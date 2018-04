Három újabb CBA-üzletet ad át üzemeltetésre a hálózatot alapító Baldauf László – értesült a Portfolio. Baldauf a Sparnak adja át erdőkertesi boltját, illetve két budapesti üzletét, ezek közül az egyik az Andrássy út és a Nagymező utca sarkán található.

Baldauf a hazai kiskereskedelem erősítésének legnagyobb szószólója, tavaly év vége óta azonban folyamatosan vonul ki: december elején derült ki, hogy a Lidlnek adja át több üzletét, köztük Ferenciek terén található boltot és a birodalom első ékkövét, a Blaha Lujza téri csemegeboltot. Ekkor egy interjúban még arról beszélt a CBA-alapító, hogy meg kell teremteni a nemzeti túlsúlyt a hazai kiskereskedelemben, nemrég azonban egy újabb, a Várkert bazárban található egységről mondott le.

A Portfolio korábban arról is írt, hogy Baldauf a Sparral is tárgyal, de a közelgő választások miatt jegelték az átadást. Az említett interjúból azonban azt is tudni lehet, hogy az üzletember 2018 végéig visszavonulna, még a CBA tiszteletbeli elnöki tisztségéről is lemond.

A Portfolio a mostani ügylet kapcsán megkereste a Spart is, az üzletlánc azt válaszolta kérdésükre, hogy „természetesen ahogy a múltban, úgy a jelenben sem zárkózunk el újabb akvizícióktól - amennyiben ilyenekre lehetőség nyílik - hiszen hosszú távon elkötelezettek vagyunk a magyar vásárlók iránt”.

A portál információi szerint Baldauf szisztematikus lépései óta több CBA-tulajdonos is azon munkálkodik, hogy a lehető legjobb feltételek mellett kiszálljon a boltokból, Fodor Attila, a lánc szóvivője azonban cáfolta, hogy többen megválnának üzleteiktől. Ennek ellentmond, hogy Dienes Zoltán, a társaság felügyelőbizottságának elnöke az Auchannak adta bérbe kőbányai hipermarketjét.

A Trade Magazin összeállítása szerint 2014-ben 2289 CBA-üzlet volt, egy évvel később 2267, 2016-ban pedig 2177 üzlettel rendelkeztek, a csökkenés hátterében azonban inkább a kisboltok bezárása, nem a nagyobbak átadása áll.

