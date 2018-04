Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A HVG...","id":"201815_szomoru_vasarnap","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40e7fe60-c7ac-4cfa-b08a-3a8026af8142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10be854-c2e2-404b-90ba-eea7fb882349","keywords":null,"link":"/itthon/201815_szomoru_vasarnap","timestamp":"2018. április. 12. 11:40","title":"Jakus Ibolya: Szomorú vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10202a96-c92a-4a06-854b-8c6471bee70c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Itt vannak a legfrissebb adatok a jegybanki alapítványok gazdálkodásáról.","shortLead":"Itt vannak a legfrissebb adatok a jegybanki alapítványok gazdálkodásáról.","id":"20180412_Mar_alig_van_allampapirja_Matolcsy_alapitvanyainak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10202a96-c92a-4a06-854b-8c6471bee70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258e4386-6fd1-4c1b-aadf-5908c62ad09b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Mar_alig_van_allampapirja_Matolcsy_alapitvanyainak","timestamp":"2018. április. 12. 15:01","title":"Már alig van állampapírja Matolcsy alapítványainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]