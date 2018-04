Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a1ae985-6637-48e6-b907-6b9d5d955ee4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nemrég még arról beszélt, hogy belülről próbálják ellehetetleníteni, most beadta a lemondását.","shortLead":"A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nemrég még arról beszélt, hogy belülről próbálják ellehetetleníteni, most...","id":"20180410_Folytatodik_a_botrany_a_kamaraban_lemondott_a_BKIK_elnoke_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a1ae985-6637-48e6-b907-6b9d5d955ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb02384c-673e-460b-a27f-84812f0c09ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Folytatodik_a_botrany_a_kamaraban_lemondott_a_BKIK_elnoke_is","timestamp":"2018. április. 10. 11:55","title":"Folytatódik a botrány a kamarában, lemondott a BKIK elnöke is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194afde9-c7b2-4975-aa92-3bfe953c2d6d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A japán férfi az édességet is szereti és gyakran fürdőzik. ","shortLead":"A japán férfi az édességet is szereti és gyakran fürdőzik. ","id":"20180410_112_eves_es_a_termalvizre_eskuszik_a_vilag_legidosebb_embere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=194afde9-c7b2-4975-aa92-3bfe953c2d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0185d55d-9b2d-46b4-b507-5114f4c59bfc","keywords":null,"link":"/elet/20180410_112_eves_es_a_termalvizre_eskuszik_a_vilag_legidosebb_embere","timestamp":"2018. április. 10. 11:10","title":"112 éves és a termálvízre esküszik a világ legidősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35738fce-eb6c-4071-8f26-ed984d4b426d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A francia légitársaság dolgozóinak újabb sztrájknapján, kedden a járatok 75 százaléka közlekedik csak.","shortLead":"A francia légitársaság dolgozóinak újabb sztrájknapján, kedden a járatok 75 százaléka közlekedik csak.","id":"20180409_az_air_france_utasaira_is_nehez_nap_var_kedden","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35738fce-eb6c-4071-8f26-ed984d4b426d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2b4ecc-bf8e-4514-b9f1-a44181d07b81","keywords":null,"link":"/kkv/20180409_az_air_france_utasaira_is_nehez_nap_var_kedden","timestamp":"2018. április. 09. 20:00","title":"Az Air France utasaira is nehéz nap vár kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1956643-8548-41ca-9114-310a56349090","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két ország között továbbra is napi 16 pár vonat közlekedik majd, de nem mindegyik indul Amszterdamból.","shortLead":"A két ország között továbbra is napi 16 pár vonat közlekedik majd, de nem mindegyik indul Amszterdamból.","id":"20180409_harom_ora_ala_csokkent_a_menetido_brusszel_es_amszterdam_kozott_a_vasuton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1956643-8548-41ca-9114-310a56349090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7f3b76-f717-4a46-932b-0a18ce4d9881","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_harom_ora_ala_csokkent_a_menetido_brusszel_es_amszterdam_kozott_a_vasuton","timestamp":"2018. április. 09. 16:12","title":"Három óra alá csökkent a menetidő Brüsszel és Amszterdam között a vasúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elhagyta a kórházat Julija Szkripal, akit március 4-én, apjával, az egykori orosz-brit kettősügynök Szergej Szkripallal együtt támadtak meg idegméreggel a dél-angliai Salisburyben. Lapértesülések szerint a gyilkossági kísérlet áldozatai új nevet és lakóhelyet kaphatnak az Egyesült Államokban.","shortLead":"Elhagyta a kórházat Julija Szkripal, akit március 4-én, apjával, az egykori orosz-brit kettősügynök Szergej Szkripallal...","id":"20180410_Szkripalmerenylet__Julija_kikerult_a_korhazbol_es_uj_szemelyazonossagot_kaphat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fdc2d2d-a035-4c4b-85c8-cd3a73cf1f0c","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Szkripalmerenylet__Julija_kikerult_a_korhazbol_es_uj_szemelyazonossagot_kaphat","timestamp":"2018. április. 10. 11:16","title":"Szkripal-merénylet – Julija kikerült a kórházból és új személyazonosságot kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a87fd52-d7bb-4933-81ff-f187347c12f7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rábólintott a GVH és MEKH a vásárlásra. ","shortLead":"Rábólintott a GVH és MEKH a vásárlásra. ","id":"20180410_Kozben_nincs_akadalya_hogy_Meszarose_legyen_a_Matrai_Eromuvet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a87fd52-d7bb-4933-81ff-f187347c12f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01ae0a9-3d72-484e-b043-36cbc3af3466","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Kozben_nincs_akadalya_hogy_Meszarose_legyen_a_Matrai_Eromuvet","timestamp":"2018. április. 10. 10:44","title":"Közben nincs akadálya, hogy Mészárosé legyen a Mátrai Erőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6571532f-f9f0-4d58-8ed8-31d618272b4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze nem valami futurisztikus járműre kell gondolni, ami egyszerre vonat, autó és busz, hanem arra, hogy éppen olyan járművet használhatunk, ami a leginkább célszerű.","shortLead":"Persze nem valami futurisztikus járműre kell gondolni, ami egyszerre vonat, autó és busz, hanem arra, hogy éppen olyan...","id":"20180410_skoda_carsharing_vonat_busz_kozlekedes_mobility","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6571532f-f9f0-4d58-8ed8-31d618272b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e6d275-9ce9-45e0-92ed-1bbcb239f128","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_skoda_carsharing_vonat_busz_kozlekedes_mobility","timestamp":"2018. április. 10. 15:22","title":"Autó, busz és vonat egyszerre: a Skoda reformálja meg a közlekedést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brit külügyminiszter több politikus szerint szégyent hozott az országra azzal, hogy gratulált a magyar miniszterelnöknek.","shortLead":"A brit külügyminiszter több politikus szerint szégyent hozott az országra azzal, hogy gratulált a magyar...","id":"20180411_Boris_Johnson_gratulalt_Orban_Viktornak_aztan_kapott_erte","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e77062-79cc-49de-81ed-4ae094cb491b","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Boris_Johnson_gratulalt_Orban_Viktornak_aztan_kapott_erte","timestamp":"2018. április. 11. 10:44","title":"Boris Johnson gratulált Orbán Viktornak, aztán kapott érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]