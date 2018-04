Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Más pártok politikusai is küldtek nekik pénzt.","shortLead":"Más pártok politikusai is küldtek nekik pénzt.","id":"20180413_juhasz_peter_elerzekenyult_mar_69_millio_forint_jott_ossze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acf86d7-3dec-4878-b2b9-454e64f2b4e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_juhasz_peter_elerzekenyult_mar_69_millio_forint_jott_ossze","timestamp":"2018. április. 13. 12:38","title":"Juhász Péter elérzékenyült: már 69 millió forint jött össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f47ffce2-5679-4235-82c2-3e6c1cc0bbf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártigazgató javaslattal él majd az elnökség felé.","shortLead":"A pártigazgató javaslattal él majd az elnökség felé.","id":"20180414_Elkaptuk_a_tuntetesen_a_Jobbik_partigazgatojat__mive_alakul_a_part_egy_ilyen_tuntetes_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f47ffce2-5679-4235-82c2-3e6c1cc0bbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8406d1-09c0-443f-b8c4-a01a0356d2ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Elkaptuk_a_tuntetesen_a_Jobbik_partigazgatojat__mive_alakul_a_part_egy_ilyen_tuntetes_utan","timestamp":"2018. április. 14. 20:31","title":"Elkaptuk a tüntetésen a Jobbik pártigazgatóját - mivé alakul a párt egy ilyen tüntetés után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8fef0f5-adb1-4059-8dbc-4fd578dcb35a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most már biztos: Budapest belvárosát az LMP képviseli a parlamentben","shortLead":"Most már biztos: Budapest belvárosát az LMP képviseli a parlamentben","id":"20180414_Csardi_aggodhatott_mar_biztos_a_mandatuma","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8fef0f5-adb1-4059-8dbc-4fd578dcb35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bef543-9f6e-45a8-8491-6c2b143ceabe","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Csardi_aggodhatott_mar_biztos_a_mandatuma","timestamp":"2018. április. 14. 21:02","title":"Csárdi kicsit aggódhatott, most már biztos a mandátuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc8558d-6d7a-4474-af06-99e860e99895","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180414_Lukacsi_Katalin_az_egyik_szonok_utoljara_egy_bekemeneten_vett_reszt_ekkora_tuntetesen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dc8558d-6d7a-4474-af06-99e860e99895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ed4d65-aabc-4f0e-9858-6f73cf6cd259","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Lukacsi_Katalin_az_egyik_szonok_utoljara_egy_bekemeneten_vett_reszt_ekkora_tuntetesen","timestamp":"2018. április. 14. 18:49","title":"Lukácsi Katalin, az egyik szónok utoljára egy békemeneten vett részt ekkora tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig sem szenvedett a világ hiányt a niche randiappokból: készült már mobilalkalmazás kutyasétáltatóknak, gluténérzékenyeknek, most pedig azok is könnyen megtalálják egymást, akik magániskolába jártak, és véletlenül sem akarnak a közoktatásban végzettek közé keveredni.","shortLead":"Eddig sem szenvedett a világ hiányt a niche randiappokból: készült már mobilalkalmazás kutyasétáltatóknak...","id":"20180414_Penztelenek_kimeljenek__uj_randiapp_maganiskolaban_vegzetteknek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1640e4ac-706b-4f11-8993-71af8e46e0fa","keywords":null,"link":"/kkv/20180414_Penztelenek_kimeljenek__uj_randiapp_maganiskolaban_vegzetteknek","timestamp":"2018. április. 14. 15:22","title":"Pénztelenek kíméljenek! – új randiapp magániskolában végzetteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Soros György jövő hétfőn Brüsszelben megbeszélést folytat Frans Timmermansszal, az Európai Bizottság első alelnökével – közölte Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottság (EB) szóvivője.","shortLead":"Soros György jövő hétfőn Brüsszelben megbeszélést folytat Frans Timmermansszal, az Európai Bizottság első alelnökével –...","id":"20180413_Brusszelben_targyal_hetfon_Soros_Gyorgy","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1f21c2-59c2-4edc-bccc-643db73a74a2","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Brusszelben_targyal_hetfon_Soros_Gyorgy","timestamp":"2018. április. 13. 18:04","title":"Brüsszelben tárgyal hétfőn Soros György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A torna szervezői és a klubok egymásra mutogatnak.","shortLead":"A torna szervezői és a klubok egymásra mutogatnak.","id":"20180414_Husz_percig_hagytak_a_palyan_fekudni_labszartoressel_egy_16_eves_focistat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a962ce-061a-4f5a-b1c0-7d37692103d6","keywords":null,"link":"/sport/20180414_Husz_percig_hagytak_a_palyan_fekudni_labszartoressel_egy_16_eves_focistat","timestamp":"2018. április. 14. 11:51","title":"Húsz percig hagytak a pályán feküdni lábszártöréssel egy 16 éves focistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53760d2-537f-43c4-8be6-3a18d2f69f02","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Biztonsági okokból hívnak vissza két játékautót.","shortLead":"Biztonsági okokból hívnak vissza két játékautót.","id":"20180413_Baj_van_ket_Tescoban_kaphato_jatekkal_ha_ilyet_vasarolt_vigye_vissza","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f53760d2-537f-43c4-8be6-3a18d2f69f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49318226-b3ed-4de2-b8db-739017264ab8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180413_Baj_van_ket_Tescoban_kaphato_jatekkal_ha_ilyet_vasarolt_vigye_vissza","timestamp":"2018. április. 13. 18:58","title":"Baj van két, Tescóban kapható játékkal, ha ilyet vásárolt, vigye vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]