[{"available":true,"c_guid":"4dff4e80-c78f-4869-8e3c-4036d938f486","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök szerint a Szíria elleni katonai akció elérte a célját. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerint a Szíria elleni katonai akció elérte a célját. ","id":"20180414_Trump_elegedett_a_legicsapassal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dff4e80-c78f-4869-8e3c-4036d938f486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5a6bb7-9ecd-48fa-82c1-75d2dc28d8be","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_Trump_elegedett_a_legicsapassal","timestamp":"2018. április. 14. 15:17","title":"Trump elégedett a légicsapással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"133 mandátuma lesz a Fidesznek tisztán, jól jön majd a német nemzetiségi listán bekerült fideszes képviselő támogatása. Egyéni körzetben nem fordult az eredmény. 3 százalék fölött a Momentum.","shortLead":"133 mandátuma lesz a Fidesznek tisztán, jól jön majd a német nemzetiségi listán bekerült fideszes képviselő támogatása...","id":"20180415_Egy_mandatum_atcsuszott_a_Fidesztol_a_Jobbikhoz_de_igy_is_stabil_a_ketharmad__ilyen_lesz_Orszaggyules","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0f37b2-9858-4775-b5ac-b20d39b1a42c","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Egy_mandatum_atcsuszott_a_Fidesztol_a_Jobbikhoz_de_igy_is_stabil_a_ketharmad__ilyen_lesz_Orszaggyules","timestamp":"2018. április. 15. 10:00","title":"Egy mandátum átcsúszott a Fidesztől a Jobbikhoz, épp megvan a kétharmad - ilyen lesz az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3f3c58-4b6b-4fd2-b052-772b9e3d9861","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb népszavazási kérdés csúszott át a római-parti mobilgátról április elején, kérdésünkre az LMP és a Momentum politikusa is úgy nyilatkozott, támogatnák a kezdeményezést.","shortLead":"Újabb népszavazási kérdés csúszott át a római-parti mobilgátról április elején, kérdésünkre az LMP és a Momentum...","id":"20180416_A_Momentum_es_az_LMP_is_tamogatna_a_Romaiparti_nepszavazast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca3f3c58-4b6b-4fd2-b052-772b9e3d9861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8aedb7c-3b1d-478e-b389-aa4186b85e3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180416_A_Momentum_es_az_LMP_is_tamogatna_a_Romaiparti_nepszavazast","timestamp":"2018. április. 16. 08:07","title":"Római-parti népszavazás a mobilgátról: a Momentum és az LMP is beleáll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695ef406-a187-403d-a003-5407a410b8c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy mozgalom nem fogadja el, hogy 2019 márciusában kilépnek az ismeretlenbe. Sir Patrick Stewart is támogatja a kezdeményezésüket.","shortLead":"Egy mozgalom nem fogadja el, hogy 2019 márciusában kilépnek az ismeretlenbe. Sir Patrick Stewart is támogatja...","id":"20180415_A_britek_tobbsege_ujra_szavazna_a_Brexitrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=695ef406-a187-403d-a003-5407a410b8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29144859-8661-410a-ac6f-18fa1f551260","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_A_britek_tobbsege_ujra_szavazna_a_Brexitrol","timestamp":"2018. április. 15. 12:59","title":"A britek többsége újra szavazna a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0bfc22-a347-473d-a5bb-df49f486fbec","c_author":"MTI","category":"enesacegem","description":"Helyreállt a hitelezési Pleschinger Gyula szerint, aki nem tart emiatt válságtól.","shortLead":"Helyreállt a hitelezési Pleschinger Gyula szerint, aki nem tart emiatt válságtól.","id":"20180415_MNB_jelentosen_lassulhat_a_gazdasagi_novekedes_Magyarorszagon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e0bfc22-a347-473d-a5bb-df49f486fbec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6f1315-71ac-4180-bfc3-8386f8b73710","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180415_MNB_jelentosen_lassulhat_a_gazdasagi_novekedes_Magyarorszagon","timestamp":"2018. április. 15. 09:05","title":"MNB: jelentősen lassulhat a gazdasági növekedés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7fc80f-1d61-40c5-a3dd-7b80255573be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eRoadArlanda fejleszésének köszönhetően az elektromos autók menet közben, az aszfaltból nyerik ki az elektromos áramot, így gyakorlatilag tölteni sem kellene megállni.","shortLead":"Az eRoadArlanda fejleszésének köszönhetően az elektromos autók menet közben, az aszfaltból nyerik ki az elektromos...","id":"20180415_svedorszag_elektromos_kozlekedes_utburkolatba_epitett_aramforras","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba7fc80f-1d61-40c5-a3dd-7b80255573be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65f0421-533d-48be-82d1-78b97d479cea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_svedorszag_elektromos_kozlekedes_utburkolatba_epitett_aramforras","timestamp":"2018. április. 15. 08:21","title":"A svédek megcsinálták az utat, ami nagy lökést adhat az elektromos autók terjedésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8fef0f5-adb1-4059-8dbc-4fd578dcb35a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most már biztos: Budapest belvárosát az LMP képviseli a parlamentben","shortLead":"Most már biztos: Budapest belvárosát az LMP képviseli a parlamentben","id":"20180414_Csardi_aggodhatott_mar_biztos_a_mandatuma","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8fef0f5-adb1-4059-8dbc-4fd578dcb35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bef543-9f6e-45a8-8491-6c2b143ceabe","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Csardi_aggodhatott_mar_biztos_a_mandatuma","timestamp":"2018. április. 14. 21:02","title":"Csárdi kicsit aggódhatott, most már biztos a mandátuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85cdc49-4d34-48a0-af7b-e0df984c2d20","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vasárnaptól már csak az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lehet közbeszerzési eljárásokat lebonyolítani, ezzel megszűnik a közbeszerzések papír alapú ügyintézése.","shortLead":"Vasárnaptól már csak az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lehet közbeszerzési eljárásokat...","id":"20180415_Matol_nem_lehet_papiron_kozbeszerzest_nyerni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f85cdc49-4d34-48a0-af7b-e0df984c2d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11bd9675-5ff1-4093-8857-b056148e716b","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Matol_nem_lehet_papiron_kozbeszerzest_nyerni","timestamp":"2018. április. 15. 07:49","title":"Mától nem lehet papíron közbeszerzést nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]