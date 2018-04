Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Vizsgálatának lezárásáig azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a honlap működtetője a jegybank engedélyéhez vagy bejelentéséhez kötött tevékenységet végezzen.","shortLead":"Vizsgálatának lezárásáig azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a honlap működtetője a jegybank engedélyéhez vagy...","id":"20180416_lekapta_a_netrol_a_nedolgozzhut_a_jegybank","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e3d1cb-5d7a-4fba-a456-ee03b620c214","keywords":null,"link":"/kkv/20180416_lekapta_a_netrol_a_nedolgozzhut_a_jegybank","timestamp":"2018. április. 16. 11:07","title":"A jegybank megtiltotta a Nedolgozz.hu tevékenységét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634bbd4b-6793-4d9b-917d-29175adc8e67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészségen 729 ezer volt a jutalmak átlaga. ","shortLead":"A Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészségen 729 ezer volt a jutalmak átlaga. ","id":"20180416_25_milliardos_jutalmat_osztottak_az_ugyeszsegeken","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=634bbd4b-6793-4d9b-917d-29175adc8e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07315d5-4df6-416f-9560-a4a1839b4589","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_25_milliardos_jutalmat_osztottak_az_ugyeszsegeken","timestamp":"2018. április. 16. 12:54","title":"2,5 milliárdos jutalmat osztottak az ügyészségeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321ddc88-beb0-4cb4-b3a8-5630b59a866a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 83 éves férfit fegyverrel és lőszerrel való visszaéléssel, állatkínzással és orvvadászattal gyanúsítják.","shortLead":"A 83 éves férfit fegyverrel és lőszerrel való visszaéléssel, állatkínzással és orvvadászattal gyanúsítják.","id":"20180416_gutorfolde_kutya_allatkinzas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=321ddc88-beb0-4cb4-b3a8-5630b59a866a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b955d0-dc83-4d27-8637-5ef49b939fe1","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_gutorfolde_kutya_allatkinzas","timestamp":"2018. április. 16. 14:18","title":"Tyúkólba rejtette volna a fegyvereit a gutorföldei kutyakilövő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a335b57-3dae-4401-9e6e-0925deb02924","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szíriai kormányhadsereg közölte, hogy \"teljesen felszabadította\" a fővárostól keletre lévő Kelet-Gúta térséget a lázadók uralma alól, és hogy a lázadók utolsó csoportja is elhagyta annak legnagyobb városát, Dúmát.","shortLead":"A szíriai kormányhadsereg közölte, hogy \"teljesen felszabadította\" a fővárostól keletre lévő Kelet-Gúta térséget...","id":"20180415_A_szir_kormanyhadsereg_szerint_bevettek_KeletGutat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a335b57-3dae-4401-9e6e-0925deb02924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85cabab3-6482-4e81-9b84-aa0eb658b102","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_A_szir_kormanyhadsereg_szerint_bevettek_KeletGutat","timestamp":"2018. április. 15. 08:55","title":"A szír kormányhadsereg szerint bevették Kelet-Gútát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6477d42c-91ef-4f82-8124-98deddbb2670","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Vállalatgazdaságtan Intézetet Chikán Attila alapította, a közgazdász is rajta van a Figyelő által közölt listán a Soros-ügynökök között.","shortLead":"A Vállalatgazdaságtan Intézetet Chikán Attila alapította, a közgazdász is rajta van a Figyelő által közölt listán...","id":"20180416_Ujabb_Corvinus_tanszek_itelte_el_a_listazast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6477d42c-91ef-4f82-8124-98deddbb2670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5849af04-71ee-40bb-81e9-a012824d2da9","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Ujabb_Corvinus_tanszek_itelte_el_a_listazast","timestamp":"2018. április. 16. 11:40","title":"Újabb Corvinus-tanszék ítélte el a listázást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac2a043c-71cd-4775-ba1f-7fe0abcec5ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hóvihar, jégeső, orkánerejű szél pusztít az ország középnyugati vidékein.","shortLead":"Hóvihar, jégeső, orkánerejű szél pusztít az ország középnyugati vidékein.","id":"20180415_Durva_viharokkal_tert_vissza_a_tel_az_Egyesult_Allamokba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac2a043c-71cd-4775-ba1f-7fe0abcec5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431462b3-91ad-49cb-a164-325f5b810c7f","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_Durva_viharokkal_tert_vissza_a_tel_az_Egyesult_Allamokba","timestamp":"2018. április. 15. 09:54","title":"Durva viharokkal tért vissza a tél az Egyesült Államokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29956e87-10fa-412a-95f7-e1a8c2958045","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1200 androidos telefont vizsgáltak meg abban a friss kutatásban, melynek eredményeiből kiderül: a gyártók nagy része szoftveresen átveri a felhasználókat.","shortLead":"1200 androidos telefont vizsgáltak meg abban a friss kutatásban, melynek eredményeiből kiderül: a gyártók nagy része...","id":"20180416_android_okostelefon_biztonsagi_frissites_elrejtese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29956e87-10fa-412a-95f7-e1a8c2958045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0f8f19-e058-42d5-914f-1dfbdb2b31ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_android_okostelefon_biztonsagi_frissites_elrejtese","timestamp":"2018. április. 16. 07:02","title":"Androidos mobilt használ? Akkor jó eséllyel önt is becsapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1b1d03-2fec-4116-82ce-3bd5e9f0bdc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennyi pénzből már valódi luxusingatlant is lehetne vásárolni, ezúttal azonban csak egy autó jön ki belőle. Mondjuk ennek speciel nem 4, hanem 6 kereke van. És nemcsak az AMG, hanem a Brabus is dolgozott rajta.","shortLead":"Ennyi pénzből már valódi luxusingatlant is lehetne vásárolni, ezúttal azonban csak egy autó jön ki belőle. Mondjuk...","id":"20180415_legdragabb_hasznalt_auto_terepjaro_amg_mercedes_g_g63_6x6_brabus_tuning","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd1b1d03-2fec-4116-82ce-3bd5e9f0bdc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455973c5-3986-478a-9f26-47ea202eac4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_legdragabb_hasznalt_auto_terepjaro_amg_mercedes_g_g63_6x6_brabus_tuning","timestamp":"2018. április. 15. 06:41","title":"Kapaszkodjon: 385 millió forint a legdrágább itthon hirdetett használt autó, egy terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]