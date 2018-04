Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte így lehetne eldönteni, hogy ki induljon a megüresedett polgármesteri székekért.","shortLead":"Szerinte így lehetne eldönteni, hogy ki induljon a megüresedett polgármesteri székekért.","id":"20180412_Karacsony_szerint_elovalasztast_kell_tartani_a_fovarosi_idokoziken","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72de0d5c-d90b-4757-9f74-536a8ad34eec","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Karacsony_szerint_elovalasztast_kell_tartani_a_fovarosi_idokoziken","timestamp":"2018. április. 12. 21:40","title":"Karácsony szerint előválasztást kell tartani a fővárosi időköziken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb0c00e-9eef-4eb2-8570-233832053204","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Különösen a fiatalok között növekszik azok aránya, akik nem tudják, hány embert öltek meg, nem hallottak még Auschwitzról, és nem tudják, hogy Hitler demokratikus választással jutott hatalomra.","shortLead":"Különösen a fiatalok között növekszik azok aránya, akik nem tudják, hány embert öltek meg, nem hallottak még...","id":"20180412_Dramain_csokken_az_amerikaiak_tudasa_a_holokausztrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bb0c00e-9eef-4eb2-8570-233832053204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e4e17a-378e-4eb5-9ab5-640e977ec6f8","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Dramain_csokken_az_amerikaiak_tudasa_a_holokausztrol","timestamp":"2018. április. 12. 16:33","title":"Drámaian csökken az amerikaiak tudása a holokausztról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki azt hitte, kevesebb lesz a menekültpropaganda a választás után, tévedett.","shortLead":"Aki azt hitte, kevesebb lesz a menekültpropaganda a választás után, tévedett.","id":"20180412_Majus_7en_alakul_meg_a_parlament_rogton_a_Stop_Sorossal_kezdenek_a_kepviselok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f53811-a090-4e9e-8ede-e9afe2b257f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Majus_7en_alakul_meg_a_parlament_rogton_a_Stop_Sorossal_kezdenek_a_kepviselok","timestamp":"2018. április. 12. 06:11","title":"Május 7-én alakul meg a parlament, rögtön a Stop Sorossal kezdenek a képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1f07e8-9836-4c13-83b0-1f00f8d72d4f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az éjszakai baglyok korábban halnak, mint a korán kelők – állapították meg amerikai és brit kutatók. Most először bizonyították, hogy a jelenlegi, korán kelőknek kedvező társadalmunkban az éjszaka aktív emberek egészsége forog kockán. Több figyelmet a baglyoknak!","shortLead":"Az éjszakai baglyok korábban halnak, mint a korán kelők – állapították meg amerikai és brit kutatók. Most először...","id":"20180413_Nagyon_rossz_hirunk_van_a_keson_fekvok_szamara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb1f07e8-9836-4c13-83b0-1f00f8d72d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14153cac-f81e-4d9e-ab27-19934600060e","keywords":null,"link":"/elet/20180413_Nagyon_rossz_hirunk_van_a_keson_fekvok_szamara","timestamp":"2018. április. 13. 16:26","title":"Nagyon rossz hírünk van a későn fekvők számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c9cdc01-38b2-4780-a2d6-95d3a020e9cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A svéd kormány belbiztonsági okokra hivatkozva akar tolná ki a május 12-én lejáró határidőt. ","shortLead":"A svéd kormány belbiztonsági okokra hivatkozva akar tolná ki a május 12-én lejáró határidőt. ","id":"20180412_A_svedek_fel_evvel_meg_akarjak_hosszabbitani_a_hatarellenorzest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c9cdc01-38b2-4780-a2d6-95d3a020e9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e30882-c54e-449f-833e-dadc9cb804af","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_A_svedek_fel_evvel_meg_akarjak_hosszabbitani_a_hatarellenorzest","timestamp":"2018. április. 12. 16:10","title":"A svédek fél évvel meg akarják hosszabbítani a határellenőrzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd0a464-b401-4a4b-a030-c443a58e9fbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan az első Jobbik-elnökségre pályázó politikus: Ásotthalom polgármestere, Toroczkai László.\r

\r

","shortLead":"Megvan az első Jobbik-elnökségre pályázó politikus: Ásotthalom polgármestere, Toroczkai László.\r

\r

","id":"20180412_Alkotmanyserto_polgarmester_jelentkezett_be_a_Jobbik_elnoki_szekere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bd0a464-b401-4a4b-a030-c443a58e9fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c917f5-f23f-42a6-836e-cbbaaf9e375c","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Alkotmanyserto_polgarmester_jelentkezett_be_a_Jobbik_elnoki_szekere","timestamp":"2018. április. 12. 15:50","title":"Alkotmánysértő polgármester jelentkezett be a Jobbik elnöki székére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa514e6-6bcc-4bbf-9278-7a681c930618","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És milyen szórakoztatóan és okosan tették!","shortLead":"És milyen szórakoztatóan és okosan tették!","id":"20180413_Beolvastak_az_egyetemi_oktatok_a_Magyar_Idoknek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaa514e6-6bcc-4bbf-9278-7a681c930618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114c1f76-3f08-4003-9e18-9af309792545","keywords":null,"link":"/kultura/20180413_Beolvastak_az_egyetemi_oktatok_a_Magyar_Idoknek","timestamp":"2018. április. 13. 12:56","title":"Beolvastak az egyetemi oktatók a Magyar Időknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2a8147-a437-4256-9b22-2ddbfe4a2e35","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A legutolsó voks begyűjtéséért is lehajolt a Fidesz, ez egyértelmű. De hogy nagy mennyiségben csaltak volna április 8-án, az igen valószínűtlen. A vád mégsem múlik egyhamar, mert annak sokszorosításához többek érdeke fűződik.","shortLead":"A legutolsó voks begyűjtéséért is lehajolt a Fidesz, ez egyértelmű. De hogy nagy mennyiségben csaltak volna április...","id":"20180412_az_eltunt_szavazatokkal_takarozik_az_ellenzek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd2a8147-a437-4256-9b22-2ddbfe4a2e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81277c23-51ef-4969-b78d-deb597d322d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_az_eltunt_szavazatokkal_takarozik_az_ellenzek","timestamp":"2018. április. 12. 11:30","title":"Az ellenzék új ruhája: eltűnt szavazatokkal takaróznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]