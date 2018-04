Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a801a9f2-e730-4860-972e-15695a3e4b99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több száz millió forint veszteség és zuhanó olvasottság követte azt, hogy 2015 után az állami hirdetések és a fideszes olvasók elpártoltak a Magyar Nemzettől.","shortLead":"Több száz millió forint veszteség és zuhanó olvasottság követte azt, hogy 2015 után az állami hirdetések és a fideszes...","id":"20180410_A_Gnap_es_az_ujabb_fideszes_ketharmad_tonkreverte_a_Magyar_Nemzetet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a801a9f2-e730-4860-972e-15695a3e4b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219e0200-0d7e-45a6-9a22-46f9889e7a97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_A_Gnap_es_az_ujabb_fideszes_ketharmad_tonkreverte_a_Magyar_Nemzetet","timestamp":"2018. április. 10. 10:14","title":"A G-nap és az újabb fideszes kétharmad tönkreverte a Magyar Nemzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35ec544-9746-420f-80a3-8e0572bea323","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180410_Bekesen_beszelgetnek_a_kozteven_amikor_Fluor_Tomi_bekiabalja_hogy_Soros_Gyorgy__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c35ec544-9746-420f-80a3-8e0572bea323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238eb698-8348-4ade-a945-d53583f84a47","keywords":null,"link":"/elet/20180410_Bekesen_beszelgetnek_a_kozteven_amikor_Fluor_Tomi_bekiabalja_hogy_Soros_Gyorgy__video","timestamp":"2018. április. 10. 11:25","title":"Békésen beszélgetnek a köztévén, amikor Fluor Tomi bekiabálja, hogy Soros György - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Telefonszámokat és egyéb személyes adatokat szerezhettek meg az esetleges hackerek a moszkvai metró wifi-hálózatán lévő biztonsági rés kihasználásával. Az adatszivárgás akár 12 millió embert is érinthetett, ennyien léptek fel ugyanis a földalatti vezeték nélküli hálózatára a hiba észrevétele előtt.","shortLead":"Telefonszámokat és egyéb személyes adatokat szerezhettek meg az esetleges hackerek a moszkvai metró wifi-hálózatán lévő...","id":"20180410_Milliok_adatait_lophattak_el_a_moszkvai_metron","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407e8c37-4130-4f59-8e82-8690d9159947","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Milliok_adatait_lophattak_el_a_moszkvai_metron","timestamp":"2018. április. 10. 12:23","title":"Milliók adatait lophatták el a moszkvai metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d17618-4a1e-4b2e-97e7-2a738927d940","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez a kérdés foglakoztatja most a francia parlament fenntartható fejlődésért felelős bizottságát és a vendéglősöket tömörítő szakmai szervezetet. ","shortLead":"Ez a kérdés foglakoztatja most a francia parlament fenntartható fejlődésért felelős bizottságát és a vendéglősöket...","id":"20180410_Hogyan_lehet_inyenccsomagot_csinalni_a_kutya_vacsorajabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21d17618-4a1e-4b2e-97e7-2a738927d940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520a99bd-4d57-482b-8111-0cfbf0714a3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Hogyan_lehet_inyenccsomagot_csinalni_a_kutya_vacsorajabol","timestamp":"2018. április. 10. 09:52","title":"Hogyan lehet ínyenccsomagot csinálni a kutya vacsorájából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ecbfce-48c8-4ed3-adb8-cba7e968a65b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vers beköltözött a Cinege utcába.","shortLead":"A vers beköltözött a Cinege utcába.","id":"20180411_Orban_Viktor_utcajat_versekkel_irta_tele_valaki_a_kolteszet_napjan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02ecbfce-48c8-4ed3-adb8-cba7e968a65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a92517-a083-476f-9fef-dd332a70c9a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180411_Orban_Viktor_utcajat_versekkel_irta_tele_valaki_a_kolteszet_napjan","timestamp":"2018. április. 11. 08:43","title":"Orbán Viktor utcáját versekkel írta tele valaki a költészet napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31789a73-5dba-4f83-b4d5-b24c755bca6e","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Tartós finanszírozási problémák miatt nem lesz többé Magyar Nemzet, se a nyomtatott újság, se az online verzió – jelentették be kedden délelőtt.","shortLead":"Tartós finanszírozási problémák miatt nem lesz többé Magyar Nemzet, se a nyomtatott újság, se az online verzió –...","id":"20180410_Megszunik_a_Magyar_Nemzet_es_a_Lanchid_Radio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31789a73-5dba-4f83-b4d5-b24c755bca6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737c1382-ed77-4ec2-9fbc-6922adb05d33","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Megszunik_a_Magyar_Nemzet_es_a_Lanchid_Radio","timestamp":"2018. április. 10. 10:00","title":"Megszűnik a Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceed1c28-f310-4b86-970f-b9dae014a1ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A (PRODUCT)RED termékek sorát bővíti az iPhone 8-ak új köntösbe öltöztetése, azaz piros színű speciális kiadásuk.","shortLead":"A (PRODUCT)RED termékek sorát bővíti az iPhone 8-ak új köntösbe öltöztetése, azaz piros színű speciális kiadásuk.","id":"20180409_apple_product_red_iphone8","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceed1c28-f310-4b86-970f-b9dae014a1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"531872ab-314c-4398-bdb1-eb60be3539f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180409_apple_product_red_iphone8","timestamp":"2018. április. 09. 19:00","title":"Jön a piros iPhone 8: itt az Apple hirdetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6619b2b4-a826-469a-b2c7-4106e6b3ecde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hete volt a lopás, a presszó biztonsági kamerája felvételt készített a tolvajról. ","shortLead":"Két hete volt a lopás, a presszó biztonsági kamerája felvételt készített a tolvajról. ","id":"20180409_ki_ismeri_fel_ezt_a_tablettolvajt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6619b2b4-a826-469a-b2c7-4106e6b3ecde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e3797a-cb97-4e66-9093-6e997907cf4d","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_ki_ismeri_fel_ezt_a_tablettolvajt","timestamp":"2018. április. 09. 16:03","title":"Ki ismeri fel ezt a tablettolvajt? – Fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]