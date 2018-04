Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Orbán nem megváltoztatni akarta a magyar társadalmat, hanem ismeri, kiszolgálja és a saját céljainak megfelelően felhasználja annak félelmeit és igényeit – mondja Tóth István György szociológus, a Tárki vezérigazgatója.","shortLead":"Orbán nem megváltoztatni akarta a magyar társadalmat, hanem ismeri, kiszolgálja és a saját céljainak megfelelően...","id":"201815__toth_istvan_gyorgyinterju__magyar_ertekrend__apakomplexus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71623db2-4ee2-4e71-a52a-0f9d6cd09637","keywords":null,"link":"/itthon/201815__toth_istvan_gyorgyinterju__magyar_ertekrend__apakomplexus","timestamp":"2018. április. 14. 10:00","title":"Apakomplexus: Mivel fűzte meg Orbán a magyar társadalmat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2140bac-03c9-4f8c-b26b-58d546f6630b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazatok száz százalékos feldolgozottságánál megerősítette az előzetes eredményt.","shortLead":"A szavazatok száz százalékos feldolgozottságánál megerősítette az előzetes eredményt.","id":"20180414_Gulyas_Gergely_is_hatradolhet_biztos_lett_az_eddig_is_szinte_biztos_gyozelme","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2140bac-03c9-4f8c-b26b-58d546f6630b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5af146c-961f-4513-8640-320f8138703b","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Gulyas_Gergely_is_hatradolhet_biztos_lett_az_eddig_is_szinte_biztos_gyozelme","timestamp":"2018. április. 14. 20:21","title":"Gulyás Gergely is hátradőlhet, biztos lett az eddig is szinte biztos győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közeledik a feldolgozottság a száz százalékoshoz, megmutatjuk, mely körzetekben dőlhet el az ország sorsa.","shortLead":"Közeledik a feldolgozottság a száz százalékoshoz, megmutatjuk, mely körzetekben dőlhet el az ország sorsa.","id":"20180414_Meg_nehany_korzet_sorsa_kerdeses_ezeken_mulik_a_Fidesz_ketharmada","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e0340a-471d-4450-8cd0-6958facda3d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Meg_nehany_korzet_sorsa_kerdeses_ezeken_mulik_a_Fidesz_ketharmada","timestamp":"2018. április. 14. 18:05","title":"Még néhány körzet sorsa kérdéses, ezeken múlhat a Fidesz kétharmada?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d78fc1-1edb-469d-8a11-08cebb86f35c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Google ügyesen lobbizik, az internetes tartalmak jelentős része saját fejlesztésén lesz majd átvezetve. Ez növelheti a kényelmünket, viszont túl sok dolog kerülhet egy kézbe a piac 80+ százalékát az Android operációs rendszere által amúgy is befolyásolni tudó Google-nél.","shortLead":"Ha a Google ügyesen lobbizik, az internetes tartalmak jelentős része saját fejlesztésén lesz majd átvezetve...","id":"20180416_google_amp_mobilweb_mobilinternet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83d78fc1-1edb-469d-8a11-08cebb86f35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e15b8b6-06fe-4891-9d6e-4e411acda48a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_google_amp_mobilweb_mobilinternet","timestamp":"2018. április. 16. 00:03","title":"Úgy ahogy van, az egész internet működését megváltoztatná a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13cc0065-ad6f-4498-8a13-2417cc5ce292","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ausztrál pilótának ez a hatodik futamgyőzelme.","shortLead":"Az ausztrál pilótának ez a hatodik futamgyőzelme.","id":"20180415_Latvanyos_versenyen_nyert_Ricciardo_a_Forma1_kinai_nagydijan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13cc0065-ad6f-4498-8a13-2417cc5ce292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d50465-8db8-42b5-a734-146163d8015a","keywords":null,"link":"/sport/20180415_Latvanyos_versenyen_nyert_Ricciardo_a_Forma1_kinai_nagydijan","timestamp":"2018. április. 15. 10:11","title":"Látványos versenyen nyert Ricciardo a Forma-1 kínai nagydíján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a69d69c-9f81-4bc6-9c7c-f1a712f1c099","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feldolgozottság Budapest III. kerületében is száz százalékos: a fideszes, Heineken-csillaggyűlölő Menczer Erzsébet csúnyán alulmaradt. ","shortLead":"A feldolgozottság Budapest III. kerületében is száz százalékos: a fideszes, Heineken-csillaggyűlölő Menczer Erzsébet...","id":"20180414_Szabo_Timea_is_mandatumot_szerzett_Menczer_csunyat_bukott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a69d69c-9f81-4bc6-9c7c-f1a712f1c099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8486a68c-2b16-45df-92c5-880887ea146c","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Szabo_Timea_is_mandatumot_szerzett_Menczer_csunyat_bukott","timestamp":"2018. április. 14. 17:18","title":"Szabó Tímea is mandátumot szerzett, Menczer csúnyát bukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt vasárnapi szavazáson nem találta el a nyertes képviselőt? Hátha most nagyobb szerencséje volt, és legalább a lottón nyert.","shortLead":"A múlt vasárnapi szavazáson nem találta el a nyertes képviselőt? Hátha most nagyobb szerencséje volt, és legalább...","id":"20180414_Harom_primszam_es_ket_kilenccel_oszthato_a_lotto_nyeroszamai_kozt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb379f7-3947-45bc-859f-a0ae18d6deb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Harom_primszam_es_ket_kilenccel_oszthato_a_lotto_nyeroszamai_kozt","timestamp":"2018. április. 14. 19:33","title":"Három prímszám és két kilenccel osztható a lottó nyerőszámai közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A torna szervezői és a klubok egymásra mutogatnak.","shortLead":"A torna szervezői és a klubok egymásra mutogatnak.","id":"20180414_Husz_percig_hagytak_a_palyan_fekudni_labszartoressel_egy_16_eves_focistat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a962ce-061a-4f5a-b1c0-7d37692103d6","keywords":null,"link":"/sport/20180414_Husz_percig_hagytak_a_palyan_fekudni_labszartoressel_egy_16_eves_focistat","timestamp":"2018. április. 14. 11:51","title":"Húsz percig hagytak a pályán feküdni lábszártöréssel egy 16 éves focistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]