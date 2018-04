Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cce69342-a4e0-4cbe-b413-58bed1a301a5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fejlődésnek köszönhetően Ázsia egyre biztonságosabb gazdasági környezetté válik.","shortLead":"A fejlődésnek köszönhetően Ázsia egyre biztonságosabb gazdasági környezetté válik.","id":"20180408_A_fokozodo_innovacio_miatt_fog_felporogni_Azsia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce69342-a4e0-4cbe-b413-58bed1a301a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5a1e3d-e139-4564-a226-588f57ef4866","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180408_A_fokozodo_innovacio_miatt_fog_felporogni_Azsia","timestamp":"2018. április. 08. 14:10","title":"A fokozódó innováció miatt fog felpörögni Ázsia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589efb16-0a06-47a9-b0e3-e6b87682a29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, megnyerheti a választókerületét. ","shortLead":"Úgy tűnik, megnyerheti a választókerületét. ","id":"20180408_Csardi_Antal_vezet_a_Belvarosban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=589efb16-0a06-47a9-b0e3-e6b87682a29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152f2fef-ee22-4c0d-bd6b-c4b856f91d32","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Csardi_Antal_vezet_a_Belvarosban","timestamp":"2018. április. 08. 22:31","title":"Csárdi Antal vezet a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4bf60c2-e305-49b2-8652-4e08384d93d0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Apátfalván is a Fideszre szavaznak a romák, de nem egy tál ételért. Korábban sokat segítettek az ittenieken Soros György alapítványai, de ma már más szelek fújnak.","shortLead":"Apátfalván is a Fideszre szavaznak a romák, de nem egy tál ételért. Korábban sokat segítettek az ittenieken Soros...","id":"20180408_Apatfalva_Soros_penzebol_epitettek_az_utat_de_csak_a_Fidesz_mert_jonnenek_az_eroszakolos_migransok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4bf60c2-e305-49b2-8652-4e08384d93d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b2d01e-9086-4a26-8caf-ce2fe00dc635","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180408_Apatfalva_Soros_penzebol_epitettek_az_utat_de_csak_a_Fidesz_mert_jonnenek_az_eroszakolos_migransok","timestamp":"2018. április. 08. 17:33","title":"Apátfalva: Soros pénzéből építették az utat, de csak a Fidesz, mert jönnének az erőszakolós migránsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d7dd9f-64af-4ea4-ae24-4358ffcfb84e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ők a vadaspark legújabb lakói. ","shortLead":"Ők a vadaspark legújabb lakói. ","id":"20180409_Muflonbaranyok_szulettek_Budakeszin__fotok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24d7dd9f-64af-4ea4-ae24-4358ffcfb84e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ef9603-a31a-4680-8357-6794009b8b4d","keywords":null,"link":"/elet/20180409_Muflonbaranyok_szulettek_Budakeszin__fotok","timestamp":"2018. április. 09. 12:32","title":"Muflonbárányok születtek Budakeszin - fotók!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baeb3ef5-63d7-45d9-b893-de822e555e91","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Tízből négy hazai vállalkozás szeretne új piacot meghódítani, az okok között a csekély bevétel és a hazai piac szűkössége is szerepel.","shortLead":"Tízből négy hazai vállalkozás szeretne új piacot meghódítani, az okok között a csekély bevétel és a hazai piac...","id":"20180409_Megeri_a_kulpiaci_jelenlet__kulfoldre_igyekeznek_a_hazai_cegek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baeb3ef5-63d7-45d9-b893-de822e555e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3595a8c6-ed86-47e6-9611-da856788ff50","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180409_Megeri_a_kulpiaci_jelenlet__kulfoldre_igyekeznek_a_hazai_cegek","timestamp":"2018. április. 09. 13:15","title":"Megéri a külpiaci jelenlét – külföldre igyekeznek a hazai cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c18c386-a474-4b6c-9e90-685d37980e4f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Mérlegre tették a néppártosodást és számszerűen az jött ki, hogy növekedni nem tudott ugyan, de jó eséllyel cserélődött a Jobbik tábora. A kérdés az, kap-e esélyt a folytatásra Vona Gábor pártelnök.","shortLead":"Mérlegre tették a néppártosodást és számszerűen az jött ki, hogy növekedni nem tudott ugyan, de jó eséllyel cserélődött...","id":"20180409_Vonanak_most_lesz_igazan_nehez_dolga","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c18c386-a474-4b6c-9e90-685d37980e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8276f3-20f0-4874-a901-2d0b602feea5","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Vonanak_most_lesz_igazan_nehez_dolga","timestamp":"2018. április. 09. 12:46","title":"Először Toroczkai venne elégtételt Vonán, több lemondás lehet a Jobbikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43adeb4b-8c6f-4e19-8df6-494931cadccb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vatikáni rendőrség nagy mennyiségű gyermekpornó birtoklása és terjesztése miatt őrizetbe vett szombaton egy nyugalmazott szentszéki diplomatát, aki korábban a Vatikán egyesült államokbeli nagykövetségén teljesített szolgálatot.","shortLead":"A vatikáni rendőrség nagy mennyiségű gyermekpornó birtoklása és terjesztése miatt őrizetbe vett szombaton...","id":"20180408_Gyerekpornot_terjesztett_a_szentszeki_diplomata","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43adeb4b-8c6f-4e19-8df6-494931cadccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c519e17f-e94c-4923-9f43-845621f1a40b","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Gyerekpornot_terjesztett_a_szentszeki_diplomata","timestamp":"2018. április. 08. 15:15","title":"Gyerekpornót terjesztett a szentszéki diplomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megakadályozott a német rendőrség egy terrortámadást vasárnap Berlinben – jelentette a Die Welt című német lap a hírportálján.","shortLead":"Megakadályozott a német rendőrség egy terrortámadást vasárnap Berlinben – jelentette a Die Welt című német lap...","id":"20180408_Berlinben_ma_meghiusult_egy_terrortamadas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65525f69-cea3-40f5-ae42-c6052998a370","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Berlinben_ma_meghiusult_egy_terrortamadas","timestamp":"2018. április. 08. 16:35","title":"Berlinben ma meghiúsítottak egy terrortámadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]