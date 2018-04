Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3595671a-8e4c-4fa1-ab7d-a72fda831c42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem megy olyan jól a HomePod, mint ahogy azt az Apple szeretné, kénytelen visszafogni a gyártását.","shortLead":"Nem megy olyan jól a HomePod, mint ahogy azt az Apple szeretné, kénytelen visszafogni a gyártását.","id":"20180414_nem_tul_jok_a_homepod_ertekesitesi_adatai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3595671a-8e4c-4fa1-ab7d-a72fda831c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25acf9e-8a86-4d39-a5e6-b6865558db12","keywords":null,"link":"/tudomany/20180414_nem_tul_jok_a_homepod_ertekesitesi_adatai","timestamp":"2018. április. 14. 13:01","title":"Szép is, jó is a HomePod, csak épp nem veszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33058c5-7d3f-40a7-9b73-47b5cba7a7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végképp boldog lehet Boldog István fideszes jelölt. Ő nyerte a választást. ","shortLead":"Végképp boldog lehet Boldog István fideszes jelölt. Ő nyerte a választást. ","id":"20180414_Torokszentmikloson_sem_tudott_elozni_a_Jobbik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c33058c5-7d3f-40a7-9b73-47b5cba7a7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc88e5c-3509-4eda-918d-ad93ce448fb4","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Torokszentmikloson_sem_tudott_elozni_a_Jobbik","timestamp":"2018. április. 14. 19:57","title":"Törökszentmiklóson sem tudott előzni a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai, a brit és a francia hadsereg megindította a támadásokat a feltételezett szíriai vegyifegyver-raktárak ellen. (Cikkünk folyamatosan frissül)","shortLead":"Az amerikai, a brit és a francia hadsereg megindította a támadásokat a feltételezett szíriai vegyifegyver-raktárak...","id":"20180414_Trump_kiadta_a_parancsot_legicsapast_inditottak_Sziria_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c91820-88dd-4067-8443-6b64ef879551","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_Trump_kiadta_a_parancsot_legicsapast_inditottak_Sziria_ellen","timestamp":"2018. április. 14. 08:11","title":"Trump kiadta a parancsot, légicsapást indítottak Szíria ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43296b64-4b9b-4185-93e0-e6e6e10d574f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt nappal az után, hogy megosztotta kétségbeesett gondolatait a 22 éves, óvónőnek készülő lány, Mészáros Luca erőt merített a támogató szavakból, és a Hír Tv-s szereplése után úgy döntött, hogy blogot indít, életének alakulásáról ezt követően innen értesülhetünk. ","shortLead":"Öt nappal az után, hogy megosztotta kétségbeesett gondolatait a 22 éves, óvónőnek készülő lány, Mészáros Luca erőt...","id":"20180413_Blogot_indit_a_22_eves_Luca_akinek_a_kilatastalansagaval_egy_orszag_erez_egyutt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43296b64-4b9b-4185-93e0-e6e6e10d574f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d199a32-da6e-432f-9c2e-639bb6a056f8","keywords":null,"link":"/elet/20180413_Blogot_indit_a_22_eves_Luca_akinek_a_kilatastalansagaval_egy_orszag_erez_egyutt","timestamp":"2018. április. 13. 16:55","title":"Blogot indít a 22 éves Luca, akinek a kilátástalanságával egy ország érzett együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1b1d03-2fec-4116-82ce-3bd5e9f0bdc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennyi pénzből már valódi luxusingatlant is lehetne vásárolni, ezúttal azonban csak egy autó jön ki belőle. Mondjuk ennek speciel nem 4, hanem 6 kereke van. És nemcsak az AMG, hanem a Brabus is dolgozott rajta.","shortLead":"Ennyi pénzből már valódi luxusingatlant is lehetne vásárolni, ezúttal azonban csak egy autó jön ki belőle. Mondjuk...","id":"20180415_legdragabb_hasznalt_auto_terepjaro_amg_mercedes_g_g63_6x6_brabus_tuning","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd1b1d03-2fec-4116-82ce-3bd5e9f0bdc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455973c5-3986-478a-9f26-47ea202eac4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_legdragabb_hasznalt_auto_terepjaro_amg_mercedes_g_g63_6x6_brabus_tuning","timestamp":"2018. április. 15. 06:41","title":"Kapaszkodjon: 385 millió forint a legdrágább itthon hirdetett használt autó, egy terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Orbán nem megváltoztatni akarta a magyar társadalmat, hanem ismeri, kiszolgálja és a saját céljainak megfelelően felhasználja annak félelmeit és igényeit – mondja Tóth István György szociológus, a Tárki vezérigazgatója.","shortLead":"Orbán nem megváltoztatni akarta a magyar társadalmat, hanem ismeri, kiszolgálja és a saját céljainak megfelelően...","id":"201815__toth_istvan_gyorgyinterju__magyar_ertekrend__apakomplexus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71623db2-4ee2-4e71-a52a-0f9d6cd09637","keywords":null,"link":"/itthon/201815__toth_istvan_gyorgyinterju__magyar_ertekrend__apakomplexus","timestamp":"2018. április. 14. 10:00","title":"Apakomplexus: Mivel fűzte meg Orbán a magyar társadalmat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2805c6f-fdca-4b5f-b8f0-399068e919c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A busz üvegei közé befolyt a víz, és úgy tűnik, ez csak az utasnak tűnik fel.","shortLead":"A busz üvegei közé befolyt a víz, és úgy tűnik, ez csak az utasnak tűnik fel.","id":"20180415_volanbusz_ablak_viz_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2805c6f-fdca-4b5f-b8f0-399068e919c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6575d28e-a93d-4550-b3e7-71eb4b6cd7db","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_volanbusz_ablak_viz_video","timestamp":"2018. április. 15. 16:21","title":"Világszenzáció a Volánbusznál: lassan akvárium is lehetne a busz ablaka – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetgazdasági miniszter fővárosi körzetében is fordulhatott volna a választási eredmény - de persze nem fordult.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter fővárosi körzetében is fordulhatott volna a választási eredmény - de persze nem fordult.","id":"20180414_Varga_Mihalynak_sem_kell_tovabb_aggodnia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6384b2c2-c07d-4da8-8981-2b36a5f466b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Varga_Mihalynak_sem_kell_tovabb_aggodnia","timestamp":"2018. április. 14. 18:44","title":"Varga Mihálynak sem kell tovább izgulnia, ha egyáltalán izgult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]