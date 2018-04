Ismét egy autógyár, ezúttal a Mercedes-Benz lett a legvonzóbb hazai munkáltató a magyar munkavállalók értékelése szerint. A Randstad Employer Brand Research 2018 felmérés eredményei alapján kedden este ötödik alkalommal adták át a legvonzóbb vállalatoknak járó díjakat. Minden évben az autóipar egyik szereplője, az Audi Hungaria, illetve a Mercedes-Benz végzett az élen. „Ez annak ellenére igaz, hogy a szektorok versenyében az autóipar mindössze a negyedik helyen áll” – jegyezte meg Baja Sándor, a Randstad Hungary ügyvezető igazgatója.

Az Audi Hungaria ezúttal is nagyon jól szerepelt a munkavállalók értékelése alapján, ezért a Randstad Employer Brand díj történetében elsőként nyerte el a Legvonzóbb munkáltatónak járó nívódíjat, ami azt a vállalatot illeti meg, amely öt év alatt három alkalommal is a toplista élére került. A Mercedes-Benz mögött a dobogó második fokára idén a tavalyi negyedik helyezett IBM léphetett fel, míg a bronzérmes – az IBM-hez hasonlóan szintén két helyet javító – Bosch lett. A top10-be két teljesen új szereplő is bekerült a Coca-Cola és a KUKA Robotics személyében.

Kategóriájában nívódíjat kapott a Tesco és a DM, míg saját szektorában különdíjat érdemelt ki a Budapest Bank, a MOL, a B. Braun Medical, a KUKA Robotics, az IKEA, a Coca-Cola, a Vodafone, a Kühne + Nagel, valamint a Lidl. A szektorok versenyében a telekommunikáció végzett az élen, mivel a munkavállalók 42 százaléka helyezkedne el szívesen az iparágban), megelőzve a tavalyi győztes gyógyszer- és vegyipart. A dobogó harmadik fokát a szolgáltatások foglalják el. A telco szektor kivételével viszont összességében csökkent az élen járó iparágak vonzereje a munkavállalók szemében. A legnagyobbat a pénzügy lépett előre: a Randstad Employer Brand Research 2018 eredményei szerint a munkavállalók 36 százaléka helyezkedne el szívesen ezen a területen az előző évi 31 százalékkal szemben. Mindeközben a gyógyszer- és vegyiparban, valamint a szolgáltatási szektorban is a munkavállalók 41 százaléka dolgozna az 1 évvel korábbi 43, illetve 42 százalék helyett.

A munkahelyválasztást befolyásoló legfontosabb tíz tényező sorrendje nem változott az előző évhez képest. A listavezetők továbbra is a fizetés (75 százalék), a munkahelyi légkör (64 százalék) és a biztos állás (58 százalék). Ugyanakkor leginkább a kellemes légkör, valamint a hatodik helyet elfoglaló rugalmas lehetőségek értékelődtek fel a munkavállalók szemében. Ezzel szemben a munkáltatók a pénzügyi stabilitás és az élen járó technológia alkalmazása terén jeleskednek. A Z-generációt megcélzó pályakezdő pozícióknál fontos a rugalmasság, a sokszínű csapat, valamint a karrierépítési lehetőségek hangsúlyozása, míg a 45 év feletti munkavállalóknak a fiatalabbakhoz képest értékesebb a munkahely hosszú távú biztonsága és pénzügyi stabilitása. A férfiakat versenyképes jövedelemmel és juttatási csomaggal, míg a nőket stabil állással, valamint a munka és magánélet egyensúlyának biztosításával lehet bevonzani.

A legvonzóbb munkáltatók Magyarországon 2018-ban a Randstad Employer Brand toplistája szerint (zárójelben a 2017-es helyezések):

1. Mercedes-Benz (2.)

2. IBM (4.)

3. Bosch (5.)

4. Nokia Solutions and Networks (10.)

5. KUKA Robotics (-)

6. Samsung Electronics (6.)

7. LEGO (3.)

8. Coca-Cola (-)

9. Siemens (-)

10. British Telecom (BT Roc) (7.)

Különdíjak:

Legvonzóbb munkaadó – Pénzintézet: Budapest Bank

Legvonzóbb munkaadó – Energetika és közműszolgáltatás: MOL

Legvonzóbb munkaadó – Gyógyszer- és vegyipar: B. Braun Medical

Legvonzóbb munkaadó – Ipar és termelés: KUKA Robotics

Legvonzóbb munkaadó – Kiskereskedelem: IKEA

Legvonzóbb munkaadó – FMCG: Coca-Cola

Legvonzóbb munkaadó – Telekommunikáció: Vodafone

Legvonzóbb munkaadó – Szállítmányozás és logisztika: Kühne + Nagel

Legismertebb munkaadó: Lidl

Nívódíjasok (olyan vállalatok, amelyek kategóriájukban 5 éven belül háromszor nyertek. A nívódíjasok 2 évig kikerülnek a legjobbak versenyéből, és külön kategóriában kapnak elismerést.):

Legvonzóbb munkaadó: Audi Hungaria

Legismertebb munkaadó: Tesco

Legvonzóbb munkaadó – Kiskereskedelem: DM