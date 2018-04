Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74baf1f5-241d-49d4-b08c-4283e9919651","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bevándorlásellenes Orbán Viktor pártjának újraválasztása – és lehetséges kétharmados többsége – várhatóan lehetőséget ad arra, hogy az ország tovább távolodjon a demokráciától – írja a The Washington Post.","shortLead":"A bevándorlásellenes Orbán Viktor pártjának újraválasztása – és lehetséges kétharmados többsége – várhatóan lehetőséget...","id":"20180409_the_washington_post_valasztas_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74baf1f5-241d-49d4-b08c-4283e9919651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51b88be-33f2-438d-a3cf-fdf842883ccf","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_the_washington_post_valasztas_utan","timestamp":"2018. április. 09. 06:58","title":"The Washington Post: Orbán győzelme az európai szélsőjobb győzelme is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f0b77f-3b0e-4bea-b21a-5daba155e9f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem egészen 82 százalékos feldolgozottság mellett vezet Mellár Tamás a választókörzetében.","shortLead":"Nem egészen 82 százalékos feldolgozottság mellett vezet Mellár Tamás a választókörzetében.","id":"20180408_szoros_versenyben_nyert_mellar_tamas_az_egyik_pecsi_korzetben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57f0b77f-3b0e-4bea-b21a-5daba155e9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e84c1b-a72b-4d0f-b016-467269570734","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_szoros_versenyben_nyert_mellar_tamas_az_egyik_pecsi_korzetben","timestamp":"2018. április. 08. 23:11","title":"Szoros versenyben nyert Mellár Tamás az egyik pécsi körzetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a7625a-0a3f-431a-b2c3-28fda941556f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mint megírtuk, óriási a választási kedv az országban, az emberek az utcán állnak és várják, hogy leadhassák a voksaikat. ","shortLead":"Mint megírtuk, óriási a választási kedv az országban, az emberek az utcán állnak és várják, hogy leadhassák...","id":"20180408_Pecstol_a_budapesti_Kertesz_utcaig_kigyoznak_a_sorok_a_szavazournak_elott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42a7625a-0a3f-431a-b2c3-28fda941556f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5355b58a-77e2-48ce-a326-430d2a998f82","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Pecstol_a_budapesti_Kertesz_utcaig_kigyoznak_a_sorok_a_szavazournak_elott","timestamp":"2018. április. 08. 14:45","title":"Pécstől a budapesti Kertész utcáig kígyóznak a sorok a szavazóurnák előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd0a464-b401-4a4b-a030-c443a58e9fbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebook üzenetben ment neki a párt alelnöke a vasárnap éjjel lemondott pártelnöknek. Nem ez volt az utolsó üzenete. Úgy tűnik, bejelentkezett a pártelnökségre.","shortLead":"Facebook üzenetben ment neki a párt alelnöke a vasárnap éjjel lemondott pártelnöknek. Nem ez volt az utolsó üzenete...","id":"20180409_Toroczkai_Ha_Vona_ugy_gondolja_nem_vegleg_bukott_meg_azzal_kivegzi_a_Jobbikot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bd0a464-b401-4a4b-a030-c443a58e9fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ff079f-22b1-4f00-8e87-33641e1c7244","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Toroczkai_Ha_Vona_ugy_gondolja_nem_vegleg_bukott_meg_azzal_kivegzi_a_Jobbikot","timestamp":"2018. április. 09. 09:54","title":"Toroczkai: \"Ha Vona úgy gondolja, nem végleg bukott meg, azzal kivégzi a Jobbikot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0571bc6d-f430-4dea-9e51-854e958e4ade","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter nyíltan ikszelt.","shortLead":"A miniszter nyíltan ikszelt.","id":"20180408_Bukasa_helyszinen_szavazott_Lazar_Janos__foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0571bc6d-f430-4dea-9e51-854e958e4ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0037fd-2341-48bc-81a7-b2e7f5896916","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Bukasa_helyszinen_szavazott_Lazar_Janos__foto","timestamp":"2018. április. 08. 08:30","title":"Bukása helyszínén szavazott Lázár János – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVI vezetője szerint Újbudán tragikus a helyzet, és Londonban is egy kilométeres sor áll még a szavazókörnél.","shortLead":"Az NVI vezetője szerint Újbudán tragikus a helyzet, és Londonban is egy kilométeres sor áll még a szavazókörnél.","id":"20180408_megteltek_a_muanyag_urnak_ujbuda_es_london_a_tragikus_pont","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18de9711-c21e-4e57-bf25-c20da8574c63","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_megteltek_a_muanyag_urnak_ujbuda_es_london_a_tragikus_pont","timestamp":"2018. április. 08. 19:00","title":"Megteltek a műanyag urnák, Újbuda és London a tragikus pont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98daec5-c09c-4fe4-bea6-a27a095ec5f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha nem is az összes versenyen, de néhány rajtceremónián várhatóan fel fognak tűnni a grid girlök.\r

","shortLead":"Ha nem is az összes versenyen, de néhány rajtceremónián várhatóan fel fognak tűnni a grid girlök.\r

","id":"20180409_visszaterhetnek_a_lanyok_az_f1es_rajtracsokra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d98daec5-c09c-4fe4-bea6-a27a095ec5f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81340ef7-fcf6-499e-b242-e71f43788fa6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180409_visszaterhetnek_a_lanyok_az_f1es_rajtracsokra","timestamp":"2018. április. 09. 08:33","title":"Visszatérhetnek a lányok az F1-es rajtrácsokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f688a6-4bdd-4466-9ff5-b0652ec19987","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA cáfolja, hogy az amerikai légierő hajtott volna végre rakétatámadást a szíriai Homsz közelében lévő katonai repülőtér ellen, Izrael pedig nem hajlandó kommentálni a hétfő hajnali akciót.","shortLead":"Az USA cáfolja, hogy az amerikai légierő hajtott volna végre rakétatámadást a szíriai Homsz közelében lévő katonai...","id":"20180409_Nincs_gazdaja_a_Sziria_elleni_hajlani_legicsapasnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36f688a6-4bdd-4466-9ff5-b0652ec19987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16215b8-5168-4b78-aaea-b0b1aa5493e8","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_Nincs_gazdaja_a_Sziria_elleni_hajlani_legicsapasnak","timestamp":"2018. április. 09. 16:23","title":"Nincs gazdája a Szíria elleni hajnali légicsapásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]