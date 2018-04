Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"472ac369-9e5a-4c07-9868-9a028d2fbec1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ott a választás kezdete előtt még megtalálható információk hosszú időre elérhetetlenek.","shortLead":"Az ott a választás kezdete előtt még megtalálható információk hosszú időre elérhetetlenek.","id":"20180410_nvi_informatikai_rendszer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=472ac369-9e5a-4c07-9868-9a028d2fbec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512d2b2c-909f-40ce-8014-be24422ddfbb","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_nvi_informatikai_rendszer","timestamp":"2018. április. 10. 18:46","title":"Egy hétbe telhet összekalapálni az NVI informatikai rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614fe8f9-5f5c-4fe1-b001-98ed6f04aabb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adidas idén két új, páronként 11, a tengerből kihalászott műanyag palack felhasználásával előállított futócipőt dob piacra. A lábbelikbe ráadásul most egy NFC-chipet is beépítenek.","shortLead":"Az Adidas idén két új, páronként 11, a tengerből kihalászott műanyag palack felhasználásával előállított futócipőt dob...","id":"20180411_adidas_parley_ultraboost_x_parley_primeknit_cipo_futocipo_muanyagpalack_nfc_chip_kornyezetvedelem_sportcipo_kornyezettudatos_ruhazat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=614fe8f9-5f5c-4fe1-b001-98ed6f04aabb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1011b7-6ca3-4b17-a7e6-b2653bd8863e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_adidas_parley_ultraboost_x_parley_primeknit_cipo_futocipo_muanyagpalack_nfc_chip_kornyezetvedelem_sportcipo_kornyezettudatos_ruhazat","timestamp":"2018. április. 11. 17:03","title":"Páronként 11 db műanyag palackot halásztatott ki az Adidas az óceánból azért, hogy megcsinálja új cipőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c37b10-b849-4e48-bc37-72cc5f63d651","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a Párbeszéd vezetőinek részéről is mutatkozik erre hajlandóság.","shortLead":"Szerinte a Párbeszéd vezetőinek részéről is mutatkozik erre hajlandóság.","id":"20180411_Molnar_Gyula_az_MSZPhez_lancolna_a_Parbeszedet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c37b10-b849-4e48-bc37-72cc5f63d651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8971ac-2969-4c94-9420-00b0a727b0d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Molnar_Gyula_az_MSZPhez_lancolna_a_Parbeszedet","timestamp":"2018. április. 11. 11:49","title":"Molnár Gyula az MSZP-hez láncolná a Párbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada38ca7-c88d-4b59-a7cb-430ceb07e832","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Óráról órára súlyosabbá válik a szíriai válság, s a konfliktus miatt közvetlen orosz-amerikai összecsapás törhet ki. A szavak háborúja már megkezdődött.","shortLead":"Óráról órára súlyosabbá válik a szíriai válság, s a konfliktus miatt közvetlen orosz-amerikai összecsapás törhet ki...","id":"20180411_Amerikaiorosz_konfliktus_johet_Sziriaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ada38ca7-c88d-4b59-a7cb-430ceb07e832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32985c76-35a6-4f73-94f1-a452751f78f8","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Amerikaiorosz_konfliktus_johet_Sziriaban","timestamp":"2018. április. 11. 16:00","title":"Az oroszok lelövik Trump rakétáit? Szíriában szuperhatalmi összecsapás fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a hírfolyamunk és saját bejegyzéseink tartalmához fért hozzá a Cambridge Analytica.","shortLead":"Nem csak a hírfolyamunk és saját bejegyzéseink tartalmához fért hozzá a Cambridge Analytica.","id":"20180411_facebook_messenger_privat_uzenetek_olvasasa_hozzaferes_engedely_facebook_botrany_cambridge_analytica","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd6c754-6f80-4bfa-af39-c018c1218087","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_facebook_messenger_privat_uzenetek_olvasasa_hozzaferes_engedely_facebook_botrany_cambridge_analytica","timestamp":"2018. április. 11. 08:03","title":"Csak most árulta el a Facebook, hogy kiadták a messengeres privát üzeneteinket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b65ed44b-8309-4fb9-9a62-6b6328996921","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a német gyártó legújabb szedánja, mely igen vállalhatóra sikeredett, de van egy nem elhanyagolható probléma vele.","shortLead":"Megérkezett a német gyártó legújabb szedánja, mely igen vállalhatóra sikeredett, de van egy nem elhanyagolható probléma...","id":"20180411_vw_lavida_plus_passat_szedan_csaladi_auto_kinai_olcso_arteon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b65ed44b-8309-4fb9-9a62-6b6328996921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0277a199-9fd8-454f-8fab-d86a85faff41","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_vw_lavida_plus_passat_szedan_csaladi_auto_kinai_olcso_arteon","timestamp":"2018. április. 11. 13:26","title":"Olyan mint a Passat, de kicsit kisebb és olcsóbb: itt az új VW Lavida Plus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f17417-8d90-4ac2-804c-3dcf99faadb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Széll Kálmán téri állomásra nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. ","shortLead":"A Széll Kálmán téri állomásra nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. ","id":"20180410_fust_volt_a_2es_metroban_leallt_a_fel_vonal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37f17417-8d90-4ac2-804c-3dcf99faadb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14fc60c-c8b8-429b-a2ba-9eccc90c65c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_fust_volt_a_2es_metroban_leallt_a_fel_vonal","timestamp":"2018. április. 10. 19:35","title":"Füst volt a 2-es metróban, leállt a fél vonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be271b84-80ed-4bfd-a275-c454b587186e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kossuth-díjas zenész szerint miközben a migránsos hülyeség megy mindenhol, a színfalak mögött nagyon komoly gazdasági hatalom-átcsoportosítás zajlik, amelynek a tétje, hogy legyen egy család, amelyik birtokolja a stratégiai nemzeti iparágakat. Lovasi a kivándorlást is fontolgatja.\r

\r

","shortLead":"A Kossuth-díjas zenész szerint miközben a migránsos hülyeség megy mindenhol, a színfalak mögött nagyon komoly gazdasági...","id":"20180411_Lovasi_Aczel_Nemeth_Szilardhoz_kepest_egy_langelme_volt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be271b84-80ed-4bfd-a275-c454b587186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82171505-e373-45a5-8c95-df6e5e63743c","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Lovasi_Aczel_Nemeth_Szilardhoz_kepest_egy_langelme_volt","timestamp":"2018. április. 11. 10:09","title":"Lovasi: Aczél Németh Szilárdhoz képest egy lángelme volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]