[{"available":true,"c_guid":"8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Már nem létezik az a törvényes politikai rend, amelyet demokratáknak el kell fogadniuk és tiszteletben kell tartaniuk. Ahhoz, hogy demokratikus rendben élhessünk, a jelenlegit fel kell borítani. Vélemény.","shortLead":"Már nem létezik az a törvényes politikai rend, amelyet demokratáknak el kell fogadniuk és tiszteletben kell tartaniuk...","id":"20180411_Revesz_Kell_aki_folkel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d08cdf9-7488-4579-9290-e5a844a27fc8","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Revesz_Kell_aki_folkel","timestamp":"2018. április. 11. 17:10","title":"Révész: Kell, aki fölkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614fe8f9-5f5c-4fe1-b001-98ed6f04aabb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adidas idén két új, páronként 11, a tengerből kihalászott műanyag palack felhasználásával előállított futócipőt dob piacra. A lábbelikbe ráadásul most egy NFC-chipet is beépítenek.","shortLead":"Az Adidas idén két új, páronként 11, a tengerből kihalászott műanyag palack felhasználásával előállított futócipőt dob...","id":"20180411_adidas_parley_ultraboost_x_parley_primeknit_cipo_futocipo_muanyagpalack_nfc_chip_kornyezetvedelem_sportcipo_kornyezettudatos_ruhazat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=614fe8f9-5f5c-4fe1-b001-98ed6f04aabb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1011b7-6ca3-4b17-a7e6-b2653bd8863e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_adidas_parley_ultraboost_x_parley_primeknit_cipo_futocipo_muanyagpalack_nfc_chip_kornyezetvedelem_sportcipo_kornyezettudatos_ruhazat","timestamp":"2018. április. 11. 17:03","title":"Páronként 11 db műanyag palackot halásztatott ki az Adidas az óceánból azért, hogy megcsinálja új cipőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d95c56-6ca3-4a5d-9965-0a7052609a94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy feleségét gyászoló haszid zsidót alakít Röhrig Géza a To Dust című filmben, amelynek most áprilisban lesz a New York-i premierje. ","shortLead":"Egy feleségét gyászoló haszid zsidót alakít Röhrig Géza a To Dust című filmben, amelynek most áprilisban lesz a New...","id":"20180412_Rohrig_Geza_legujabb_filmjeben_Matthew_Broderickkel_jatsszik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2d95c56-6ca3-4a5d-9965-0a7052609a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c25a23-3016-4383-895a-e6196e6bdfad","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Rohrig_Geza_legujabb_filmjeben_Matthew_Broderickkel_jatsszik","timestamp":"2018. április. 12. 10:56","title":"Röhrig Géza legújabb filmjében Matthew Broderickkel játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf001e43-059f-4f22-bae4-ed3d7f4abbdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat pontban magyarázza el, mit tart felháborítónak a Magyar Helsinki Bizottság a Figyelő Soros-listájával kapcsolatban. Magyarázatot követelnek a lap tulajdonosaitól, és indítottak egy, az ügyre reflektáló Facebook-csoportot Kúllista2018 néven.\r

\r

","shortLead":"Hat pontban magyarázza el, mit tart felháborítónak a Magyar Helsinki Bizottság a Figyelő Soros-listájával kapcsolatban...","id":"20180412_A_Helsinki_a_Kurucinfot_emlegeti_a_Figyelolista_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf001e43-059f-4f22-bae4-ed3d7f4abbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c65e14a-c62d-4666-8114-bbf185b406ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_A_Helsinki_a_Kurucinfot_emlegeti_a_Figyelolista_miatt","timestamp":"2018. április. 12. 13:44","title":"A Helsinki a Kurucinfót emlegeti a Figyelő-lista miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b63288-721e-4ca2-a7c8-5127ca1a7ccd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Vesztyi-24 nevű orosz hírtelevízió már arról ad tanácsokat, hogy milyen élelmiszereket érdemes felhalmozni arra az esetre, ha orosz-amerikai katonai konfrontációvá szélesedik a szíriai válság.","shortLead":"A Vesztyi-24 nevű orosz hírtelevízió már arról ad tanácsokat, hogy milyen élelmiszereket érdemes felhalmozni arra...","id":"20180412_Oroszorszagban_atomhaborut_vizionalnak_es_arra_biztatnak_hogy_halmozzanak_fel_tartos_elelmiszert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10b63288-721e-4ca2-a7c8-5127ca1a7ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2253f0-9217-4d0c-b2af-7c8c2b70f06e","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Oroszorszagban_atomhaborut_vizionalnak_es_arra_biztatnak_hogy_halmozzanak_fel_tartos_elelmiszert","timestamp":"2018. április. 12. 13:28","title":"Oroszországban atomháborút vizionálnak, és arra biztatnak, hogy halmozzanak fel tartós élelmiszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egész Közép- és Kelet-Európában meghatározó ingatlankezelő szeretne lenni az Appeninn.","shortLead":"Egész Közép- és Kelet-Európában meghatározó ingatlankezelő szeretne lenni az Appeninn.","id":"20180412_A_Corvinnegyednel_szereztek_irodahazat_Meszaros_Lorincek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1909ba4-f05f-44ea-a1a6-ec1afa06673d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180412_A_Corvinnegyednel_szereztek_irodahazat_Meszaros_Lorincek","timestamp":"2018. április. 12. 10:29","title":"A Corvin-negyednél szereztek irodaházat Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ba7cca-d8fb-401d-9c7e-93b032b950d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megújította Android sandbox (biztonságos futtatókörnyezet, homokverem) szolgáltatását a népszerű VirusTotal.","shortLead":"Megújította Android sandbox (biztonságos futtatókörnyezet, homokverem) szolgáltatását a népszerű VirusTotal.","id":"20180412_virustotal_androidos_sandbox_virustotal_droidly","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84ba7cca-d8fb-401d-9c7e-93b032b950d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9a4ee9-2255-4faa-b817-25abbde1bbb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_virustotal_androidos_sandbox_virustotal_droidly","timestamp":"2018. április. 12. 07:02","title":"Androidos? Akkor jól jöhet a VirusTotal új kiegészítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2a8147-a437-4256-9b22-2ddbfe4a2e35","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A legutolsó voks begyűjtéséért is lehajolt a Fidesz, ez egyértelmű. De hogy nagy mennyiségben csaltak volna április 8-án, az igen valószínűtlen. A vád mégsem múlik egyhamar, mert annak sokszorosításához többek érdeke fűződik.","shortLead":"A legutolsó voks begyűjtéséért is lehajolt a Fidesz, ez egyértelmű. De hogy nagy mennyiségben csaltak volna április...","id":"20180412_az_eltunt_szavazatokkal_takarozik_az_ellenzek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd2a8147-a437-4256-9b22-2ddbfe4a2e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81277c23-51ef-4969-b78d-deb597d322d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_az_eltunt_szavazatokkal_takarozik_az_ellenzek","timestamp":"2018. április. 12. 11:30","title":"Az ellenzék új ruhája: eltűnt szavazatokkal takaróznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]