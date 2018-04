Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25fa04c8-80ec-4b65-8bf5-f3fd4829da70","c_author":"I.N./hvg.hu","category":"elet","description":"Új helyszínen, 160 magyar és külföldi pincészet, húsz mesterkurzus, világhírű borászok, borszakértők és borszakírók részvételével tartják a VinCE Budapest 2018 Wine Show-t április 5. és 7. között a Várkert Bazárban.







","shortLead":"Új helyszínen, 160 magyar és külföldi pincészet, húsz mesterkurzus, világhírű borászok, borszakértők és borszakírók...","id":"20180404_Borvilagos_napok_Budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25fa04c8-80ec-4b65-8bf5-f3fd4829da70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b039d1ad-a35e-4efa-88a7-bd2724d26204","keywords":null,"link":"/elet/20180404_Borvilagos_napok_Budapesten","timestamp":"2018. április. 04. 16:40","title":"Borvilágos napok Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26a20d5-3098-4805-b955-dc1a22ed1ced","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban a Jobbik volt a célkeresztben, most az 1-es választókerület LMP-s jelöltje.\r

","shortLead":"Korábban a Jobbik volt a célkeresztben, most az 1-es választókerület LMP-s jelöltje.\r

","id":"20180406_csardi_antal_ellen_tolja_a_robothivasokat_a_belvarosi_fidesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e26a20d5-3098-4805-b955-dc1a22ed1ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2023b5fe-292a-4824-9e8a-9a7d53371148","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_csardi_antal_ellen_tolja_a_robothivasokat_a_belvarosi_fidesz","timestamp":"2018. április. 06. 07:09","title":"Csárdi Antal ellen tolja a robothívásokat a belvárosi Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdea477-8b88-4b20-9357-88829adb7e2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180405_Tankcsapdadalt_jatszott_a_budapestieknek_a_Metallica","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fdea477-8b88-4b20-9357-88829adb7e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72af09c7-2111-40fa-b140-b7d86f9731a1","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_Tankcsapdadalt_jatszott_a_budapestieknek_a_Metallica","timestamp":"2018. április. 05. 22:35","title":"Tankcsapda-dalt játszott a budapestieknek a Metallica - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"349f6b3e-5c23-4caf-9648-5c14b4570548","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canon által fejlesztett szenzor közel hatvanszor nagyobb felbontású képet készít, mint egy átlagos Full HD kamera.","shortLead":"A Canon által fejlesztett szenzor közel hatvanszor nagyobb felbontású képet készít, mint egy átlagos Full HD kamera.","id":"20180404_canon_120mxs_szenzor_120_megapixeles_kamera","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=349f6b3e-5c23-4caf-9648-5c14b4570548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41dfdf9-ebe5-4833-a304-1fb121ec7c77","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_canon_120mxs_szenzor_120_megapixeles_kamera","timestamp":"2018. április. 04. 20:03","title":"Nem gyenge: itt a Canon 120 megapixeles kamerája, és egy videó arról, hogy mit is tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44f39f9-7aba-4d34-a767-3742decd3565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Corvinus Egyetem közgazdászprofesszora szerint a kisember sem gondolhatja azt, hogy amikor a miniszterelnök nyilvánosan fenyeget sokakat, nemzetközi cégeket üldöznek el az országból, akkor ő biztonságban van.","shortLead":"A Budapesti Corvinus Egyetem közgazdászprofesszora szerint a kisember sem gondolhatja azt, hogy amikor a miniszterelnök...","id":"20180405_bod_peter_akos_jo_masfel_eve_nem_folyik_kormanyzas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b44f39f9-7aba-4d34-a767-3742decd3565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca9e3a3-a352-47e2-923c-6541b550bba9","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_bod_peter_akos_jo_masfel_eve_nem_folyik_kormanyzas","timestamp":"2018. április. 05. 07:04","title":"Bod Péter Ákos: Jó másfél éve nem folyik kormányzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90aa16ab-0d9d-4a61-80a3-6871acb7ca56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jelenleg a fejlesztők munkaerő- és építőanyag-hiánnyal küzdenek, és nem kedvez a fejlesztéseknek az sem, hogy még mindig nem derült ki, meghosszabbítják-e a kedvezményes lakásáfát 2019 után. ","shortLead":"Jelenleg a fejlesztők munkaerő- és építőanyag-hiánnyal küzdenek, és nem kedvez a fejlesztéseknek az sem, hogy még...","id":"20180406_Ket_projektjet_is_halasztja_a_lakasfejleszto_Cordia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90aa16ab-0d9d-4a61-80a3-6871acb7ca56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5362727-b871-4fa2-9248-321e5fd7907a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180406_Ket_projektjet_is_halasztja_a_lakasfejleszto_Cordia","timestamp":"2018. április. 06. 10:20","title":"Itt az első nagy ingatlanfejlesztő, aki elérte a maximumát: két projektjét is halasztja a Cordia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd0a464-b401-4a4b-a030-c443a58e9fbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ásotthalom polgármesteri tisztségét is betöltő ellenzéki politikus szerint a Fidesz és a Jobbik között dől majd el, ki alakíthat kormányt a választást követő napon. ","shortLead":"Az Ásotthalom polgármesteri tisztségét is betöltő ellenzéki politikus szerint a Fidesz és a Jobbik között dől majd el...","id":"20180405_Toroczkai_Egy_aljas_es_mocskos_kampany_utan_ket_part_kozott_fog_eldolni_a_valasztas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bd0a464-b401-4a4b-a030-c443a58e9fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24c8257-b30b-4301-8608-5e34537853ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Toroczkai_Egy_aljas_es_mocskos_kampany_utan_ket_part_kozott_fog_eldolni_a_valasztas","timestamp":"2018. április. 05. 16:28","title":"Toroczkai: Egy \"aljas és mocskos\" kampány után két párt között fog eldőlni a választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az, aki telepítette iPhone-jára az iOS 11.3-at. ismét tud YouTube-videókat játszani telefonján a háttérben. Kérdés, meddig él ez a lehetőség.","shortLead":"Az, aki telepítette iPhone-jára az iOS 11.3-at. ismét tud YouTube-videókat játszani telefonján a háttérben. Kérdés...","id":"20180405_ios_113_youtube_videok_lejatszasa_a_hatterben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8cb24a-e5fa-42e5-9098-a9937200b3bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_ios_113_youtube_videok_lejatszasa_a_hatterben","timestamp":"2018. április. 06. 10:00","title":"Használja ki iPhone-ján ezt a YouTube-funkciót, amíg a Google közbe nem lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]