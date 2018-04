Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott kapus Gulácsi Péter csapata, a német RB Leipzig 5-2-re kikapott az Olypique Marseille otthonában a labdarúgó Európa Liga negyeddöntőjének csütörtök esti visszavágóján, így 5-3-as összesítéssel a francia együttes jutott tovább.","shortLead":"A magyar válogatott kapus Gulácsi Péter csapata, a német RB Leipzig 5-2-re kikapott az Olypique Marseille otthonában...","id":"20180413_gulacsieknak_a_negyeddonto_volt_a_vegallomas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cfd82cf-5b5c-4c3d-b92d-3143c85d0884","keywords":null,"link":"/sport/20180413_gulacsieknak_a_negyeddonto_volt_a_vegallomas","timestamp":"2018. április. 13. 05:23","title":"Gulácsiéknak a negyeddöntő volt a végállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df2b3d9-970f-4fe4-ace7-9396723e644b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A szavazatok újraszámlálását, a választási törvény átírását és demokráciát követel majd az előzetes becslések alapján több tízezer ember szombaton a fővárosban. A választási eredmény miatt ledöbbent szervezők azt ígérik, ez csak a kezdet, és azt mondják, tanultak az elődök hibáiból. A CEU tüntetések óta nem látott tömeg lehet az utcán szombaton.","shortLead":"A szavazatok újraszámlálását, a választási törvény átírását és demokráciát követel majd az előzetes becslések alapján...","id":"20180413_szombati_tuntetes_opera","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0df2b3d9-970f-4fe4-ace7-9396723e644b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d625ba6-690e-4445-8e2b-e19e364aa014","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_szombati_tuntetes_opera","timestamp":"2018. április. 13. 06:30","title":"Készül a gigatüntetés: Orbán beint vagy beijed?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98fe568-3b60-47d3-aa2f-36b70125e95a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem 1,3 milliárd forintot osztottak szét eddig jutalomként a Miniszterelnökségen az uniós támogatáslehívások felpörgetésére előírt tervek teljesítéséért. És ez még csak teles összeg harmada – írja a 24.hu.","shortLead":"Csaknem 1,3 milliárd forintot osztottak szét eddig jutalomként a Miniszterelnökségen az uniós támogatáslehívások...","id":"20180413_millios_jutalmakat_fizetnek_lazar_miniszteriumaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f98fe568-3b60-47d3-aa2f-36b70125e95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06580afd-ed6c-4636-a228-2c334bae7d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_millios_jutalmakat_fizetnek_lazar_miniszteriumaban","timestamp":"2018. április. 13. 06:13","title":"Milliós jutalmakat fizetnek Lázár minisztériumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dff4e80-c78f-4869-8e3c-4036d938f486","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök szerint a Szíria elleni katonai akció elérte a célját. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerint a Szíria elleni katonai akció elérte a célját. ","id":"20180414_Trump_elegedett_a_legicsapassal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dff4e80-c78f-4869-8e3c-4036d938f486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5a6bb7-9ecd-48fa-82c1-75d2dc28d8be","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_Trump_elegedett_a_legicsapassal","timestamp":"2018. április. 14. 15:17","title":"Trump elégedett a légicsapással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a31891c-571c-4b42-b0c9-658c13414279","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ráadásul különböző problémák miatt egyelőre ezeket sem engedi forgalomba állni a BKV üzemeltetési vezetője.","shortLead":"Ráadásul különböző problémák miatt egyelőre ezeket sem engedi forgalomba állni a BKV üzemeltetési vezetője.","id":"20180413_Lejart_a_masodik_hatarido_is_meg_mindig_csak_5_keszult_el_a_180_magyar_buszbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a31891c-571c-4b42-b0c9-658c13414279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403f3d2b-1e38-445f-ab78-bcbb4043570d","keywords":null,"link":"/kkv/20180413_Lejart_a_masodik_hatarido_is_meg_mindig_csak_5_keszult_el_a_180_magyar_buszbol","timestamp":"2018. április. 13. 14:10","title":"Lejárt a második határidő is, 5 készült el a 180 magyar buszból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezek 99 százalékát ráadásul az Európai Unió finanszírozza. ","shortLead":"Ezek 99 százalékát ráadásul az Európai Unió finanszírozza. ","id":"20180412_Meszaros_Lorinc_harom_honap_alatt_140_milliard_forintnyi_kozbeszerzest_nyert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3216d324-5fdb-4386-a6aa-e3eaf116692f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Meszaros_Lorinc_harom_honap_alatt_140_milliard_forintnyi_kozbeszerzest_nyert","timestamp":"2018. április. 12. 20:33","title":"Mészáros Lőrinc három hónap alatt 140 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b90865f-3327-487d-9acb-aa19855eca5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A civil rendőrautókba telepített kamerákkal azonnal rövidre lehet zárni a szabályszegések elkövetése után esetlegesen felmerülő kételyeket. Miskolcon a vezetés közbeni telefonálások, záróvonal-átlépések mellett súlyos törvénysértés is történt, amit a kamera rögzített.","shortLead":"A civil rendőrautókba telepített kamerákkal azonnal rövidre lehet zárni a szabályszegések elkövetése után esetlegesen...","id":"20180412_autos_uldozes_miskolc_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b90865f-3327-487d-9acb-aa19855eca5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3152679-86e2-4f88-be52-414d9cd277aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_autos_uldozes_miskolc_video","timestamp":"2018. április. 12. 18:06","title":"Autós üldözés volt Miskolcon, még a járdára is felhajtott a sofőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"384e2a4e-036e-4452-bcb6-694f83e37de9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen gombnyomással lehet majd lementeni az Instagramra feltöltött összes fotót és videót, amely leginkább azok számára lehet hasznos, akik az átlagnál lényegesen több felvételt őriznek a képmegosztó oldalán. ","shortLead":"Egyetlen gombnyomással lehet majd lementeni az Instagramra feltöltött összes fotót és videót, amely leginkább azok...","id":"20180413_instagram_fotok_videok_lementese_gdpr_adatkezelesi_rendelet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=384e2a4e-036e-4452-bcb6-694f83e37de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b5d092-2c25-4cdb-adb6-29f68d7e2244","keywords":null,"link":"/tudomany/20180413_instagram_fotok_videok_lementese_gdpr_adatkezelesi_rendelet","timestamp":"2018. április. 13. 08:03","title":"Instagramozik? Ennek örülni fog: egyetlen gombnyomással letöltheti majd az összes fotóját és videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]