[{"available":true,"c_guid":"08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai, a brit és a francia hadsereg megindította a támadásokat a feltételezett szíriai vegyifegyver-raktárak ellen. (Cikkünk folyamatosan frissül)","shortLead":"Az amerikai, a brit és a francia hadsereg megindította a támadásokat a feltételezett szíriai vegyifegyver-raktárak...","id":"20180414_Trump_kiadta_a_parancsot_legicsapast_inditottak_Sziria_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c91820-88dd-4067-8443-6b64ef879551","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_Trump_kiadta_a_parancsot_legicsapast_inditottak_Sziria_ellen","timestamp":"2018. április. 14. 08:11","title":"Trump kiadta a parancsot, légicsapást indítottak Szíria ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b8ee43-b01a-4f3e-83cd-960967d4bdd6","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Pár száz fős tüntetést tartanak a bezárt Magyar Nemzet újságírói, olvasóik és drukkereik. ","shortLead":"Pár száz fős tüntetést tartanak a bezárt Magyar Nemzet újságírói, olvasóik és drukkereik. ","id":"20180414_Szamizdattal_bucsuzik_a_Magyar_Nemzet_nem_kapkodtak_erte_a_nyomdak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2b8ee43-b01a-4f3e-83cd-960967d4bdd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b045042-b142-4ead-b289-5b81464db0c2","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Szamizdattal_bucsuzik_a_Magyar_Nemzet_nem_kapkodtak_erte_a_nyomdak","timestamp":"2018. április. 14. 16:18","title":"Szamizdattal búcsúzik a Magyar Nemzet, nem kapkodtak érte a nyomdák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9893c211-7b3a-4233-ab4a-1f91af582fdb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"António Guterres ENSZ-főtitkár \"felelős cselekedetre\" szólította fel az országokat az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén, amelyen Oroszország és az Egyesült Államok szócsatát folytatott az esetleges Szíria elleni légicsapások kapcsán.","shortLead":"António Guterres ENSZ-főtitkár \"felelős cselekedetre\" szólította fel az országokat az ENSZ Biztonsági Tanácsának...","id":"20180413_Visszateroben_a_hideghaboru__allitja_az_ENSZ_fotitkara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9893c211-7b3a-4233-ab4a-1f91af582fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7c8b79-4949-4d04-a1a3-3826f9d9e59a","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Visszateroben_a_hideghaboru__allitja_az_ENSZ_fotitkara","timestamp":"2018. április. 13. 21:57","title":"Visszatérőben a hidegháború - állítja az ENSZ főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6704ae-792f-4dcc-8f3f-d12e81aa54e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János, Kunhalmi Ágnes, Hiller István és Kocsis Máté például már biztosan nyert.","shortLead":"Lázár János, Kunhalmi Ágnes, Hiller István és Kocsis Máté például már biztosan nyert.","id":"20180414_Valasztas_ittott_mar_100_szazalekos_a_feldolgozottsag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b6704ae-792f-4dcc-8f3f-d12e81aa54e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d3aa4e-e1f9-4bf8-89d9-da1ce3a9d1be","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Valasztas_ittott_mar_100_szazalekos_a_feldolgozottsag","timestamp":"2018. április. 14. 16:34","title":"Választás: itt-ott már 100 százalékos a feldolgozottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9623fdd5-1ee6-4dc3-a0c3-83e6e84721ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan körvonalazódnak csak a negyedik Orbán-kormány tervei. Megszűnt a Magyar Nemzet, a falvakban tarolt a Fidesz, a fiatalok tömegesen költöznének külföldre, és újra előkerült a Heineken vörös csillaga is. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Lassan körvonalazódnak csak a negyedik Orbán-kormány tervei. Megszűnt a Magyar Nemzet, a falvakban tarolt a Fidesz...","id":"20180415_Es_akkor_Simicska_mar_megtudta_mihez_kezd_a_Fidesz_az_ujabb_ketharmaddal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9623fdd5-1ee6-4dc3-a0c3-83e6e84721ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec74264-c0d1-4940-9b90-073b1286e4be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180415_Es_akkor_Simicska_mar_megtudta_mihez_kezd_a_Fidesz_az_ujabb_ketharmaddal","timestamp":"2018. április. 15. 10:00","title":"És akkor Simicska már megtudta, mihez kezd a Fidesz az újabb kétharmaddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695ef406-a187-403d-a003-5407a410b8c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy mozgalom nem fogadja el, hogy 2019 márciusában kilépnek az ismeretlenbe. Sir Patrick Stewart is támogatja a kezdeményezésüket.","shortLead":"Egy mozgalom nem fogadja el, hogy 2019 márciusában kilépnek az ismeretlenbe. Sir Patrick Stewart is támogatja...","id":"20180415_A_britek_tobbsege_ujra_szavazna_a_Brexitrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=695ef406-a187-403d-a003-5407a410b8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29144859-8661-410a-ac6f-18fa1f551260","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_A_britek_tobbsege_ujra_szavazna_a_Brexitrol","timestamp":"2018. április. 15. 12:59","title":"A britek többsége újra szavazna a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A választások utáni első podcastban a vasárnapi eredmények, a következtetések levonása, a jövő kutatása voltak a fő témák. A Fülke vendége Gulyás Márton, a Közös Ország Mozgalom alapítója, aktivista.","shortLead":"A választások utáni első podcastban a vasárnapi eredmények, a következtetések levonása, a jövő kutatása voltak a fő...","id":"20180414_Gulyas_Marton_a_Fulkeben_Ez_egy_totalis_egypartrendszer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0196c51-eb94-4d6d-9080-d3e5ddc442e9","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Gulyas_Marton_a_Fulkeben_Ez_egy_totalis_egypartrendszer","timestamp":"2018. április. 14. 07:00","title":"Gulyás Márton a Fülkében: „Ez egy totális egypártrendszer”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Közlekedési baleset történt Atkár közelében.","shortLead":"Közlekedési baleset történt Atkár közelében.","id":"20180414_baleset_m3_as_autopalya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263ce413-eef3-4815-ae31-5bea8df77ff3","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180414_baleset_m3_as_autopalya","timestamp":"2018. április. 14. 21:46","title":"Teljes az útzár az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]