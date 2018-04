Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ac971f0-2445-4e6a-9bd9-64915a40aad3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány ma is érvényes meglátás az írótól 1939-ből, egy másik kétharmad után.","shortLead":"Néhány ma is érvényes meglátás az írótól 1939-ből, egy másik kétharmad után.","id":"20180409_Mar_Moricz_is_megmondta_Hagyd_a_politikat_epitkezz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ac971f0-2445-4e6a-9bd9-64915a40aad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a873547-2901-4722-bc9e-fc32ec011ea3","keywords":null,"link":"/kultura/20180409_Mar_Moricz_is_megmondta_Hagyd_a_politikat_epitkezz","timestamp":"2018. április. 09. 10:31","title":"Már Móricz is megmondta: Hagyd a politikát, építkezz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f249568d-5c32-442b-a386-0c630ab49271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március végén két új tablet is napvilágot látott. Két különböző világ, és a cél, az (egyelőre amerikai) iskolások kegyének elnyerése. Mögöttük a Google és az Apple áll.","shortLead":"Március végén két új tablet is napvilágot látott. Két különböző világ, és a cél, az (egyelőre amerikai) iskolások...","id":"20180407_apple_ipad_vs_chromebook_tab10","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f249568d-5c32-442b-a386-0c630ab49271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99423a17-c96b-4e73-a08e-e2bcef3ebb04","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_apple_ipad_vs_chromebook_tab10","timestamp":"2018. április. 07. 15:02","title":"Gigászi harc: egymásnak feszül a Google és az Apple az iskolák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77a2dbb-b2a6-45cb-9a9e-a4376df6ebd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brit lap szerint a visszaléptetések növelik az ellenzék esélyeit.","shortLead":"A brit lap szerint a visszaléptetések növelik az ellenzék esélyeit.","id":"20180408_Financial_Times_Veszelyben_Orban_ketharmada","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f77a2dbb-b2a6-45cb-9a9e-a4376df6ebd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11e1e10-906b-4e8b-9b2f-021835415c31","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Financial_Times_Veszelyben_Orban_ketharmada","timestamp":"2018. április. 08. 09:23","title":"Financial Times: Veszélyben Orbán kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f11bc84-a52f-43eb-946f-cd6be68274a7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szerint nagy reményekre ad okot a magas részvételi arány.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szerint nagy reményekre ad okot a magas részvételi arány.","id":"20180408_Karacsony_Ez_nagyon_biztato_jel_azoknak_akik_valtozast_akarnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f11bc84-a52f-43eb-946f-cd6be68274a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17638918-b904-4f3b-8d4c-7b7b459b32ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Karacsony_Ez_nagyon_biztato_jel_azoknak_akik_valtozast_akarnak","timestamp":"2018. április. 08. 12:18","title":"Karácsony: \"Ez nagyon biztató jel azoknak, akik változást akarnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d8328f-3a90-4b89-8241-ae5a0804068d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választók több mint 13 százaléka ment el voksolni reggel 9-ig.","shortLead":"A választók több mint 13 százaléka ment el voksolni reggel 9-ig.","id":"20180408_Itt_a_legujabb_reszveteli_adat_ujabb_rekord","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9d8328f-3a90-4b89-8241-ae5a0804068d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5099c15e-43a4-4f60-afa6-ee0c415ed4e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Itt_a_legujabb_reszveteli_adat_ujabb_rekord","timestamp":"2018. április. 08. 09:46","title":"Itt a legújabb részvételi adat, újabb rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075936d5-0aa3-4823-ae46-b841eff074c9","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Jelentős alföldi, Vásárhelyhez is köthető alkotóknak – Tóth Menyhért, Nagy István, Kohán György, Koszta József – volt kiállítása Budapesten az új évezredben (is), az alföldi festészet történeti és/vagy tematikai áttekintésére az elmúlt években azonban csak az ország más részein került sor: a debreceni MODEM-ben az Alföld, Kecskeméten és Székesfehérváron Az Alföld vonzásában című tárlatokon.","shortLead":"Jelentős alföldi, Vásárhelyhez is köthető alkotóknak – Tóth Menyhért, Nagy István, Kohán György, Koszta József – volt...","id":"20180407_Vasarhelyi_tortenetek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=075936d5-0aa3-4823-ae46-b841eff074c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519b7aa7-2c04-4f35-9b16-89268a3f8dfb","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180407_Vasarhelyi_tortenetek","timestamp":"2018. április. 07. 12:18","title":"Vásárhelyi történetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a3cb33-66d8-435b-8328-56b5abc794c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdú-Bihar megyei választókerület áll az utolsó helyen.","shortLead":"Hajdú-Bihar megyei választókerület áll az utolsó helyen.","id":"20180408_A_fovarosi_II_a_XVI_es_XII_keruletiek_voltak_a_legaktivabbak_a_szavazason_fel_7ig","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6a3cb33-66d8-435b-8328-56b5abc794c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce42d25-9f6f-4b1e-94a2-ed0718aff12d","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_A_fovarosi_II_a_XVI_es_XII_keruletiek_voltak_a_legaktivabbak_a_szavazason_fel_7ig","timestamp":"2018. április. 08. 19:53","title":"A fővárosi II., a XVI. és XII. kerületiek voltak a legaktívabbak a szavazáson fél 7-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szanyi Tibor, az MSZP európai parlamenti és Gúr Nándor országgyűlési képviselője e-mailt küldtek a 2200 fő alatti települések polgármestereinek, polgármesteri hivatalainak és/vagy jegyzőinek.","shortLead":"Szanyi Tibor, az MSZP európai parlamenti és Gúr Nándor országgyűlési képviselője e-mailt küldtek a 2200 fő alatti...","id":"20180407_A_polgarmesterek_szeretik_az_EUt_csak_epp_a_kormany_nem_kerdezi_oket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ff8772-99fe-4ad0-b82a-2b5751d5295d","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_A_polgarmesterek_szeretik_az_EUt_csak_epp_a_kormany_nem_kerdezi_oket","timestamp":"2018. április. 07. 14:02","title":"A polgármesterek szeretik az EU-t, csak épp a kormány nem kérdezi őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]