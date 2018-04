Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehűlni azért nem fog.","shortLead":"Lehűlni azért nem fog.","id":"20180415_Kellemetlen_idojarasra_kell_szamitani_a_het_elejen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc69411-b44a-417b-8f78-3951853f5134","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Kellemetlen_idojarasra_kell_szamitani_a_het_elejen","timestamp":"2018. április. 15. 11:19","title":"Kellemetlen időjárásra kell számítani a hét elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetgazdasági miniszter fővárosi körzetében is fordulhatott volna a választási eredmény - de persze nem fordult.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter fővárosi körzetében is fordulhatott volna a választási eredmény - de persze nem fordult.","id":"20180414_Varga_Mihalynak_sem_kell_tovabb_aggodnia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6384b2c2-c07d-4da8-8981-2b36a5f466b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Varga_Mihalynak_sem_kell_tovabb_aggodnia","timestamp":"2018. április. 14. 18:44","title":"Varga Mihálynak sem kell tovább izgulnia, ha egyáltalán izgult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfee778-1807-47d3-b037-3e5456b0eed7","c_author":"","category":"kultura","description":"Több mint 68 millió dollárba kerül, és még a színházat is renoválták a bemutatóra.","shortLead":"Több mint 68 millió dollárba kerül, és még a színházat is renoválták a bemutatóra.","id":"20180414_Kitalalna_mi_lesz_minden_idok_legdragabb_Broadwayprodukcioja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dfee778-1807-47d3-b037-3e5456b0eed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dc014a-970c-44f8-a06c-184e1bd13b84","keywords":null,"link":"/kultura/20180414_Kitalalna_mi_lesz_minden_idok_legdragabb_Broadwayprodukcioja","timestamp":"2018. április. 14. 20:55","title":"Kitalálná, mi lesz minden idők legdrágább Broadway-produkciója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d9d12a-f2cc-41d6-bdc3-1f67d9711c12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség honlapján most is elérhető körözési felhívás szerint Kutas László ellen négy elfogatóparancsot adtak ki. Pálffy István egykori tévés, ma már rendkívüli és meghatalmazott dublini nagykövettel az ír-magyar üzleti egylet rendezvényén futottak össze. ","shortLead":"A rendőrség honlapján most is elérhető körözési felhívás szerint Kutas László ellen négy elfogatóparancsot adtak ki...","id":"20180413_Palffy_Istvan_osszeallt_egy_kepre_egy_csalas_miatt_europai_korozes_alatt_allo_ferfival","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98d9d12a-f2cc-41d6-bdc3-1f67d9711c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a7e4eb-50ee-40f7-8730-4ac4a4879be3","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Palffy_Istvan_osszeallt_egy_kepre_egy_csalas_miatt_europai_korozes_alatt_allo_ferfival","timestamp":"2018. április. 13. 19:58","title":"Pálffy István összeállt egy képre egy csalás miatt európai körözés alatt álló férfival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7fc80f-1d61-40c5-a3dd-7b80255573be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eRoadArlanda fejleszésének köszönhetően az elektromos autók menet közben, az aszfaltból nyerik ki az elektromos áramot, így gyakorlatilag tölteni sem kellene megállni.","shortLead":"Az eRoadArlanda fejleszésének köszönhetően az elektromos autók menet közben, az aszfaltból nyerik ki az elektromos...","id":"20180415_svedorszag_elektromos_kozlekedes_utburkolatba_epitett_aramforras","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba7fc80f-1d61-40c5-a3dd-7b80255573be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65f0421-533d-48be-82d1-78b97d479cea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_svedorszag_elektromos_kozlekedes_utburkolatba_epitett_aramforras","timestamp":"2018. április. 15. 08:21","title":"A svédek megcsinálták az utat, ami nagy lökést adhat az elektromos autók terjedésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9925ce5-5018-4bde-b7cd-b319f45460a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fővárosban tartandó szombati demonstráció miatt kora délután és este. A tüntetés több járat, az M3-as metrópótló, valamint a 2-es metró közlekedését is érinti. ","shortLead":"Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fővárosban tartandó szombati demonstráció miatt kora délután és este. A tüntetés...","id":"20180413_Errol_tudjon_valtozik_a_kozlekedes_a_szombati_tuntetes_miatt_a_2es_metro_is_erintett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9925ce5-5018-4bde-b7cd-b319f45460a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ec3020-117a-42ef-a0ad-1f812f5fecc5","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Errol_tudjon_valtozik_a_kozlekedes_a_szombati_tuntetes_miatt_a_2es_metro_is_erintett","timestamp":"2018. április. 13. 19:24","title":"Erről tudjon: változik a közlekedés a szombati tüntetés miatt, a 2-es metró is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014e21f3-b7b5-435b-a1d5-5c4d453b27e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A távozó LMP-képviselő szerint Hadházynak praktikusabbnak tűnt eljátszani a hattyú halálát. Szél Bernadett mindenesetre lemondásra szólította fel Sallait. ","shortLead":"A távozó LMP-képviselő szerint Hadházynak praktikusabbnak tűnt eljátszani a hattyú halálát. Szél Bernadett mindenesetre...","id":"20180414_Sallai_bocsanatot_kert_a_Facebookon_Hadhazytol_igaz_szerinte_nem_is_verte_meg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=014e21f3-b7b5-435b-a1d5-5c4d453b27e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e856588e-6adf-4270-9f16-e26ca9d6d180","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Sallai_bocsanatot_kert_a_Facebookon_Hadhazytol_igaz_szerinte_nem_is_verte_meg","timestamp":"2018. április. 14. 20:13","title":"Sallai bocsánatot kért a Facebookon Hadházytól, igaz, szerinte nem is verte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc0caa-29e3-4221-a8d9-e2d352ef7bea","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A törvény szerint legalábbis addig el kell távolítani őket.","shortLead":"A törvény szerint legalábbis addig el kell távolítani őket.","id":"20180415_Mar_csak_harom_hetig_kell_neznunk_a_valasztasi_plakatokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96fc0caa-29e3-4221-a8d9-e2d352ef7bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2b77e3-1401-448c-9ed1-fbfe9689a154","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Mar_csak_harom_hetig_kell_neznunk_a_valasztasi_plakatokat","timestamp":"2018. április. 15. 10:17","title":"Már csak három hétig kell néznünk a választási plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]