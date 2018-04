A folyamatos népességnövekedés és a robbanásszerű urbanizáció miatt egyre fontosabb kérdéssé vált, hogy hogyan lehet sok embert behatárolt területen biztonságosan mozgatni. Az Ultinous nevű magyar startup arcfelismerő rendszereit vásárlás, reptéri közlekedés és netes randizás közben is alkalmazhatják.

„Lassan huszonöt éve foglalkozunk mesterséges intelligenciával, egyetemista korunktól ez a hobbink, a munkánk, a szenvedélyünk, és mikor pénzügyi nehézségek miatt megszűnt az előző, biztonságtechnikával foglalkozó munkahelyünk, felkerestük egy svéd befektető ismerősünket, hogy ne hagyjuk a tudást széthullani, és ő hajlandó volt már magába a csapatba befektetni” – meséli a szoftvermérnök Balogh György az Ultinous alapításának három évvel ezelőtti kezdeteit. Hogy mi legyen az új cég tevékenységi köre, azon nem kellett sokáig gondolkodni, mert épp forradalom tört ki a mesterséges intelligencia kutatásában, azon belül is a deep learning világában, amelyben a gép több területen is jobban teljesít az embernél.

Balogh György © Fülöp Máté

Sőt, mint kiderült, van, amiben már le is körözi: tipikusan ilyen az arcfelismerés (nem összekeverendő az arcmemóriával!), amelyben az egyéni képességek annyira eltérnek, hogy míg – ahogy korábbi cikkünkben is írtuk –, a súlyos arcvakságban szenvedők saját magukat sem ismerik fel a tükörben, addig másoknak az arcok vizuális leképezése annyira jól megy, hogy egy pixeles csoportképen látott arcot is gond nélkül felismernek másnap az utcán.

Az Ultinous által épített mesterséges neuronháló pedig ma már ott tart, hogy őket, az arcfelismerésben legjobban teljesítő embereket is bőven lekörözi.

„Az arcfelismerő modellünket kezdetben 20 millió arcképpel tanítottuk be. A fotók egy részét, nagyjából a felét publikus adatbázisokból állítottuk össze. Ezt úgy kell elképzelni, hogy veszed híres emberek, közszereplők képeit, mondjuk Brad Pitt összes elérhető fotóját, a különböző életkoraiból, és megjelenéseiből, majd ezeket elkezded a gépnek megmutatni” – magyarázza az Ultinous társalapítója, aki kollégáival legutóbb a mesterséges intelligencia továbbképzéséhez, kézzel készített videóadatokból egy 150 millió fejes adathalmazt épített.

© Fülöp Máté

Ha a gépek agya kisebb is, mint az emberé, Balogh György szerint úgy tűnik, végül az adatok mennyisége lesz az, ami meghatározza, hogy mennyire lesz pontos és hatékony a mesterséges intelligencia az adott feladatban. Viszont az életkorbecslésben – teszi hozzá az Ultinous társvezetője – van még hova fejlődniük, mert a gép egyelőre ugyanakkora hibaszázalékkal dolgozik, mint az ember.

Ám a kis budafoki startup így is elég jól teljesít, például a különböző technológiai rendszerek összehasonlítására hivatott amerikai National Institute of Standards and Technology nevű hivatal februári riportja szerint jelenleg övék a világ harmadik leggyorsabb arcfelismerő rendszere, olyan cégeket utasítanak maguk mögé a műfajban, mint a Toshiba.

Kamera által világosan

Amikor Balogh Györgyék elkezdték nulláról felépíteni a szoftvert, amelyben azóta is a saját mesterséges intelligencia technológiájuk fut, akkor a videoanalitikát látták az egyik legkevésbé kiaknázott szegmensnek. „Ma nagyjából 3-400 millió biztonsági kamera működhet világszerte, de ennyi mögé már képtelenség embert ültetni, így mi a feladatot igyekszünk gépi intelligenciával helyettesíteni. Arról nem is beszélve, hogy ezeket a kamerákat eddig kizárólag privát biztonsági célokra használták, míg általuk sokkal több, értékes információt is kinyerhetünk.” Ezt már Jóri Csaba, az Ultinous marketing vezetője mondja arról, hogy technológiájukat miért pont a kereskedelmi szektor felé kezdték értékesíteni.

Jóri Csaba © Fülöp Máté

Így a bármelyik mezei bolti kamerára telepíthető Ultinous-rendszer ma már nem csak azt mutatja meg, hogy az adott boltba átlagosan hány férfi, illetve nő tér be naponta, ők mennyi időt töltenek bent az üzletben, továbbá milyen útvonalon haladnak, mit és mennyit vásárolnak, hanem azt is, hogy a kasszáknál várhatóan mikor fog sor kialakulni. És mint a magyar startup munkatársai állítják, tevékenységükben világviszonylatban is az előrejelzés a kuriózum.

A gyakorlatban mindez úgy működik, hogy miután a mesterséges intelligencia háttéradat elemzései már percekkel korábban megmutatták, hogy a pénztárnál torlódás lesz, a rendszer még a sor kialakulása előtt jelez a bolt vezetőinek, ahogy a sor várható elfogyásáról is elkészíti a számításokat.

„Miközben a bolthálózatokra és az oda passzoló technológiára koncentráltunk, kellemes meglepetésként ért bennünket, amikor az egyik hazai randioldal a regisztrálók képeinek validálásában kérte a segítségüket. Az illető bekapcsolja a kamerát, pár másodpercre belenéz, és mi onnantól kezdve tudjuk, hogy a képen ő van-e. A másik közös projekt, amit fejlesztettünk nekik, lényegében az arcfelismerés egyik mellékterméke, ami arról szól, hogy ki kire mennyire hasonlít. Nyilván nem ezen múlik a párkapcsolat és a szerelem, de ha valaki beállítja, hogy melyik hollywoodi sztár a zsánere, az algoritmus hozzá hasonló kinézetű felhasználókat fog ajánlani neki” – magyarázzák az Ultinous munkatársai.

A nagy testvér figyel, de nem úgy, és nem azt

Ugyan a ferihegyi repülőtér kérésére az útlevél-ellenőrzésnél már náluk is apasztják a sorokat, illetve nemrég felmerült egy tárgyalás a magyar rendőrséggel is, a csapat egyelőre különösebben nem keresi az állami, hivatali szerveket. „A rendszerünk valóban alkalmas arra is, hogy biztonságtechnikai okokból célszemélyeket azonosítsunk, főleg ahol sok ember mozog egyszerre, mondjuk stadionokban és pályaudvarokon, de ezt a vonalat egyelőre nem erőltetjük” – mondja Balog György, aki szerint sokan félreértik, hogy az arcfelismerés nem egyenlő az arcazonosítással. Mint állítja, ők nem rendelnek személyazonosságot a felismert arcokhoz, ahogy listákat sem készítenek arról, hogy ki merre járt, és kivel találkozott. A gép által felismert adatot egyből számokká alakítják, és már csak a végső statisztikát tárolják.

© Fülöp Máté

„Ebből élünk, videostream elemzéseket készítünk, és ezeket havidíjas szolgáltatásként áruljuk az üzletláncoknak. A hazait eddig tesztpiacként használtuk, nem rég kezdtünk az Egyesült Királyságban, Németországban, és Európa több területén is értékesíteni. Egy szerződés egy nagyobb áruházlánccal több tízmilliós tételt jelent számunkra, forintban” – árulja el a cég marketingese, Jóri Csaba, aki hozzáteszi: jelenleg több nagy, nemzetközi áruházlánc üzleteiben folynak a tesztüzemek és kísérleti programok, de a szolgáltatást élesben az év végére jó eséllyel 1-2 ezer boltban fogják elindítani. Ha mindez sikerülne, már fedezné a cég költségeit.

Az Ultinous munkatársainak egyelőre viszont különösebben nem fáj a feje a költségek miatt, sokkal szabadabban dolgozhatnak, mint egy klasszikus startup, mert a befektetőjük szakmabeli magánember, aki nem szab nekik szigorú költségkeretet és mérföldköveket. Izgalomra azért sincs ok, mert működik a rendszer. Az üzletekben, ahol elkezdett futni az Ultinous sorapasztó rendszere, a hosszú sorok teljes egészében eltűntek, a közepes sorok hossza pedig huszadára csökkent, míg a rövidek harmadára, ami kevesebb otthagyott kosarat, több elégedett vásárlót, és az üzletnek pedig nagyobb árbevételt jelentett.