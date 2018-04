Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e0dbc72-d259-4f5b-969e-8b8926d6c15b","c_author":"","category":"vilag","description":"Argentínában megemlékeztek a mintegy kilencszáz halálos áldozatot követelő falklandi háború 36. évfordulójáról, s a védelmi miniszter közölte, a latin-amerikai ország továbbra is magáénak követeli az atlanti-óceáni szigetcsoportot. ","shortLead":"Argentínában megemlékeztek a mintegy kilencszáz halálos áldozatot követelő falklandi háború 36. évfordulójáról, s...","id":"20180404_Argentina_nem_mond_a_Falklandszigetekrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e0dbc72-d259-4f5b-969e-8b8926d6c15b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5040bfb-7c19-4fdf-ad94-1a8121f9eed6","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Argentina_nem_mond_a_Falklandszigetekrol","timestamp":"2018. április. 04. 14:55","title":"Argentína nem mond le a Falkland-szigetekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c8cdcb-6949-4a31-9392-af250272b85a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem a kormánypártok mellett kampányolni, hanem a szmolenszki légikatasztrófa emlékművét felavatni. ","shortLead":"Nem a kormánypártok mellett kampányolni, hanem a szmolenszki légikatasztrófa emlékművét felavatni. ","id":"20180404_jaroslaw_kaczynski_penteken_budapestre_jon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5c8cdcb-6949-4a31-9392-af250272b85a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9564e345-031e-4ec3-8818-2c8d836ff71d","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_jaroslaw_kaczynski_penteken_budapestre_jon","timestamp":"2018. április. 04. 19:45","title":"Jaroslaw Kaczynski pénteken Budapestre jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten végre sem a főbejáraton, sem a hátsó kapun nem szándékozik visszatérni a tél – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"A héten végre sem a főbejáraton, sem a hátsó kapun nem szándékozik visszatérni a tél – derül ki az Országos...","id":"20180403_eso_hideg_nem_rondit_majd_bele_a_valasztasba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4768a4bd-eb16-4957-a6f4-334679e390a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_eso_hideg_nem_rondit_majd_bele_a_valasztasba","timestamp":"2018. április. 03. 12:14","title":"Eső, hideg nem rondít majd bele a választásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, az eljárás meghiúsítása, valamint a bűnismétlés veszélyére hivatkozik a hosszabbításról szóló indítványában.","shortLead":"Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, az eljárás meghiúsítása, valamint a bűnismétlés veszélyére hivatkozik...","id":"20180404_harom_honappal_meghosszabbithatjak_czegledy_csaba_elozeteset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d60cb2-20ad-4531-8d47-f476b276e3f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_harom_honappal_meghosszabbithatjak_czegledy_csaba_elozeteset","timestamp":"2018. április. 04. 08:46","title":"Három hónappal meghosszabbíthatják Czeglédy Csaba előzetesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed134d98-aae7-472b-b69f-3141f6b7d508","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár önellenőrzés céljából is érdemes egy próbát tenni az alábbi appal, ha szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy a kampányszövegek alapján valóban a számunkra legmegfelelőbb pártra tervezünk majd voksolni április 8-án. ","shortLead":"Akár önellenőrzés céljából is érdemes egy próbát tenni az alábbi appal, ha szeretnénk megbizonyosodni arról...","id":"20180404_szavazas_aprilis_8_valasztas_fidesz_mszp_egyutt_parbeszed_jobbik_dk_lmp","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed134d98-aae7-472b-b69f-3141f6b7d508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a7d449-2003-4bc4-af75-f784d7f3408b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_szavazas_aprilis_8_valasztas_fidesz_mszp_egyutt_parbeszed_jobbik_dk_lmp","timestamp":"2018. április. 04. 09:03","title":"Még nem tudja, kire fog szavazni? Ez a program 5 perc alatt megmondja, melyik párttal járna jobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857d2c59-46ee-47ee-bc09-7e6283268584","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Közleményben reagált a kormányzati kampányra a Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület (MIJE), amelyben arra kéri az ország vezetőit, a politikai véleményformálókat és polgártársait, hogy megnyilvánulásaik és döntéseik során legyenek tekintettel az alaptörvényre és azokra a nemzetközi egyezményekre, amelyek biztosítják a vallásszabadságot, ami magában foglalja annak szabad megválasztását, kinyilvánítását, közös gyakorlását, és tanítását is.","shortLead":"Közleményben reagált a kormányzati kampányra a Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület (MIJE), amelyben arra kéri az ország...","id":"20180404_magyar_iszlam_jogvedo_egyesulet_kampany_kozlemeny","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=857d2c59-46ee-47ee-bc09-7e6283268584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d34250-ce81-45d3-a5ee-b70b1b01482b","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_magyar_iszlam_jogvedo_egyesulet_kampany_kozlemeny","timestamp":"2018. április. 04. 15:24","title":"Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület: \"Mi betartjuk a törvényeket, és ezt szeretnénk kérni másoktól is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee8b93f-b480-40f3-a324-bcbf8b111ce6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem jutottak messzire azok az orgazdák, akik egy Kőbányáról lopott autóval közlekedtek.","shortLead":"Nem jutottak messzire azok az orgazdák, akik egy Kőbányáról lopott autóval közlekedtek.","id":"20180404_orgazdasag_lopott_auto_autolopas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bee8b93f-b480-40f3-a324-bcbf8b111ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ea3e5b-7288-4c8b-97e7-6076c98b0bac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_orgazdasag_lopott_auto_autolopas","timestamp":"2018. április. 04. 10:21","title":"Orgazdával együtt lett meg a lopott autó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229724c0-5a8c-4a57-8368-04e3bec062d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ügyesen meglovagolja az HBO az országgyűlési választások utolsó nagy hajráját. Felépítettek egy kamu weboldalt az Aranyélet című sorozat Miklósi Jankája számára, aki egy Duna-menti település polgármestere akar lenni. ","shortLead":"Ügyesen meglovagolja az HBO az országgyűlési választások utolsó nagy hajráját. Felépítettek egy kamu weboldalt...","id":"20180404_Paros_labbal_szall_bele_a_valasztasi_kampanyba_az_HBO_Aranyelet_cimu_sorozata","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=229724c0-5a8c-4a57-8368-04e3bec062d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e99c7ae-a3e4-4201-87cf-5cccd6ac4b43","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Paros_labbal_szall_bele_a_valasztasi_kampanyba_az_HBO_Aranyelet_cimu_sorozata","timestamp":"2018. április. 04. 14:50","title":"Páros lábbal száll bele a választási kampányba az Aranyélet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]