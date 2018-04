Rendkívüli tanácskozást tartott előző héten pénteken a Mészáros Lőrinc által 2016 végén felvásárolt Echo Tv-t működtető részvénytársaság, az Echo TV Hungária Zrt. Ekkor jelentették be Csík Zoltán igazgatósági tag távozását – tudta meg a 24.hu. A lap Csíket úgy írja le, mint a felcsúti polgármester legközelebbi bizalmasát, akit a 24.hu Romániában ért utol.

Csík közölte, hogy lemondott a csatorna vezetőségében betöltött posztjáról, mert új feladatot kapott, de hogy pontosan mit, azt nem árulta el. Hozzátette viszont, hogy továbbra is igazgatósági tag marad a veszprémi kézilabdacsapatot tulajdonló Veszprém Handball Team Zrt.-ben, sőt a következő, egyelőre titokban tartott megbízatása is összefügg a veszprémi kézilabdával. Utódja még nincs az Echo Tv-nél, szerinte ha majd a cégbíróságon fel lesz tüntetve az új megbízatása, akkor az is világossá fog válni, hogy miért nincs még kijelölve az új utód. "Az, hogy én lemondtam az igazgatóságról, néhány nappal később ki fog jönni a cégközlönyben a változások bejegyzésénél. Nyilvános adatról beszélünk tehát. Nincsen bújtatott történet, nincsen semmi" – szögezte le a lap kérdésére, megjegyezve azt is, hogy baráti viszonyban váltak el a tévénél, véghez vitte ott a feladatát.

A 24.hu megjegyzi azt is, hogy nagyon gyakoriak mostanában a személyi változások a csatornánál, Szikszai Péter vezérigazgató-helyettes és Mentes Katalin hírigazgató is távoztak, Rudas Gábor főrendezőt pedig lefokozták.