Az YPO hatalmas érték - mondja Györkő Zoltán, az IT biztonsági alkalmazásokat fejlesztő Balabit társalapítója. A veszprémi garázsból indul cég vezetője a jövő biztonsági kihívásairól tart előadást a májusi csúcson. A statisztikák szerint a startupok döntő többsége elbukik. Hogyan lehet elkerülni a kudarcot?

Nincs sikerrecept, nem lehet azt mondani, ha ezt és ezt csinálod, akkor garantált a siker. Nagyon sok múlik az iparágon, a piacon, s azon, honnan, milyen háttérrel jönnek, s hogyan tevékenykednek az alapítók. Az valóban igaz, hogy a startupok döntő többsége elbukik, s csak töredékükből lesz valóban globális cég.

A Balabitnak hogyan sikerült?

Amikor elkezdtük, megállapodtunk, hogy mit szeretnénk csinálni, s ehhez kőkeményen tartottuk magunkat 18 évig. Például ahhoz, hogy a biztonsági területre szakosodunk, hogy nagyvállalati kört célzunk meg, hogy termékfejlesztéssel és nem szolgáltatásokkal foglalkozunk, s hogy nemzetközi céget akarunk, nem pedig magyar piacra dolgozót. 18 évig nem volt osztalék, a tulajdonosi kör mégsem veszett össze azon, hogy most befektessünk, vagy inkább vegyünk ki osztalékot, hogy megvegyük a következő jachtot. Szinte lehetetlen a kezdetekkor úgy összeválogatni a tulajdonosokat, hogy kizártak legyenek az ilyen viták, nálunk mégis sikerült, ez volt a szerencsefaktor.

Volt olyan, amikor úgy érezték, nincs tovább?

Állandóan. A kezdetekkor is volt olyan, hogy mi nem vettünk fel fizetést, hogy tudunk pénzt adni az alkalmazottaknak, a kezdeti pár év arról szólt, hogy megpróbáltunk megmaradni. A következő veszélyes helyzet 2010-2011 körül jött el, amikor túl nagyot haraptunk egyszerre, de a cég még nem volt akkora, hogy megrágjuk és lenyeljük a nagy falatot. Ez volt az egyetlen alkalom a Balabit történetében, amikor el kellett küldenünk hét embert, mert csökkenteni kellett a költségeket. Nagyon tanulságos volt.

Hogyan találta meg a YPO-t?

Öt éve vagyok YPO tag, s először egy régi egyetemi ismerősömtől halottam a szervezetről, ő hívott meg, nézzem meg, hogyan működik. Amikor először elmondta, miről szól az egész, először egy kicsit olyan érzésem volt, mintha ez valami szekta lenne. Később, amikor jobban megértettem, miről szól az egész, rájöttem, hogy ez nagyon jó lehetőség. Három dologra jó számomra a YPO, és ebből kettőt használtam ki.

Az YPO olyan globális szervezet, ahol van egy alapszintű bizalom a tagok között: aki már eddig eljutott, az nagyon rossz ember már nem lehet. E mellett a nyitottság is jellemzi a tagságot. A belépésem egyik fő ok az volt, hogy az YPO-n belül van egy online fórum, s eddig bármilyen kérdésem volt, megkaptam a választ. Kerestünk már meg Franciaországban könyvelőt, Oroszországban ügyvédet, Olaszországban pedig PR-céget. Amikor a franciaországi jelenlétünket indítottuk kellett ez adószakértő, hogy tudjuk, milyenek ott a feltételek, hogyan működni az adózás. Egyből kaptunk is segítséget, s az YPO-s ajánlás már egyben referencia is volt. Amit nem használtam ki idő hiányában, az az volt, hogy ahol ennyi, a különféle oktatási intézményekben is nagyon jó kapcsolatokkal rendelkező cégvezető van, ott nagyon erősek az oktatási programok és konferenciák is.

És mi a harmadik indok?

A harmadik dolog az, amit amikor beléptem, még nem értékeltem, most viszont ez adja számomra a legnagyobb értéket. A YPO-ban ugyanis vannak fórumok, ahol az emberek havonta összejönnek. Ez egy bizalmi kör, ahol komoly titoktartási kötelezettség mellett az emberek mindent meg tudnak beszélni egymással. Nagyon ügyesen van összerakva a találkozók struktúrája: ha találkozom a fórumom tagjaival havonta két órát, mindenki beszámol az utóbbi hónap eseményeiről, és ez után kivesézünk egy-egy kérdést. Lehet ez bármilyen szakmai kérdés, vagy akár egy személyes válság is. Nagyjából egy év alatt annyira összerázódott csapat, hogy most úgy érzem a legjobb barátaim közé tartoznak.