[{"available":true,"c_guid":"ecba07de-aa7c-4ab8-b53b-20ffd9cf4020","c_author":"-W-","category":"itthon","description":"A színpad áll, a nép összegyűlt. Most a politikusokon a sor.","shortLead":"A színpad áll, a nép összegyűlt. Most a politikusokon a sor.","id":"20180415_Izzik_a_tuz_de_ki_szitsa_ma_nincs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecba07de-aa7c-4ab8-b53b-20ffd9cf4020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cf8670-edd2-462f-8dde-c216bf15434a","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Izzik_a_tuz_de_ki_szitsa_ma_nincs","timestamp":"2018. április. 15. 08:05","title":"Tóta W.: Izzik a tűz, de ki szítsa, ma nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99eb0223-7241-4296-b7bc-aa97d9329443","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napokkal azután, hogy a Google bejelentette, teljesen megújuló energiákat használ, hasonlóképp nyilatkozott az Apple is.","shortLead":"Napokkal azután, hogy a Google bejelentette, teljesen megújuló energiákat használ, hasonlóképp nyilatkozott az Apple is.","id":"20180415_apple_bejelentes_szazszazalekosan_megujulo_energiat_hasznalnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99eb0223-7241-4296-b7bc-aa97d9329443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07522a25-3a88-48d8-8c13-b2bb2cf22bd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180415_apple_bejelentes_szazszazalekosan_megujulo_energiat_hasznalnak","timestamp":"2018. április. 15. 15:12","title":"Százszázalékosan megújuló energiára váltott át az Apple, de van itt egy kis bibi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb9b8ee-4104-4bdd-ac99-f07cc45d963d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budapesti rendőrök őrizetbe vették azt a 47 éves szigethalmi V. Jánost.","shortLead":"A budapesti rendőrök őrizetbe vették azt a 47 éves szigethalmi V. Jánost.","id":"20180414_kiszurt_kerek_budapest_lopas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bb9b8ee-4104-4bdd-ac99-f07cc45d963d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3686fd-80bb-4922-b46a-1812542411ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20180414_kiszurt_kerek_budapest_lopas","timestamp":"2018. április. 14. 15:31","title":"Kiszúrta az autó kerekét, hogy meglophassa a budapesti autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A választási törvény saját igényekre való formálásával a Fidesz elérte, hogy saját bázisától egyedül is erős felhatalmazást kapjon. Harmadjára nyert tehát kétharmaddal, de ez nem jelenti azt, hogy a kormányzást díjazta volna a választó, vagy hogy most felelős politizálás következni. Pedig tennivaló lenne. A hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"A választási törvény saját igényekre való formálásával a Fidesz elérte, hogy saját bázisától egyedül is erős...","id":"20180415_Most_mar_akar_kormanyozni_is_lehetne_ha_Orban_meg_nem_felejtette_el","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a787b3b6-1e2a-484f-b922-088e3c16437f","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Most_mar_akar_kormanyozni_is_lehetne_ha_Orban_meg_nem_felejtette_el","timestamp":"2018. április. 15. 13:30","title":"Orbán Viktor dönt: harcol vagy vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e64439-1fce-4a8a-868c-04f783238d95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az arcfelismerést használó technológia nem egy területen mutatta már meg előnyeit. Most épp a kínaiaknál vizsgázik kitűnőre: egy több tízezer érdeklődőt vonzó koncert résztvevői között sikerült azonosítania egy körözés alatt álló személyt, emberi beavatkozás nélkül.","shortLead":"Az arcfelismerést használó technológia nem egy területen mutatta már meg előnyeit. Most épp a kínaiaknál vizsgázik...","id":"20180416_kina_arcfelismeres_rendorseg_korozott_bunozo_koncert_terfigyelo_kamera_mesterseges_intelligencia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97e64439-1fce-4a8a-868c-04f783238d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce999df7-e04e-43dc-acd3-681d8aa482e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_kina_arcfelismeres_rendorseg_korozott_bunozo_koncert_terfigyelo_kamera_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. április. 16. 10:33","title":"Nincs több bujkálás: 60 ezres tömegben is kiszúrt egy személyt a kínai rendőrök „csodafegyvere”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarországnak ezt a feladatot az EU-s előírásoknak megfelelően saját hatáskörben kell megoldania. A mostani kapacitást bővíteni kell, a nagy aktivitású, illetve hosszú élettartamú radioaktív hulladék végleges elhelyezésére alkalmazható tárolót pedig még csak ezután fogják megépíteni.","shortLead":"Magyarországnak ezt a feladatot az EU-s előírásoknak megfelelően saját hatáskörben kell megoldania. A mostani...","id":"20180415_Ezeken_a_hazai_telepuleseken_tarolhatjak_Paks_II_sugarzo_hulladekat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685da1af-a0ed-4725-b931-2780fdb9d9cf","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Ezeken_a_hazai_telepuleseken_tarolhatjak_Paks_II_sugarzo_hulladekat","timestamp":"2018. április. 15. 17:45","title":"Ezeken a hazai településeken tárolhatják Paks II. sugárzó hulladékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d78fc1-1edb-469d-8a11-08cebb86f35c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Google ügyesen lobbizik, az internetes tartalmak jelentős része saját fejlesztésén lesz majd átvezetve. Ez növelheti a kényelmünket, viszont túl sok dolog kerülhet egy kézbe a piac 80+ százalékát az Android operációs rendszere által amúgy is befolyásolni tudó Google-nél.","shortLead":"Ha a Google ügyesen lobbizik, az internetes tartalmak jelentős része saját fejlesztésén lesz majd átvezetve...","id":"20180416_google_amp_mobilweb_mobilinternet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83d78fc1-1edb-469d-8a11-08cebb86f35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e15b8b6-06fe-4891-9d6e-4e411acda48a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_google_amp_mobilweb_mobilinternet","timestamp":"2018. április. 16. 00:03","title":"Úgy ahogy van, az egész internet működését megváltoztatná a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2140bac-03c9-4f8c-b26b-58d546f6630b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazatok száz százalékos feldolgozottságánál megerősítette az előzetes eredményt.","shortLead":"A szavazatok száz százalékos feldolgozottságánál megerősítette az előzetes eredményt.","id":"20180414_Gulyas_Gergely_is_hatradolhet_biztos_lett_az_eddig_is_szinte_biztos_gyozelme","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2140bac-03c9-4f8c-b26b-58d546f6630b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5af146c-961f-4513-8640-320f8138703b","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Gulyas_Gergely_is_hatradolhet_biztos_lett_az_eddig_is_szinte_biztos_gyozelme","timestamp":"2018. április. 14. 20:21","title":"Gulyás Gergely is hátradőlhet, biztos lett az eddig is szinte biztos győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]