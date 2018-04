Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec1f6ef2-e57c-4121-9ba6-0bb8f4e1b6e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Renault Clio legújabb generációja már ötödik lesz, a sorban és várhatóan az idei Párizsi Autószalon egyik legfontosabb premierje lesz.","shortLead":"A Renault Clio legújabb generációja már ötödik lesz, a sorban és várhatóan az idei Párizsi Autószalon egyik...","id":"20180404_renault_clio_parizs_autoszalon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec1f6ef2-e57c-4121-9ba6-0bb8f4e1b6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad189eb3-20e5-406f-a44a-94be1fca5fb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_renault_clio_parizs_autoszalon","timestamp":"2018. április. 04. 11:21","title":"Álruhában járja az utakat az új Renault Clio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642f8459-4b27-4e27-905e-6a867aaef7b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fiatal cigány értelmiségiek tüntettek az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) székházánál, miután a szervezet elnökéről, Balogh Jánosról hangfelvétel került nyilvánosságra, melyen fiktív számlázásra próbált rávenni egy vállalkozót, és „Flóri” harmincmilliárdos pénzelvételéről is beszélt. Videó.","shortLead":"Fiatal cigány értelmiségiek tüntettek az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) székházánál, miután a szervezet elnökéről...","id":"20180404_szegyellunk_titeket_fiatal_roma_ertelmisegiek_tuntettek_az_oro_ellen_a_hangfelvetelbotrany_utan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=642f8459-4b27-4e27-905e-6a867aaef7b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2243bf-038f-4fc2-a0cf-273f4993faae","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_szegyellunk_titeket_fiatal_roma_ertelmisegiek_tuntettek_az_oro_ellen_a_hangfelvetelbotrany_utan","timestamp":"2018. április. 04. 09:26","title":"\"Szégyellünk titeket\": Fiatal roma értelmiségiek tüntettek az ORÖ ellen a hangfelvétel-botrány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8640077-2a61-4b50-b861-aba97b55ad9e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megtámadta az anti-Balaka keresztény milícia az ENSZ Közép-afrikai Békefenntartó Missziójának (MINUSCA) egyik bázisát a Közép-afrikai Köztársaság szívében fekvő Tagbara településnél, a többórás tűzpárbajban a misszió mauritániai kontingense 33 lázadót megölt, egy kéksisakos életét vesztette, 11 megsebesült – közölte szerdán a mauritániai hadsereg.","shortLead":"Megtámadta az anti-Balaka keresztény milícia az ENSZ Közép-afrikai Békefenntartó Missziójának (MINUSCA) egyik bázisát...","id":"20180404_Megtamadtak_az_ENSZ_egyik_kozepafrikai_bazisat_sokan_meghaltak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8640077-2a61-4b50-b861-aba97b55ad9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbdf07a-6c62-49a7-a8cf-74fa1b44c9e9","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Megtamadtak_az_ENSZ_egyik_kozepafrikai_bazisat_sokan_meghaltak","timestamp":"2018. április. 04. 19:58","title":"Megtámadták az ENSZ egyik közép-afrikai bázisát, sokan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb6fa4b-af0a-4cec-906b-30497f598daa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A mobiltelefonok mozgásának követésére, valamint a hívások és szöveges üzenetek elfogására alkalmas kémberendezéseket találtak a hatóságok Washingtonban és a főváros környékén. ","shortLead":"A mobiltelefonok mozgásának követésére, valamint a hívások és szöveges üzenetek elfogására alkalmas kémberendezéseket...","id":"20180404_Ismeretlen_eredetu_kemberendezeseket_talaltak_Washingtonban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feb6fa4b-af0a-4cec-906b-30497f598daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"830be78d-72b2-4901-afd1-e8257b2fc021","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Ismeretlen_eredetu_kemberendezeseket_talaltak_Washingtonban","timestamp":"2018. április. 04. 15:52","title":"Ismeretlen eredetű kémberendezéseket találtak Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0315760-dd3e-4bee-af4a-8b211a6c8360","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK, a Momentum és az Együtt elnöke beszélt Baló Györggyel az RTL Klubon. Mindhárman biztosak abban, hogy pártjuk bejut a parlamentbe, nehéznek látják az együttműködést a Jobbikkal egy esetleges koalíciós kormányban. Bár a jogállamiság helyreállítását az egyik legfontosabb kérdésnek tartják, megoldhatónak látják, hogy kétharmados többséget igénylő törvényeket anélkül módosítsanak - Gyurcsány Ferenc még a politikai nyomásgyakorlás eszközét is bevethetőnek gondolja bizonyos személycserék esetében.","shortLead":"A DK, a Momentum és az Együtt elnöke beszélt Baló Györggyel az RTL Klubon. Mindhárman biztosak abban, hogy pártjuk...","id":"20180405_A_kisebb_partok_szerint_meg_lehet_valtoztatni_ketharmados_torvenyeket_sima_tobbseggel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0315760-dd3e-4bee-af4a-8b211a6c8360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd25d3d-a295-4529-ba3e-846b251661d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_A_kisebb_partok_szerint_meg_lehet_valtoztatni_ketharmados_torvenyeket_sima_tobbseggel","timestamp":"2018. április. 05. 04:00","title":"A kisebb pártok szerint meg lehet változtatni kétharmados törvényeket sima többséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e85d33-9d72-4ab4-af04-ec84b049b3eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A barcelonai Primaverán a Dope Calypso lép fel.","shortLead":"A barcelonai Primaverán a Dope Calypso lép fel.","id":"20180405_Primavera_Barcelona_Dope_Calypso_HOTS","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5e85d33-9d72-4ab4-af04-ec84b049b3eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1d8839-d2fe-4dc5-837f-b14052fa50db","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_Primavera_Barcelona_Dope_Calypso_HOTS","timestamp":"2018. április. 05. 15:43","title":"Sosem játszott még magyar zenekar Európa egyik legmenőbb zenei fesztiválján – de idén fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc692e7d-1a62-44f2-9ee3-186abd22085f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy francia illusztrátor útmutatót rajzolt arra az esetre, ha azt látjuk, hogy a közelünkben valakit a kisebbségi helyzete miatt atrocitás ér. Marie-Shirine Yener receptje nagyon egyszerű és tanulságos, ideális esetben biztonságos is.","shortLead":"Egy francia illusztrátor útmutatót rajzolt arra az esetre, ha azt látjuk, hogy a közelünkben valakit a kisebbségi...","id":"20180404_Igy_kezelje_diplomatikusan_az_idegengyuloletet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc692e7d-1a62-44f2-9ee3-186abd22085f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c457fd-860c-42e4-8a61-49cc10d42114","keywords":null,"link":"/elet/20180404_Igy_kezelje_diplomatikusan_az_idegengyuloletet","timestamp":"2018. április. 04. 13:41","title":"Így kezelje diplomatikusan az idegengyűlöletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8caf0150-0095-47af-8983-d2dd1a5f1041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mozgósításban résztvevőknek iPad, a szimpatizánsoknak hűtőmágnes jár. ","shortLead":"A mozgósításban résztvevőknek iPad, a szimpatizánsoknak hűtőmágnes jár. ","id":"20180404_Sajat_aktivistait_is_listazza_es_ellenorzi_a_Fidesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8caf0150-0095-47af-8983-d2dd1a5f1041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5e9e6e-f04e-4781-96e5-3fc7137a0b4d","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Sajat_aktivistait_is_listazza_es_ellenorzi_a_Fidesz","timestamp":"2018. április. 04. 05:45","title":"Saját aktivistáit is listázza és ellenőrzi a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]