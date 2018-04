Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e238e4e-1880-472b-9889-deb2aefed5ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmentették Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselőt, akit Sneider Tamás azért perelt be, mert egy maffiaszerű szkinhedszervezet egykori vezetőjének nevezte.","shortLead":"Felmentették Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselőt, akit Sneider Tamás azért perelt be, mert egy maffiaszerű...","id":"20180417_A_birosag_szerint_jogosan_nevezhettek_egykori_szkinhedvezernek_a_Jobbik_alelnoket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e238e4e-1880-472b-9889-deb2aefed5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7f1fac-a27a-49b4-bd1d-ec09acfbe0e5","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_A_birosag_szerint_jogosan_nevezhettek_egykori_szkinhedvezernek_a_Jobbik_alelnoket","timestamp":"2018. április. 17. 06:21","title":"A bíróság szerint jogosan nevezhették egykori szkinhedvezérnek a Jobbik alelnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton nagy csatában kikapott vasárnap a 4,9 millió euró (1,5 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói salakpályás férfi tenisztorna első fordulójában.","shortLead":"Fucsovics Márton nagy csatában kikapott vasárnap a 4,9 millió euró (1,5 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói...","id":"20180415_Fucsovics_nagy_csataban_bucsuzott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9d8487-1cfe-435e-a333-139530c70475","keywords":null,"link":"/sport/20180415_Fucsovics_nagy_csataban_bucsuzott","timestamp":"2018. április. 15. 21:11","title":"Fucsovics nagy csatában búcsúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea64f43-a5d5-411f-aaa8-29b4269cbd74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s politikus szerint a VIII. és XV. kerületi időközi polgármester-választásokra már előválasztáson kiválasztott jelöltekkel kell indulni. ","shortLead":"Az MSZP-s politikus szerint a VIII. és XV. kerületi időközi polgármester-választásokra már előválasztáson kiválasztott...","id":"20180416_Kezdodik_Horvath_Csaba_bedobta_az_elovalasztas_otletet_az_onkormanyzati_valasztasokra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ea64f43-a5d5-411f-aaa8-29b4269cbd74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac89df4-20dc-4718-899b-3315180d10ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Kezdodik_Horvath_Csaba_bedobta_az_elovalasztas_otletet_az_onkormanyzati_valasztasokra","timestamp":"2018. április. 16. 15:48","title":"Kezdődik: Horváth Csaba bedobta az előválasztás ötletét az önkormányzati választásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f405db7d-08a1-452a-ba1b-1402b1ec76d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet pusztán pszichológus szakvéleményére alapozva, tesztekkel megállapítani egy menedékkérő nemi identitását, ezért új eljárást kell lefolytatni egy nigériai menedékkérő ügyében, akit a Magyar Helsinki Bizottság képvisel.\r

\r

","shortLead":"Nem lehet pusztán pszichológus szakvéleményére alapozva, tesztekkel megállapítani egy menedékkérő nemi identitását...","id":"20180416_A_Helsinki_elerte_hogy_a_birosag_nem_hasznalhatja_a_melegtesztet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f405db7d-08a1-452a-ba1b-1402b1ec76d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d60dab-9df8-48bd-b0c6-24352262d7e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_A_Helsinki_elerte_hogy_a_birosag_nem_hasznalhatja_a_melegtesztet","timestamp":"2018. április. 16. 13:29","title":"A Helsinki elérte, hogy a hatóság nem használhatja a melegtesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f71c525a-1056-45b2-ae88-cedc5f1cde38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május nyolcadikán kezd dolgozni az új Országgyűlés.","shortLead":"Május nyolcadikán kezd dolgozni az új Országgyűlés.","id":"20180417_Osszehivta_Ader_az_uj_parlament_elso_uleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f71c525a-1056-45b2-ae88-cedc5f1cde38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344aa899-40f8-4754-9be3-b3ab56406b84","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Osszehivta_Ader_az_uj_parlament_elso_uleset","timestamp":"2018. április. 17. 10:16","title":"Összehívta Áder az új parlament első ülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce113fd3-ad77-49c9-887b-144342a207c4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az elektromos autókat és energiatároló berendezéseket gyártó amerikai Tesla Inc. az idei harmadik vagy negyedik negyedévben nyereségessé válik és már nincs szüksége befektetők újabb pénzére - jelentette ki Elon Musk, a cég vezérigazgatója.","shortLead":"Az elektromos autókat és energiatároló berendezéseket gyártó amerikai Tesla Inc. az idei harmadik vagy negyedik...","id":"20180415_Nyeresegeseget_iger_a_Teslavezer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce113fd3-ad77-49c9-887b-144342a207c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b544df51-921c-4fe8-bd6a-4ba799a64278","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Nyeresegeseget_iger_a_Teslavezer","timestamp":"2018. április. 15. 16:24","title":"Merész ígérettel rukkolt elő a Tesla-vezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaba8a6e-9db0-4a3d-8de2-4595ee515f35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába használta a megkülönböztető jelzést a mentőautó, az Audi sofőrje nem tudta a dolgát.","shortLead":"Hiába használta a megkülönböztető jelzést a mentőautó, az Audi sofőrje nem tudta a dolgát.","id":"20180416_orszagos_mentoszolgalat_audi_baleset_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaba8a6e-9db0-4a3d-8de2-4595ee515f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af283f7b-de8a-479a-83c6-2264dc1e8b33","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_orszagos_mentoszolgalat_audi_baleset_video","timestamp":"2018. április. 16. 04:01","title":"Befékezett az Audi sofőrje a balesethez igyekvő mentőautó előtt az M0-áson – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d836059-40c3-45b4-8511-e4e70f90d987","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Coachella legnagyobb sztárja idén az énekesnő.","shortLead":"A Coachella legnagyobb sztárja idén az énekesnő.","id":"20180415_Tortenelmet_irt_Beyonce_az_egyik_legnagyobb_amerikai_fesztivalon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d836059-40c3-45b4-8511-e4e70f90d987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6e3f74-6df9-4618-bc15-f087a9df6c69","keywords":null,"link":"/kultura/20180415_Tortenelmet_irt_Beyonce_az_egyik_legnagyobb_amerikai_fesztivalon","timestamp":"2018. április. 15. 13:59","title":"Történelmet írt Beyoncé az egyik legnagyobb amerikai fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]