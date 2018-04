Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1aa34a0-4513-48f3-8b36-75584c645a8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy kinek volt ez jó, nem tudjuk. Azt, hogy a pártok ettől mi vártak, azt még kevésbé. Elmentünk a Fidesz, az MSZP-Párbeszéd, a DK és az LMP kampányzárójára, aztán csak hüledeztünk.","shortLead":"Hogy kinek volt ez jó, nem tudjuk. Azt, hogy a pártok ettől mi vártak, azt még kevésbé. Elmentünk a Fidesz...","id":"20180406_Kampanyzarorol_ujsagirok_ennyire_kiakadva_meg_nem_tavoztak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1aa34a0-4513-48f3-8b36-75584c645a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740f39c8-dc6f-4a6a-a2d7-f2901af8eeac","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Kampanyzarorol_ujsagirok_ennyire_kiakadva_meg_nem_tavoztak","timestamp":"2018. április. 06. 21:00","title":"Kampányzáróról újságírók ennyire kiakadva még nem távoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f423dedc-d845-4617-a4aa-88a914fded9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jól kifőzte a szombati kampányhajrát Németh Szilárd Csepelen. Egyenesen az ízlelőbimbókat célozták meg, hogy vasárnap senkinek se kelljen korgó gyomorral eltámolyogni a szavazóhelyiségig.","shortLead":"Jól kifőzte a szombati kampányhajrát Németh Szilárd Csepelen. Egyenesen az ízlelőbimbókat célozták meg, hogy vasárnap...","id":"20180407_orult_tempoban_fogyott_csepel_gordon_ramseyenek_szakacskonyve","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f423dedc-d845-4617-a4aa-88a914fded9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33fb11a-bf59-4bc2-beb5-db427e527b05","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_orult_tempoban_fogyott_csepel_gordon_ramseyenek_szakacskonyve","timestamp":"2018. április. 07. 18:45","title":"Őrült tempóban fogyott Csepel Gordon Ramsey-ének szakácskönyve – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b68b70-3fe1-4a0f-94e6-59c5e06ee2ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötletgazdák célja az volt a VinCE Awards alapításával, hogy megtalálják és felmutassák a hazai borvilágban és a borhoz kapcsolódó területeken (kereskedelem, turizmus) a legprofibb koncepciókat, leginspirálóbb példákat.A díjakat nyolc kategóriában hirdették ki.","shortLead":"Az ötletgazdák célja az volt a VinCE Awards alapításával, hogy megtalálják és felmutassák a hazai borvilágban és...","id":"20180405_VinCE_szerint_a_legjobbak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2b68b70-3fe1-4a0f-94e6-59c5e06ee2ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfc2c68-0a0c-48df-b98e-c373a7d6955a","keywords":null,"link":"/elet/20180405_VinCE_szerint_a_legjobbak","timestamp":"2018. április. 06. 09:09","title":"VinCE szerint a legjobbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99516d22-5432-477f-bb0d-504065ea212f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a famíliában nem az apuka, hanem az anyuka rendelkezik a legerősebb autóval. És nem is fél használni.","shortLead":"Ebben a famíliában nem az apuka, hanem az anyuka rendelkezik a legerősebb autóval. És nem is fél használni.","id":"20180406_anya_kocsit_hajt_ime_a_csalad_ahol_mindenkinek_jut_egy_bmw_m5","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99516d22-5432-477f-bb0d-504065ea212f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebc3799-ec88-4afe-aa0a-56e375f06233","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_anya_kocsit_hajt_ime_a_csalad_ahol_mindenkinek_jut_egy_bmw_m5","timestamp":"2018. április. 06. 11:24","title":"Anya kocsit hajt: íme a család, ahol mindenkinek jut egy BMW M5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70ba0a6-052c-4cde-b98a-673d8f56df07","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A választások előtt sebtében szétosztott közpénzekkel kedveskedik a kormány országnak-világnak. Pedig az államháztartás az első két hónapban tekintélyes hiányt mutat.","shortLead":"A választások előtt sebtében szétosztott közpénzekkel kedveskedik a kormány országnak-világnak. Pedig az államháztartás...","id":"201813__allami_penzosztas__szeles_gabor__nemzeti_oltoanyaggyar__tavaszi_terepmunka","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b70ba0a6-052c-4cde-b98a-673d8f56df07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e25a8b-6111-428c-8b38-0f8404d7c8b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/201813__allami_penzosztas__szeles_gabor__nemzeti_oltoanyaggyar__tavaszi_terepmunka","timestamp":"2018. április. 07. 07:30","title":"Minden pénzt megért a kormánynak a választási hajrá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d4088c7-f750-4757-88cd-3b139679f6d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy körülbelül hogyan néz ki a gyártó legújabb kompakt crossover modelljének belseje.","shortLead":"Mutatjuk, hogy körülbelül hogyan néz ki a gyártó legújabb kompakt crossover modelljének belseje.","id":"20180406_kemfotok_most_eloszor_pillanthatunk_be_a_gyorben_keszulo_uj_audi_q3asba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d4088c7-f750-4757-88cd-3b139679f6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36adb320-1bb2-465f-b022-e838962112aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_kemfotok_most_eloszor_pillanthatunk_be_a_gyorben_keszulo_uj_audi_q3asba","timestamp":"2018. április. 06. 09:22","title":"Kémfotók: most először pillanthatunk be a Győrben készülő új Audi Q3-asba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db7a4f7-0daf-4446-ae93-abfeea2dc261","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hírügynökség nem zárja ki, hogy meglepetés történik a vasárnapi magyarországi választáson.","shortLead":"A hírügynökség nem zárja ki, hogy meglepetés történik a vasárnapi magyarországi választáson.","id":"20180406_Bloomberg_Orban_Viktor_populista_keresztapa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8db7a4f7-0daf-4446-ae93-abfeea2dc261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de36d9a-2a7a-4679-92ec-0ae61b5e5317","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180406_Bloomberg_Orban_Viktor_populista_keresztapa","timestamp":"2018. április. 06. 15:38","title":"Bloomberg: Orbán Viktor populista keresztapa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1466fbf-b6f6-4bf3-bc85-109e75e66133","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Aki eddig nem tette, most már késő. A lemondott jelöltek nevét pedig \"lehúzzák\" a szavazólapról.","shortLead":"Aki eddig nem tette, most már késő. A lemondott jelöltek nevét pedig \"lehúzzák\" a szavazólapról.","id":"20180407_Vege_nincs_tobb_visszalepes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1466fbf-b6f6-4bf3-bc85-109e75e66133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2499de6f-aa0c-4a38-992d-c2cd52a32c35","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Vege_nincs_tobb_visszalepes","timestamp":"2018. április. 07. 11:25","title":"Vége: nincs több visszalépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]