[{"available":true,"c_guid":"6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hibavadász programot jelentett be a Facebook. A cél, hogy ezzel megakadályozzon egy mostanihoz hasonló későbbi botrányt.","shortLead":"Hibavadász programot jelentett be a Facebook. A cél, hogy ezzel megakadályozzon egy mostanihoz hasonló későbbi botrányt.","id":"20180412_facebook_hibavadasz_program_adatvisszaeles_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bfb921-e3a3-43a2-9efe-fb206f38bdea","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_facebook_hibavadasz_program_adatvisszaeles_ellen","timestamp":"2018. április. 12. 10:00","title":"Lehet, hogy hamarabb kellett volna: hibavadász programot indít a Facebook az adatvisszaélések ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb 98 ember ellen adtak ki elfogatóparancsot csütörtökön Törökország-szerte azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban állnak a 2016. július 15-i puccskísérletért felelőssé tett, úgynevezett gülenista hálózattal – jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.","shortLead":"Újabb 98 ember ellen adtak ki elfogatóparancsot csütörtökön Törökország-szerte azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban...","id":"20180412_puccskiserlet_tisztogatas_torokorszag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299114f9-d315-44a0-a73b-fe58b679a480","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_puccskiserlet_tisztogatas_torokorszag","timestamp":"2018. április. 12. 09:56","title":"Lassan két éve volt a puccskísérlet, de még tisztogatnak Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába vált Simicska Lajos a Fidesz ellenségévé, a mutyigyanús ügyeit nem vizsgálták, és a vagyonából is megmaradt annyi, hogy dúsgazdagon vonulhatna vissza. De mi jöhet az újabb kétharmad után?","shortLead":"Hiába vált Simicska Lajos a Fidesz ellenségévé, a mutyigyanús ügyeit nem vizsgálták, és a vagyonából is megmaradt...","id":"20180411_Simicska_gazdagon_vonulhatna_vissza_de_hagyjake","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebabeb63-0661-432f-8361-d254ebb127b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Simicska_gazdagon_vonulhatna_vissza_de_hagyjake","timestamp":"2018. április. 11. 20:15","title":"Simicska gazdagon vonulhatna vissza, de hagyják-e?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d95c56-6ca3-4a5d-9965-0a7052609a94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy feleségét gyászoló haszid zsidót alakít Röhrig Géza a To Dust című filmben, amelynek most áprilisban lesz a New York-i premierje. ","shortLead":"Egy feleségét gyászoló haszid zsidót alakít Röhrig Géza a To Dust című filmben, amelynek most áprilisban lesz a New...","id":"20180412_Rohrig_Geza_legujabb_filmjeben_Matthew_Broderickkel_jatsszik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2d95c56-6ca3-4a5d-9965-0a7052609a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c25a23-3016-4383-895a-e6196e6bdfad","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Rohrig_Geza_legujabb_filmjeben_Matthew_Broderickkel_jatsszik","timestamp":"2018. április. 12. 10:56","title":"Röhrig Géza legújabb filmjében Matthew Broderickkel játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Vérteskethely külterületén történt közúti közlekedési balesetben egy férfi életét vesztette.","shortLead":"A Vérteskethely külterületén történt közúti közlekedési balesetben egy férfi életét vesztette.","id":"20180412_halalos_baleset_81es_fout","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a693a0-780b-41f8-89bc-23083f61ddd2","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180412_halalos_baleset_81es_fout","timestamp":"2018. április. 12. 23:01","title":"Halálos baleset történt, teljes az útzár a 81-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b73facb-e787-4caf-8653-c093db5f37d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cikkünkben találnak egy térképet is a szombati ideiglenes lezárásokról.","shortLead":"Cikkünkben találnak egy térképet is a szombati ideiglenes lezárásokról.","id":"20180413_Parades_valaszokat_adott_a_rendorseg_a_szombati_tuntetesrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b73facb-e787-4caf-8653-c093db5f37d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ce6ebb-4ed8-455c-9846-fc887f098c27","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Parades_valaszokat_adott_a_rendorseg_a_szombati_tuntetesrol","timestamp":"2018. április. 13. 11:47","title":"Parádés válaszokat adott a rendőrség a szombati tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e762b42a-8dd8-449a-a6f7-e435d3ae34ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ legünnepeltebb tenorja decemberben ad gálakoncertet az Arénában. ","shortLead":"A világ legünnepeltebb tenorja decemberben ad gálakoncertet az Arénában. ","id":"20180412_Jon_Jose_Carreras","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e762b42a-8dd8-449a-a6f7-e435d3ae34ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4884d85-2e75-408c-9ec0-33ea32193933","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Jon_Jose_Carreras","timestamp":"2018. április. 12. 09:33","title":"Jön José Carreras","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be29d57d-6bf2-4e1e-90f0-0d3d46f2affc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiss Tibor Noé szerint csak magunkra számíthatunk, sem a kormánytól, sem az ellenzéktől nem várhatunk semmit, így ahhoz, hogy egyszer majd mindannyian egy normális országban éljünk, el kell kezdenünk beszélgetni egymással.","shortLead":"Kiss Tibor Noé szerint csak magunkra számíthatunk, sem a kormánytól, sem az ellenzéktől nem várhatunk semmit...","id":"20180412_Most_mar_tenyleg_csak_valami_csendes_ideologiamentes_forradalom_segithetne_rajtunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be29d57d-6bf2-4e1e-90f0-0d3d46f2affc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776bd922-22b6-4ff2-8dd8-0f2d4a235dc3","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Most_mar_tenyleg_csak_valami_csendes_ideologiamentes_forradalom_segithetne_rajtunk","timestamp":"2018. április. 12. 16:35","title":"„Most már tényleg csak valami csendes, ideológiamentes forradalom segíthetne rajtunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]