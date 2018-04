Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"523da3eb-1f91-4006-ab41-6b25a88232e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Belenyúlhat az állam a lakáspiacba a műemlékvédelmi területeken, ha elővásárlási jogot jegyeztet be az ott található lakások és házak garázsaira. Márpedig úgy néz ki, most éppen ez történik.","shortLead":"Belenyúlhat az állam a lakáspiacba a műemlékvédelmi területeken, ha elővásárlási jogot jegyeztet be az ott található...","id":"20180413_A_muemleki_vedettsegu_teruleteken_belenyulhat_az_allam_a_lakaspiacba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=523da3eb-1f91-4006-ab41-6b25a88232e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247a2a7c-eadc-4573-bfc7-4d0af76994d4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180413_A_muemleki_vedettsegu_teruleteken_belenyulhat_az_allam_a_lakaspiacba","timestamp":"2018. április. 13. 11:26","title":"A műemléki védettségű területeken belenyúlhat az állam a lakáspiacba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf7e511-029d-404e-b6b7-f034bd9001f8","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"itthon","description":"Az LMP-s Csárdi Antal úgy lett a párt egyetlen egyéniben megválasztott parlamenti képviselője, hogy hárman is visszaléptek a javára. Ennek ellenére bírálja az ellenzéket, mondván, teszetoszaságát a szavazók is visszaigazolták. HVG-portré.","shortLead":"Az LMP-s Csárdi Antal úgy lett a párt egyetlen egyéniben megválasztott parlamenti képviselője, hogy hárman is...","id":"201815_csardi_antal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaf7e511-029d-404e-b6b7-f034bd9001f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec578e7b-2a57-4bab-9110-1a0b5c6c1f20","keywords":null,"link":"/itthon/201815_csardi_antal","timestamp":"2018. április. 14. 15:00","title":"Csárdi Antal: A Fidesz romlott narancs, az LMP jó magyar zöldalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0045162-ff42-4883-a1c6-ccdfd192988c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két piackutató cég is kiadta a PC-k 2018 első negyedévére vonatkozó eladási összesítését. A helyzet továbbra sem túl rózsás – de.","shortLead":"Két piackutató cég is kiadta a PC-k 2018 első negyedévére vonatkozó eladási összesítését. A helyzet továbbra sem túl...","id":"20180413_szamitogep_pc_eladasok_2018q1_gartner_idc_felmeres_dell_hp_asus_acer_lenovo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0045162-ff42-4883-a1c6-ccdfd192988c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d52b177-176d-488d-9c82-1aeae4f31c82","keywords":null,"link":"/tudomany/20180413_szamitogep_pc_eladasok_2018q1_gartner_idc_felmeres_dell_hp_asus_acer_lenovo","timestamp":"2018. április. 13. 12:03","title":"Már meg sem lepődünk: tovább haldoklik a PC-piac – de lenne itt egy de","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d76aae-0ecd-4fee-9dee-ce663217359c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bassár el-Aszad szíriai elnök utasítást adott arra, hogy a hadsereg gépeit telepítsék át a rezsimet segítő orosz erők védelme alatt álló támaszpontra. A fegyveres felkelők elleni vegyifegyver-támadással vádolt damaszkuszi vezető így akarja megakadályozni, hogy a megtorlással fenyegető USA és szövetségesei megsemmisíthessék a légierőt.","shortLead":"Bassár el-Aszad szíriai elnök utasítást adott arra, hogy a hadsereg gépeit telepítsék át a rezsimet segítő orosz erők...","id":"20180413_Sziria_trukkokkel_keszul_a_nyugati_csapasokra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10d76aae-0ecd-4fee-9dee-ce663217359c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9a08b0-3b66-4ca8-8dd9-35aafbba115a","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Sziria_trukkokkel_keszul_a_nyugati_csapasokra","timestamp":"2018. április. 13. 16:45","title":"Szíria trükkökkel készül a nyugati csapásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4c0290-3895-40a0-b887-4901d8f59851","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bejegyzése megírása utáni első két nap élete leghosszabbja volt – mondta a Hír TV Egyenesen című műsorában Mészáros Luca, aki nemrég arról írt saját Facebook-oldalán, hogy ma Magyarországon nincs jövőképe egy 22 évesnek. A lány hamarosan befejezi az óvodapedagógus szakot, és gondolkodik azon, hogy testvérével Skóciába költözik.","shortLead":"A bejegyzése megírása utáni első két nap élete leghosszabbja volt – mondta a Hír TV Egyenesen című műsorában Mészáros...","id":"20180413_meszaros_luca_ovodapedagogus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f4c0290-3895-40a0-b887-4901d8f59851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc889c9-9868-4bb9-8c8b-a891d51a2f6c","keywords":null,"link":"/elet/20180413_meszaros_luca_ovodapedagogus","timestamp":"2018. április. 13. 07:08","title":"Megszólalt a lány, aki a magyar fiatalok kilátástalanságáról posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dcc9178-23bc-4f16-a8d9-36997cfa9a1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit kormány felhatalmazta Theresa May miniszterelnököt, hogy utasítást adjon a hadseregnek a Szíria elleni esetleges nyugati támadásban való részvételre, így Franciaországgal együtt már két nyugati hatalmon kész támogatni a kelet-gutai állítólagos vegyifegyver-támadás megtorlására tervezett amerikai akciót. Angela Merkel német kancellár viszont közölte, országa nem csatlakozik a koalícióhoz. Közben a hadseregek is készülnek az összecsapásra.","shortLead":"A brit kormány felhatalmazta Theresa May miniszterelnököt, hogy utasítást adjon a hadseregnek a Szíria elleni esetleges...","id":"20180413_Egyre_kozelebb_a_sziriai_legicsapas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dcc9178-23bc-4f16-a8d9-36997cfa9a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6109ede8-cc73-46e2-bb7e-e7ba5d3c0c4d","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Egyre_kozelebb_a_sziriai_legicsapas","timestamp":"2018. április. 13. 10:35","title":"Egyre közelebb a szíriai légicsapás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1f07e8-9836-4c13-83b0-1f00f8d72d4f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az éjszakai baglyok korábban halnak, mint a korán kelők – állapították meg amerikai és brit kutatók. Most először bizonyították, hogy a jelenlegi, korán kelőknek kedvező társadalmunkban az éjszaka aktív emberek egészsége forog kockán. Több figyelmet a baglyoknak!","shortLead":"Az éjszakai baglyok korábban halnak, mint a korán kelők – állapították meg amerikai és brit kutatók. Most először...","id":"20180413_Nagyon_rossz_hirunk_van_a_keson_fekvok_szamara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb1f07e8-9836-4c13-83b0-1f00f8d72d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14153cac-f81e-4d9e-ab27-19934600060e","keywords":null,"link":"/elet/20180413_Nagyon_rossz_hirunk_van_a_keson_fekvok_szamara","timestamp":"2018. április. 13. 16:26","title":"Nagyon rossz hírünk van a későn fekvők számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"478dd6cd-79dd-4773-af8b-7bcd90d9e491","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"A gazdasági bűnözés elleni harcnál sokkal többről szól a több mint egymilliárd dolláros vagyont felhalmozott oroszországi oligarcha, Zijavudin Magomedov őrizetbe vétele. ","shortLead":"A gazdasági bűnözés elleni harcnál sokkal többről szól a több mint egymilliárd dolláros vagyont felhalmozott...","id":"20180412_A_stadionepitesen_csuszott_el_ez_az_orosz_oligarcha_aki_nem_a_jo_emberrel_baratkozott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=478dd6cd-79dd-4773-af8b-7bcd90d9e491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efec936f-624d-4096-a0b9-4e08004274ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_A_stadionepitesen_csuszott_el_ez_az_orosz_oligarcha_aki_nem_a_jo_emberrel_baratkozott","timestamp":"2018. április. 12. 17:30","title":"A stadionépítésen csúszott el ez az orosz oligarcha, aki nem a jó emberrel barátkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]