és Pekingben is elítélik az újabb védővámokat.","shortLead":"Az USA-ban és Pekingben is elítélik az újabb védővámokat.","id":"20180404_Trump_ismet_tamad_a_Kina_elleni_kereskedelmi_haboruban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8888bf94-ac74-4a83-a1bf-7606cd7f1049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61f43d9-6de2-4d0d-ae3c-169a5463549c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Trump_ismet_tamad_a_Kina_elleni_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2018. április. 04. 05:27","title":"Trump ismét támad a Kína elleni kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec63d2e-1230-4c6a-9a57-a6932b122acd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 156,9 milliárd forinttal nőtt a hiány, annyival többet költekezett az állam, de még így is teljesült a kormányzati szektor hiánycélja.","shortLead":"Egy év alatt 156,9 milliárd forinttal nőtt a hiány, annyival többet költekezett az állam, de még így is teljesült...","id":"20180404_Szorta_a_penzt_a_kormany_de_igy_is_teljesult_a_hianycel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ec63d2e-1230-4c6a-9a57-a6932b122acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bf193d-9109-4cbe-a1a9-687a67fa59a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Szorta_a_penzt_a_kormany_de_igy_is_teljesult_a_hianycel","timestamp":"2018. április. 04. 10:20","title":"Szórta a pénzt a kormány 2017-ben, de így is teljesült a hiánycél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8caf0150-0095-47af-8983-d2dd1a5f1041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mozgósításban résztvevőknek iPad, a szimpatizánsoknak hűtőmágnes jár. ","shortLead":"A mozgósításban résztvevőknek iPad, a szimpatizánsoknak hűtőmágnes jár. ","id":"20180404_Sajat_aktivistait_is_listazza_es_ellenorzi_a_Fidesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8caf0150-0095-47af-8983-d2dd1a5f1041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5e9e6e-f04e-4781-96e5-3fc7137a0b4d","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Sajat_aktivistait_is_listazza_es_ellenorzi_a_Fidesz","timestamp":"2018. április. 04. 05:45","title":"Saját aktivistáit is listázza és ellenőrzi a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]