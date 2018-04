Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca8f77a8-800f-4feb-af01-3cce9e9acd8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cisztás fibrózisban szenvedett a beteg, ezért volt szüksége új tüdőre.","shortLead":"Cisztás fibrózisban szenvedett a beteg, ezért volt szüksége új tüdőre.","id":"20180416_elvegeztek_itthon_az_elso_gyermek_tudoatultetest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca8f77a8-800f-4feb-af01-3cce9e9acd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c53fd11-abe3-4447-a601-cb60ee4f9d7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_elvegeztek_itthon_az_elso_gyermek_tudoatultetest","timestamp":"2018. április. 16. 09:51","title":"Elvégezték itthon az első gyermek-tüdőátültetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e392bf9-ff4f-475b-864f-034e9a3d642c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A digitális platformok és a globális méretgazdaságosság mindent átalakít.","shortLead":"A digitális platformok és a globális méretgazdaságosság mindent átalakít.","id":"20180417_li_shufu_autoipar_autogyartok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e392bf9-ff4f-475b-864f-034e9a3d642c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9209c578-f23a-4a5f-a229-f57ff8950d80","keywords":null,"link":"/cegauto/20180417_li_shufu_autoipar_autogyartok","timestamp":"2018. április. 17. 09:15","title":"Egy kínai milliárdos mondja meg, mi vár az európai autómárkákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fbdaf7-a3c8-43d4-808c-88913cf09831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A listázottak meg a listázók is túlélik a rendszerek váltásait – üzente a Helsinki Bizottság alapítója, Kőszeg Ferenc a Facebookon. ","shortLead":"A listázottak meg a listázók is túlélik a rendszerek váltásait – üzente a Helsinki Bizottság alapítója, Kőszeg Ferenc...","id":"20180416_Koszeg_Ferenc_Orbant_Pintert_Szajert_es_Bakondit_hianyolja_a_Figyelo_listajarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58fbdaf7-a3c8-43d4-808c-88913cf09831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054322c4-de98-4f12-899e-e9bb662b67bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Koszeg_Ferenc_Orbant_Pintert_Szajert_es_Bakondit_hianyolja_a_Figyelo_listajarol","timestamp":"2018. április. 16. 10:59","title":"Kőszeg Ferenc Orbánt, Pintért, Szájert és Bakondit hiányolja a Figyelő listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea64f43-a5d5-411f-aaa8-29b4269cbd74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s politikus szerint a VIII. és XV. kerületi időközi polgármester-választásokra már előválasztáson kiválasztott jelöltekkel kell indulni. ","shortLead":"Az MSZP-s politikus szerint a VIII. és XV. kerületi időközi polgármester-választásokra már előválasztáson kiválasztott...","id":"20180416_Kezdodik_Horvath_Csaba_bedobta_az_elovalasztas_otletet_az_onkormanyzati_valasztasokra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ea64f43-a5d5-411f-aaa8-29b4269cbd74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac89df4-20dc-4718-899b-3315180d10ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Kezdodik_Horvath_Csaba_bedobta_az_elovalasztas_otletet_az_onkormanyzati_valasztasokra","timestamp":"2018. április. 16. 15:48","title":"Kezdődik: Horváth Csaba bedobta az előválasztás ötletét az önkormányzati választásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c95709-28b8-465b-af49-5abadfda0ed2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 2022-es katari világbajnokságra akár ki is bővíthetnék a csapatok számát, de úgy tűnik, az európai ligák ezt még a legkevésbé sem szeretnék. ","shortLead":"A 2022-es katari világbajnokságra akár ki is bővíthetnék a csapatok számát, de úgy tűnik, az európai ligák ezt még...","id":"20180417_Nagyon_odzkodnak_az_europai_ligak_attol_hogy_48_csapatos_legyen_a_kovetkezo_focivebe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69c95709-28b8-465b-af49-5abadfda0ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8309d2-cb5e-4cc0-a429-6022013b34a9","keywords":null,"link":"/sport/20180417_Nagyon_odzkodnak_az_europai_ligak_attol_hogy_48_csapatos_legyen_a_kovetkezo_focivebe","timestamp":"2018. április. 17. 14:54","title":"Nagyon ódzkodnak az európai ligák attól, hogy 48 csapatos legyen a következő focivébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45749526-b250-4696-939a-379bb1b554ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hangfelvételt osztott meg az Instagramján Azealia Banks közvetlenül az után, hogy állítása szerint nemi erőszak áldozata lett. ","shortLead":"Egy hangfelvételt osztott meg az Instagramján Azealia Banks közvetlenül az után, hogy állítása szerint nemi erőszak...","id":"20180416_Azealia_Banks_Instagramon_adta_le_a_veszjelzest_dedrogoztak_majd_megeroszakoltak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45749526-b250-4696-939a-379bb1b554ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11172930-c8ec-4a5d-9644-c424482b14e4","keywords":null,"link":"/elet/20180416_Azealia_Banks_Instagramon_adta_le_a_veszjelzest_dedrogoztak_majd_megeroszakoltak","timestamp":"2018. április. 16. 18:25","title":"Azealia Banks Instagramon adta le a vészjelzést: bedrogozták, majd megerőszakolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elfogtak egy férfit, aki először autójával megpróbált elmenekülni a rendőri ellenőrzés elől Tinnyén. Lelécelés közben több közúti balesetet is okozott.","shortLead":"Elfogtak egy férfit, aki először autójával megpróbált elmenekülni a rendőri ellenőrzés elől Tinnyén. Lelécelés közben...","id":"20180416_Tortzuzott_mikozben_menekult_a_rendorok_elol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0148bb5-6f4e-4e0c-a13b-7bf3b5c224af","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Tortzuzott_mikozben_menekult_a_rendorok_elol","timestamp":"2018. április. 16. 15:47","title":"Hatalmas galibát okozott, miközben megpróbált eliszkolni a rendőrök elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3ce397-37ae-4bdb-a03e-a1deb6761262","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Előfordul időnként, hogy a tuning szerelmeseinek nagyonbb a lelkesedése, mint a szakmai tudása. Ilyenkor egészen furcsa végeredmény születik, ezekből mutatunk most egy csokorra valót.","shortLead":"Előfordul időnként, hogy a tuning szerelmeseinek nagyonbb a lelkesedése, mint a szakmai tudása. Ilyenkor egészen furcsa...","id":"20180416_sufnituning_auto_toplista","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be3ce397-37ae-4bdb-a03e-a1deb6761262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468f6975-222c-47b8-bd6a-7298464d4fd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_sufnituning_auto_toplista","timestamp":"2018. április. 16. 06:41","title":"10 autó, amivel nagyon csúnyán elbántak a kontárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]