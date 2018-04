Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86750161-00ca-4664-8339-50b67e80d33c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém 27. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda Magyar Kupát, miután 23-21-re legyőzte a MOL-Pick Szeged csapatát vasárnap, a debreceni Főnix Csarnokban rendezett fináléban.\r

\r

","shortLead":"A Telekom Veszprém 27. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda Magyar Kupát, miután 23-21-re legyőzte a MOL-Pick Szeged...","id":"20180415_Ismet_a_Veszprem_nyerte_a_kezilabda_Magyar_Kupat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86750161-00ca-4664-8339-50b67e80d33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d561cde-5c80-4144-912b-c094eef86bc0","keywords":null,"link":"/sport/20180415_Ismet_a_Veszprem_nyerte_a_kezilabda_Magyar_Kupat","timestamp":"2018. április. 15. 19:38","title":"Ismét a Veszprém nyerte a kézilabda Magyar Kupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc63834-efd8-465e-9c89-1eadc4b02e30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Régimódi könnyű karosszéria, modern technika és léghűtéses motor. Izgalmasan hangzik, ugye?","shortLead":"Régimódi könnyű karosszéria, modern technika és léghűtéses motor. Izgalmasan hangzik, ugye?","id":"20180416_kabrio_vw_beetle_bogar_volkswagen_porsche_911_roadster_boxermotor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abc63834-efd8-465e-9c89-1eadc4b02e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5462edbe-ec2d-4417-b034-9c4d16a951f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_kabrio_vw_beetle_bogar_volkswagen_porsche_911_roadster_boxermotor","timestamp":"2018. április. 16. 13:24","title":"Kevés menőbb kabrió van ennél a teljesen újragondolt régi VW Bogárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Története során hetedszer nyerte meg a francia labdarúgó-bajnokságot a Paris Saint-Germain.","shortLead":"Története során hetedszer nyerte meg a francia labdarúgó-bajnokságot a Paris Saint-Germain.","id":"20180416_nagyon_megverte_a_cimvedot_bajnok_a_psg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b23dfa-aa7a-4a0b-99bb-0789677498b0","keywords":null,"link":"/sport/20180416_nagyon_megverte_a_cimvedot_bajnok_a_psg","timestamp":"2018. április. 16. 08:37","title":"Nagyon megverte a címvédőt, bajnok a PSG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a87a54b-9a50-49b7-9eba-93c85bbd2244","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan lekerülnek rólunk a kabátok után még a dzsekik is, így különösen jól jöhet, hogy egy igen hasznos funkcióval egészítették ki a népszerű fitneszalkalmazást.","shortLead":"Lassan lekerülnek rólunk a kabátok után még a dzsekik is, így különösen jól jöhet, hogy egy igen hasznos funkcióval...","id":"20180417_kiegeszitett_szemelyi_adzos_alkalmazas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a87a54b-9a50-49b7-9eba-93c85bbd2244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc6dde0-b762-4955-b3ef-3f5e3bf56437","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_kiegeszitett_szemelyi_adzos_alkalmazas","timestamp":"2018. április. 17. 14:03","title":"Érdemes kipróbálni: felturbózták az ingyenes személyiedző-programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a918f23f-a210-42c8-8ee8-098cfdd8bd9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új albummal jelentkezett a Papp Szabi vezette zenekar. A Weekendet a hvg.hu-n már meg is hallgathatja - garantáltan feldobja a napját!","shortLead":"Új albummal jelentkezett a Papp Szabi vezette zenekar. A Weekendet a hvg.hu-n már meg is hallgathatja - garantáltan...","id":"20180417_Hogyan_eljunk_tul_deruvel_jatekkal_rohogessel__itt_a_Supernem_uj_nagylemeze","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a918f23f-a210-42c8-8ee8-098cfdd8bd9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22037a51-672f-4cd1-8a9f-c6c0f9e03dff","keywords":null,"link":"/kultura/20180417_Hogyan_eljunk_tul_deruvel_jatekkal_rohogessel__itt_a_Supernem_uj_nagylemeze","timestamp":"2018. április. 17. 11:09","title":"„Hogyan éljünk túl derűvel, játékkal, röhögéssel?” – itt a Supernem új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton nagy csatában kikapott vasárnap a 4,9 millió euró (1,5 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói salakpályás férfi tenisztorna első fordulójában.","shortLead":"Fucsovics Márton nagy csatában kikapott vasárnap a 4,9 millió euró (1,5 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói...","id":"20180415_Fucsovics_nagy_csataban_bucsuzott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9d8487-1cfe-435e-a333-139530c70475","keywords":null,"link":"/sport/20180415_Fucsovics_nagy_csataban_bucsuzott","timestamp":"2018. április. 15. 21:11","title":"Fucsovics nagy csatában búcsúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e64439-1fce-4a8a-868c-04f783238d95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az arcfelismerést használó technológia nem egy területen mutatta már meg előnyeit. Most épp a kínaiaknál vizsgázik kitűnőre: egy több tízezer érdeklődőt vonzó koncert résztvevői között sikerült azonosítania egy körözés alatt álló személyt, emberi beavatkozás nélkül.","shortLead":"Az arcfelismerést használó technológia nem egy területen mutatta már meg előnyeit. Most épp a kínaiaknál vizsgázik...","id":"20180416_kina_arcfelismeres_rendorseg_korozott_bunozo_koncert_terfigyelo_kamera_mesterseges_intelligencia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97e64439-1fce-4a8a-868c-04f783238d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce999df7-e04e-43dc-acd3-681d8aa482e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_kina_arcfelismeres_rendorseg_korozott_bunozo_koncert_terfigyelo_kamera_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. április. 16. 10:33","title":"Nincs több bujkálás: 60 ezres tömegben is kiszúrt egy személyt a kínai rendőrök „csodafegyvere”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb esőre, záporra továbbra is számíthatunk. ","shortLead":"Kisebb esőre, záporra továbbra is számíthatunk. ","id":"20180416_esovel_indul_sokfele_a_het_de_marad_a_20_fok_feletti_csucs","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3454e79b-1eed-4d70-a6bd-fb024f1c03e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_esovel_indul_sokfele_a_het_de_marad_a_20_fok_feletti_csucs","timestamp":"2018. április. 16. 05:05","title":"Esővel indul sokfelé a hét, de marad a 20 fok feletti csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]